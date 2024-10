Motorola lanceert Thinkphone 25 en Moto G75

De nieuwe smartphones van Motorola delen verschillende eigenschappen, maar er zijn ook verschillen. Zo is de Thinkphone 25 echt ontworpen voor de zakelijke markt, terwijl de Moto G75 voor de gewone consument ontworpen is. Uiteindelijk maakt het natuurlijk niet zoveel uit, je kunt beide smartphones gebruiken in beide situaties.

Dit is de Motorola Thinkphone 25

De Motorola Thinkphone 25 is volgens het merk echt voor professionals. Niet alleen is de smartphone IP68- en MIL-STD 810H-gecertificeerd en kan dus tegen een stootje, ook krijg je vijf grote Android-updates en beveiligingsupdates tot 2029. Je kan dus de komende jaren even vooruit met dit model. Aan boord vinden we een Super HD pOLED-scherm van 6,36-inch, een MediaTek Dimensity 7300-processor, 8 GB werkgeheugen, 256 GB opslagruimte en een batterij van 4.310 mAh die je met 68W weer kunt opladen. Het toestel heeft een hoofdcamera van 50 megapixel, ultragroothoekcamera van dertien megapixel en een telephotocamera van tien megapixel. De frontcamera beschikt over 32 megapixel.

Dit is de Moto G75

De Moto G75 is ontworpen om lang mee te gaan dankzij de grote batterij van 5.000 mAh (opladen met 30W). Ook bij dit toestel krijg je maar liefst vijf grote Android-updates en daarnaast nog zes jaar lang beveiligingsupdates. Motorola lijkt echt een grote inhaalslag te maken met het updatebeleid van beide toestellen en dat kunnen we alleen maar prijzen. De smartphone heeft een scherm van 6,78-inch, Snapdragon 6 Gen 3, 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. Ook dit toestel is IP68- en MIL-STD 810H-gecertificeerd en heeft een hoofdcamera van 50 megapixel, ultragroothoekcamera van acht megapixel en een frontcamera van zestien megapixel.

Prijs en beschikbaarheid

De Thinkphone 25 is midden november verkrijgbaar voor 499,99 euro. De Motorola Moto G75 is eind oktober verkrijgbaar voor 299 euro.

