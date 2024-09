Review: Ring Battery Video Doorbell – Betaalbare videodeurbel

Design en installatie

Wie de compacte, maar zeer complete, doos van de Ring Battery Video Doorbell uitpakt valt direct het kenmerkende design van Ring op. Toch is het net weer even anders. Het oogt net wat strakker dit keer. Iets meer lijnen en iets minder rechthoekig. Het is grotendeels plastic met, zoals het lijkt, een aluminium laagje over de onderkant. De videodeurbel is weerbestendig dankzij IP65. Achterop vind je de knop om de videodeurbel te activeren bij installatie en tevens de usb-c-aansluiting. De twee schroefjes zijn voor installatie op de bestaande deurbelaansluiting. Het design is wellicht een tikje saai, maar wel echt Ring. Wel valt de cameralens op. Die oogt een beetje kwetsbaar zonder een extra afdekglaasje.

Installeren is een fluitje van een cent. Download de Ring-app, maak een account aan (of login als je al een account hebt) en kies voor een apparaat instellen. Kies voor deurbellen, scan de QR-code en volg de instructies. Ring heeft het installatieproces geperfectioneerd. Iedereen kan het en hier is niks op aan te merken. Wie dat wil kan ook de bestaande deurbelaansluiting gebruiken. Niet alleen kun je op deze manier je bestaande gong gebruiken, de batterij hoef je ook niet meer zelf op te laden. Ons huis heeft echter geen deurbelaansluiting, dus kiezen we voor de batterij. Kies je toch voor de bestaande deurbelaansluiting, dan krijg je daar voldoende uitleg over om dit zelf te kunnen doen.