Ring komt met derde generatie Battery Video Doorbell

De Ring Battery Video Doorbell is inmiddels alweer toe aan de derde generatie. Volgens de fabrikant is dit de best verkochte deurbel in het assortiment. Deze nieuwe versie heeft een gezichtsveld van 150 bij 150 graden en biedt HD-video. In de praktijk betekent dit dat je 68 procent meer zicht hebt dan bij de tweede generatie. Dit komt functies als pakketmeldingen ten goede. De batterij moet ook tot 23 procent langer meegaan.

Je plaatst de Ring Battery Video Doorbell in de nieuwe beugel met bevestigingspin en kan deze makkelijk verwijderen om de batterij weer op te laden. Je kunt bewegingszones volledig personaliseren en ontvangt realtime meldingen op je smartphone, kan de liveview gebruiken om mee te kijken met je bezoeker en er is tweerichtingsspraak aanwezig. Via Ring Protect (het abonnement van Ring) heb je extra functies beschikbaar als slimme meldingen bij personen en pakketjes, meldingen met afbeeldingen en 180 dagen cloudopslag.

De videodeurbel beschikt over de volgende functies:

HD-video met een gezichtsveld van 150×150 graden

Nachtzicht in kleur

Push-Pin Muurbevestiging

Tweerichtingsspraak

Aanpasbare bewegings- en privacyzones

Pakketmeldingen (met een Ring Protect-abonnement)

Persoonsmeldingen (met een Ring Protect-abonnement)

Alexa compatibiliteit

Prijs en beschikbaarheid

Vanaf 4 september is de Ring Battery Video Doorbell te koop, maar je kan de videodeurbel vanaf vandaag al vooruitbestellen via de website van Ring. De adviesprijs bedraagt 99,99 euro.

