Het assortiment van Robomow wordt uitgebreid met twee nieuwe robotgrasmaaiers in de RK-serie. Het gaat om de RK3000 Pro en de RK4000 Pro. Beide modellen zijn vooral geschikt voor gazons groter dan 2.000 m2. Ze kunnen aan één stuk 90 tot 120 minuten maaien en met het Dual Deck (dubbel maaidek) wordt de maaibreedte verdubbeld naar 42 centimeter dankzij de in totaal acht verschoven messen. De borstelloze motor zorgt ervoor dat ze niet zoveel geluid maken (minder dan 64 dB).

Beide robotgrasmaaiers maaien automatisch voorbij de wielbasis en er wordt soepel gedraaid aan de rand van het gazon dankzij de Turn Setting Mode. Zo krijg je volgens de fabrikant netjes gemaaide gazonranden. Robomow noemt deze modellen niet alleen robotgrasmaaiers, maar een echte tuinrobot. Het schoonmaken van het maaidek en de wielen gaat namelijk automatisch, dus daar hoef je je verder niet meer druk om te maken . Dankzij de 360-graden sensor zorgen de robotmaaiers ervoor dat obstakels gedetecteerd en ontweken kunnen worden.

Bediening via app en lcd-scherm

Uiteraard zit er ook verschil tussen beide robotmaaiers. De RK3000 Pro heeft voldoende vermogen tot 3.000 m2 en de RK4000 Pro tot 4.000 m2. Ze beschikken over een batterij van respectievelijk 7,65 Ah en 10,2 Ah. Dit moet voldoende zijn voor 90 minuten en 120 minuten maaien. Je kunt de maaihoogte instellen van 20 tot 100 mm en hellingen tot 45 procent zijn geen probleem voor de All-terrain Wheels. Je bedient de robotgrasmaaiers via het lcd-scherm op de maaier of via de app, waarmee je ook eenvoudig de maaiers kunt programmeren. Robomow laat daarnaast weten dat je nu gratis de garantie kunt verlengen van 3 tot in totaal 4 jaar vanaf de aankoopdatum.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe robotgrasmaaiers zijn vanaf het voorjaar van 2022 verkrijgbaar. De RK3000 Pro heeft een adviesprijs van 2.799 euro. De RK4000 Pro gaat 2.999 euro kosten. Meer informatie vind je op de website van Robomow. Vorig jaar zijn we met een ander model van Robomow in de RK-serie aan de slag geweest. Lees de review hieronder.