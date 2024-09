Een thuisbatterij voor je slimme woning: dit moet je weten

Een slimme thuisbatterij?

In dit artikel gaan we het hebben over de slimme thuisbatterij, wat in principe het gross van de thuisaccu’s is die je vandaag de dag voor je woning kunt kopen.

Een slimme thuisbatterij is meer dan alleen een batterij om overtollige zonne-energie op te slaan. Het is een intelligent systeem dat, in combinatie met je zonnepanelen en vaak ook andere slimme apparaten in huis, je energieverbruik optimaliseert.

Een slimme thuisbatterij wordt aangestuurd door software die constant de energieprijzen, je eigen energieproductie en je energieverbruik monitort. Op basis van deze gegevens neemt de accu zelfstandig beslissingen over wanneer het het meest efficiënt is om energie op te slaan, te gebruiken of zelfs terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Bij bepaalde accu’s heb je hier ook zelf nog invloed op, handmatig of middels een koppeling met jouw eigen domoticasysteem.