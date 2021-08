Ring stopt met desktop-apps beveiligingscamera’s vanaf oktober

Gebruik jij de speciale Ring-software om je beveiligingscamera’s te beheren op je MacBook of pc? Ring stopt vanaf oktober met de desktop-apps voor Mac en Windows. Dat betekent dat je de software vanaf oktober niet meer kunt gebruiken. Vanaf dan ben je aangewezen op de mobiele app of via je browser.

Gebruikers zullen vanaf oktober automatisch uitgelogd worden en vanaf dan kun je dus ook niet meer inloggen. Slecht nieuws is dat overigens niet. Sommige apparaten van Ring, zoals de Video Doorbell Wired, Video Doorbell Pro 2 en de Video Doorbell 4 werkten sowieso al niet via de desktop-apps, dus daar had je ook niet heel veel aan. Daarnaast kun je straks via je browser naar Ring.com surfen en inloggen. Vanuit je browser heb je straks alle mogelijkheden om je camera’s en videodeurbellen te beheren. Ring kondigt daarnaast als goedmakertje meteen nieuwe functies voor de browserweergave aan.

Browserweergave krijgt nieuwe functies

Naast de liveviews, geschiedenis en mogelijkheden voor tweewegcommunicatie vanuit je browser krijg je straks ook browsernotificaties van je camera’s, zo weet Pocket-Lint. Ook kan je vanuit je browser je abonnement op Ring Protect beheren en heb je toegang tot het Control Center. Voortaan ben je dus op de mobiele app en op de browserweergave aangewezen voor je Ring-apparaten.