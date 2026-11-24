Het aanbod aan plug-in-thuisbatterijen groeit hard, en de meeste merken zoeken het in meer capaciteit of meer vermogen. SAMDUO, een relatief nieuwe speler op de Nederlandse markt, kiest een andere insteek: een thuisbatterij die vooral opvalt door hoe dun hij is. De Nex E6000 is met zijn behuizing van slechts 11,9 cm een van de slankste thuisaccu's die we tot nu toe hebben gezien, met toch 6 kWh aan opslag. Hij staat inmiddels een tijdje bij ons in huis, gekoppeld aan onze Shelly 3EM Pro. De vraag is of dat strakke ontwerp ook praktisch standhoudt, en wat je inlevert voor die slanke lijn.
De Nex E6000 is een AC-gekoppelde plug-in-batterij: je sluit hem niet rechtstreeks op je zonnepanelen aan, maar via het stopcontact op je huisnet, waar hij samenwerkt met je bestaande installatie. De basisunit biedt 6 kWh (preciezer 6.028 Wh) aan LiFePO4-opslag, met 314 Ah-cellen. Bijzonder is dat de batterijcellen, het batterijmanagement en de omvormer allemaal in die ene dunne behuizing zijn geïntegreerd. Uitbreiden kan tot 90 kWh door maximaal vijftien units te laten samenwerken via SAMDUO’s PowerMesh.
Het laadvermogen bedraagt tot 2.600 watt, waarmee een volledige lading afhankelijk van de omstandigheden zo’n 2 tot 5 uur duurt. Belangrijk om te weten: standaard staat de netlevering op 800 watt, de gecertificeerde waarde die je zonder meer in een stopcontact mag gebruiken, net als bij de meeste plug-in-accu’s. In de app kun je die maximale ontlaadsnelheid richting het net echter omzetten naar 2.600 watt, zodat de accu ook naar het net zijn volle vermogen levert. Dat doe je wel onder je eigen verantwoordelijkheid en onder de nalevingsvoorwaarden die de app je laat bevestigen, dus zorg dan voor een passende installatie en laat je zo nodig door een elektricien adviseren. Het laden en de off-grid-uitgang gaan sowieso tot 2.600 watt. Qua levensduur zit het goed: 10 jaar garantie, een verwachte levensduur van 15 jaar en cellen die volgens SAMDUO na meer dan 10.000 cycli nog 70 procent capaciteit behouden. De behuizing is IP65 (geschikt voor binnen en buiten), werkt tussen −20 en 55 graden en heeft celverwarming voor de koude maanden. De veiligheid is ondergebracht in het DuoShield-systeem, met realtime bewaking van stroom, spanning en temperatuur.
De adviesprijs bedraagt 1.999 euro, inclusief de meegeleverde P1-meter. Op het moment van schrijven, tijdens de Black Friday-periode, liggen de laagste winkelprijzen rond de 1.599 euro: bij Amazon staat hij op 1.899 euro met een couponkorting van 300 euro, en de officiële SAMDUO-store biedt hem met Black Friday-korting plus een gratis P1-meter aan. Rond die 1.600 euro is de prijs-kwaliteitverhouding voor een 6 kWh-systeem met dit ontwerp en deze garantie prima in orde.
Design en plaatsing
Hier zit meteen de grote troef van deze accu. Het ontwerp is werkelijk mooi: strak, minimalistisch en met die 11,9 cm diepte veel slanker dan de meeste concurrenten, die al snel als een fors blok in de bijkeuken staan. Niet voor niets won het apparaat een Red Dot Design Award 2026. Je kunt hem rechtop neerzetten of aan de muur hangen, en door het slanke profiel oogt hij eerder als een designpaneel dan als een technisch apparaat. Voor wie de accu in of nabij de leefruimte wil plaatsen, is dat een echt pluspunt.
Dat fraaie, dunne ontwerp heeft wel een keerzijde, en dat is voor ons het belangrijkste aandachtspunt: je kunt de units niet op elkaar stapelen. Waar je bij merken als Anker of Zendure uitbreidingsaccu’s netjes in de hoogte stapelt, moet je de SAMDUO-units naast elkaar plaatsen of hangen. Wil je dus uitbreiden, dan heb je navenant meer muur- of vloeroppervlak nodig, en juist die ruimte is in veel huizen beperkt. Voor één unit is het geen punt, maar wie serieus wil opschalen moet daar vooraf goed over nadenken.
Een tweede kanttekening is het gewicht. Met 59 kilo is de accu fors zwaar, zeker voor een wandmodel. Je hangt hem niet even alleen op: reken op een stevige (bak)stenen of betonnen muur en bij voorkeur een tweede persoon. Ook de meegeleverde voedingskabel van 1,5 meter is aan de korte kant, dus houd daar bij het kiezen van de plek rekening mee.
Slimme meter en installatie
De installatie is echt plug & play. De accu toevoegen, koppelen aan wifi en aan een slimme meter is een kwestie van een paar stappen, en binnen een kwartier draait het systeem. De SAMDUO-app is volledig in het Nederlands, wat prettig werkt. Bij het reviewexemplaar wordt standaard een P1-meter meegeleverd, die je in de P1-poort van je Nederlandse slimme meter steekt (geschikt voor DSMR 4.x en 5.x, waarbij 4.x een losse 5 V-adapter nodig heeft).
Wij hebben de accu in de praktijk gekoppeld aan onze Shelly 3EM Pro, en dat werkt uitstekend. SAMDUO ondersteunt naast de eigen P1-meter namelijk ook Shelly, HomeWizard en andere energiemeters van derden, wat prettig is als je al zo’n meter in de kast hebt hangen. Eén praktisch punt: de P1-meter laat je netverbruik en teruglevering zien, maar niet de werkelijke opbrengst van je zonnepanelen. Daarvoor is een losse CT-klem nodig (die SAMDUO meelevert), die je om de pv-kabel klemt. Installeer je die niet, dan blijft de zonneproductie in de app op 0 watt staan.
Modi en gebruik
De app biedt vier werkingsmodi:
Eigen verbruik: de accu slaat je zonne-overschot op en geeft het later terug aan huis, met als doel je netafname en teruglevering zo laag mogelijk te houden.
AI-modus: SAMDUO Intelligence maakt een doorlopend 24-uursplan op basis van dynamische of vaste tarieven, de weersverwachting, je verbruikspatroon en de batterijstatus.
Noodstroom: de accu houdt een reserve achter de hand voor als het net uitvalt.
Aangepast: je stelt zelf laad- en ontlaadschema’s in.
Wij gebruiken vooral de AI-modus, en de batterij doet daarin goed zijn werk: laden en ontladen volgen netjes de combinatie van zon, verbruik en prijzen, en het systeem draait stabiel. Standaard houdt de accu een veiligheidsbuffer van 10 procent aan. Eerlijk is eerlijk, de AI-sturing is nog geen volledig uitontwikkeld geheel; ook andere gebruikers merken op dat die modus hier en daar nog wat logischer en verfijnder mag worden, en SAMDUO geeft aan daaraan te werken. Maar in de praktijk doet de accu gewoon wat hij moet doen, en dat is uiteindelijk waar het om gaat.
Smarthome-integratie
Op dit vlak is SAMDUO opvallend open. Er is een gedocumenteerde lokale Open API (v1.0) met ontdekking via mDNS en realtime data plus laad- en ontlaadsturing via TCP/UDP, en daarnaast ondersteunt de accu RS485-communicatie. Omdat die sturing lokaal werkt en niet volledig afhankelijk is van de cloud, biedt dat veel mogelijkheden voor wie zijn energiehuishouding zelf wil automatiseren.
In de praktijk werkt de koppeling met Homey al goed via die lokale API. Je kunt het batterijniveau, het vermogen en het laden en ontladen uitlezen en aansturen, en in flows koppelen aan bijvoorbeeld je zonne-opwek, de actuele stroomprijzen of een zelfgekozen percentage of aantal kWh. Op dit moment gebeurt dat met een eigen of community-integratie op basis van de Open API; een officiële Homey-app is aangekondigd voor begin 2027. Ook voor Home Assistant is integratie via dezelfde lokale API mogelijk. Eén praktisch punt om te weten: zodra je de externe aansturing (HEMS) inschakelt, kan het startscherm van de SAMDUO-app tijdelijk “offline” tonen, terwijl het apparaat op de achtergrond gewoon de opdrachten uitvoert. Daarmee hoort de E6000 op smarthome-gebied tot de meer open systemen, al moet je voor de echt naadloze, kant-en-klare koppeling nog even wachten op die officiële app.
Noodstroom
De Nex E6000 heeft twee back-up-uitgangen op de unit, met een gecombineerd off-grid-vermogen tot 2.600 VA continu en een piek tot 3.640 VA. Daarmee kun je bij een stroomstoring geselecteerde apparaten blijven voeden, denk aan je modem, verlichting, koelkast of laptop. Belangrijk om reëel te blijven: dit is geen whole-home-backup die je hele huis overneemt, maar een voorziening voor de apparaten die je rechtstreeks op die uitgangen aansluit. Voor de essentiële zaken is dat een prettige buffer.
Fasebelasting: let op bij uitbreiden
Een punt dat juist bij deze accu aandacht verdient, omdat je de netlevering op 2.600 watt kunt zetten en het systeem tot 90 kWh kunt uitbreiden. Op een Nederlandse driefasenaansluiting telt het vermogen op dezelfde fase als bijvoorbeeld je warmtepomp of laadpaal bij elkaar op, en bij een uitbreiding richting 90 kWh wordt dat effect alleen maar groter. We schreven daar eerder een tweeluik over, dat we iedereen die met zwaar vermogen of meerdere units aan de slag gaat van harte aanraden: Thuisaccu’s die elkaar tegenwerken, en het vervolg over de fase die niemand ziet.
We legden SAMDUO de vraag voor of de E6000 rekening houdt met de belasting per fase. Het eerlijke antwoord van de fabrikant: op dit moment niet. Er is geen fasedetectie en geen per-fase-beheer, de aansturing gebeurt volledig op basis van het totale vermogen. Een systeem dat het vermogen per fase verdeelt en begrenst, met een extra beveiligingslaag, staat volgens SAMDUO nog in ontwikkeling en wordt naar verwachting in de versie van volgend jaar uitgebracht.
Voor nu betekent dat het volgende: zet je de accu op 2.600 watt en staat hij op dezelfde fase als een zware verbruiker, dan houdt het systeem daar geen rekening mee. Dit is overigens geen uniek SAMDUO-probleem, want vrijwel de hele categorie plug-in-accu’s stuurt op het totaal en niet op de afzonderlijke fase. Ons advies blijft daarom hetzelfde: zet de accu bij voorkeur niet op de fase van je warmtepomp of laadpaal, verdeel meerdere units bewust over de fasen, en laat je bij een hoger vermogen door een erkende elektricien adviseren.
Terugverdientijd
De terugverdientijd hangt af van je investering, je zonnepanelen, je energiecontract en je verbruikspatroon. Een grove rekensom op basis van de huidige actieprijs:
Investering: circa 1.599 euro (actieprijs; adviesprijs 1.999 euro)
Gemiddelde besparing: door slim laden bij lage prijzen en het opslaan van zonne-overschot zo’n 1,30 tot 1,60 euro per dag
Jaarbesparing: circa 480 tot 580 euro
Terugverdientijd in het gunstige geval: ongeveer 3 tot 4 jaar
In de praktijk zal de werkelijke terugverdientijd eerder richting de 5 tot 7 jaar liggen, afhankelijk van gebruik en de afbouw van de salderingsregeling per 2027. Houd je de netlevering op de standaard 800 watt, dan zet je de accu vooral gespreid over de dag in; schakel je naar 2.600 watt, dan kun je ook stevige verbruikspieken opvangen. Met 6 kWh kom je hoe dan ook prima een avond en nacht door.
Conclusie
De SAMDUO Nex E6000 is een prettige, degelijke thuisbatterij die vooral uitblinkt in zijn ontwerp. Dat slanke, 11,9 cm dunne design is werkelijk mooi en maakt plaatsing in of nabij de leefruimte een stuk aantrekkelijker dan bij de doorsnee logge concurrent. De installatie is echt plug & play, de app werkt gebruiksvriendelijk en volledig in het Nederlands, de koppeling met onze Shelly 3EM Pro verliep probleemloos, en in de AI-modus doet de accu stabiel en betrouwbaar zijn werk. Kortom: een accu die gewoon doet wat hij moet doen, met een scherpe actieprijs en een nette garantie van tien jaar.
Het mooie ontwerp heeft wel een prijs. Omdat de units niet te stapelen zijn, kost uitbreiden relatief veel muur- of vloeroppervlak, en juist die ruimte is vaak schaars. Daarnaast is de accu met 59 kilo fors zwaar om op te hangen, is de meegeleverde kabel kort en heb je een losse CT-klem nodig om je zonneopbrengst in de app te zien. De smarthome-integratie is open en krachtig via de lokale API en werkt al met Homey; alleen op de officiële Homey-app is het nog even wachten tot begin 2027.
Onder de streep is de Nex E6000 een aantrekkelijke keuze voor wie een compacte, mooie en gebruiksvriendelijke thuisbatterij zoekt en niet direct van plan is fors uit te breiden. Je betaalt een beetje voor het design, maar je krijgt er ook echt iets voor terug: een accu die je niet hoeft weg te moffelen.
8.0
Beoordeling SAMDUO Nex E6000
Pluspunten
Mooi, ultradun ontwerp
Werkt stabiel en betrouwbaar
Echt plug & play
Compatibel met Shelly, HomeWizard
Goed functionerende AI-modus
Ontladen instelbaar tot 2.600 watt
Open lokale API en RS485
Scherpe actieprijs
Minpunten
Units zijn niet te stapelen
Fors zwaar om op te hangen
Officiële Homey-app komt pas begin 2027
Losse CT-klem nodig om zonneopbrengst in de app te zien
Korte voedingskabel (1,5 meter)
AI-modus mag nog wat verfijnder worden
Beoordeling SAMDUO Nex E6000
De SAMDUO Nex E6000 is een prettige, degelijke thuisbatterij die vooral uitblinkt in zijn ontwerp. Dat slanke, 11,9 cm dunne design is werkelijk mooi en maakt plaatsing in of nabij de leefruimte een stuk aantrekkelijker dan bij de doorsnee logge concurrent. De installatie is echt plug & play, de app werkt gebruiksvriendelijk en volledig in het Nederlands, de koppeling met onze Shelly 3EM Pro verliep probleemloos, en in de AI-modus doet de accu stabiel en betrouwbaar zijn werk. Kortom: een accu die gewoon doet wat hij moet doen, met een scherpe actieprijs en een nette garantie van tien jaar.
Het mooie ontwerp heeft wel een prijs. Omdat de units niet te stapelen zijn, kost uitbreiden relatief veel muur- of vloeroppervlak, en juist die ruimte is vaak schaars. Daarnaast is de accu met 59 kilo fors zwaar om op te hangen, is de meegeleverde kabel kort en heb je een losse CT-klem nodig om je zonneopbrengst in de app te zien. De smarthome-integratie is open en krachtig via de lokale API en werkt al met Homey; alleen op de officiële Homey-app is het nog even wachten tot begin 2027.
Onder de streep is de Nex E6000 een aantrekkelijke keuze voor wie een compacte, mooie en gebruiksvriendelijke thuisbatterij zoekt en niet direct van plan is fors uit te breiden. Je betaalt een beetje voor het design, maar je krijgt er ook echt iets voor terug: een accu die je niet hoeft weg te moffelen.
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