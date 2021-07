Ring rolt end-to-end encryptie en ondersteuning voor authenticatie-apps uit

De end-to-end encryptie dook in januari al op, maar was tot op heden alleen beschikbaar in de Verenigde Staten. Het moet gebruikers een extra beveiligingslaag bieden waarmee video’s worden beveiligd met een extra slot. Deze kan alleen ontgrendeld worden met een sleutel die is opgeslagen op het aangemelde mobiele apparaat van de klant. Alleen jij als gebruiker kunt de opnames dus ontsleutelen en vervolgens bekijken. Overigens worden je video’s al versleutelt opgeslagen wanneer deze geupload worden naar de cloud. Dit zal Ring blijven doen wanneer een gebruiker geen gebruik wil maken van video end-to-end encryptie.

Deze Ring-apparaten ondersteunen begin-tot-eind-versleuteling voor video’s:

Ring Video Doorbell Pro

Ring Video Doorbell Pro 2

Ring Video Doorbell Elite

Ring Floodlight Cam

Ring Floodlight Cam Wired Pro

Ring Floodlight Cam Wired Plus

Ring Spotlight Cam Bedraad

Ring Stick Up Cam Plug-In

Ring Stick Up Cam Battery

Ring Stick Up Cam Elite

Ring Indoor Cam

Hoe je dit precies in moet stellen in de app lees je op de website van Ring.

Ondersteuning voor authenticatie-apps

Naast video end-to-end encryptie heeft Ring ook ondersteuning voor authenticatie-apps aangekondigd. Deze bieden de mogelijkheid voor tweestapsverificatie en moeten het account van de gebruiker veilig houden.

CAPTCHA

Ook CAPTCHA wordt uitgerold binnen de Ring-app. Dit moet de accountgegevens beschermen en automatische aanmeldingspogingen van derden helpen voorkomen.

Self-service toesteloverdracht

Tot slot een functie die niet nu, maar binnen enkele weken beschikbaar zal zijn. Via self-service toesteloverdracht komt er een geautomatiseerd proces waarmee gebruikers op een veilige en gemakkelijke manier het eigendom van gebruikte Ring-toestellen kunnen overdragen. Zo hoef je niet langer de klantenservice te bellen, maar kan de nieuwe gebruiker het apparaat gewoon scannen tijdens installatie en de instructies in de app volgen. De vorige eigenaar van het toestel wordt dan gewaarschuwd om het account uit zijn app te verwijderen.

