Specificaties, features en prijs

De Nex E6000 is een AC-gekoppelde plug-in-batterij: je sluit hem niet rechtstreeks op je zonnepanelen aan, maar via het stopcontact op je huisnet, waar hij samenwerkt met je bestaande installatie. De basisunit biedt 6 kWh (preciezer 6.028 Wh) aan LiFePO4-opslag, met 314 Ah-cellen. Bijzonder is dat de batterijcellen, het batterijmanagement en de omvormer allemaal in die ene dunne behuizing zijn geïntegreerd. Uitbreiden kan tot 90 kWh door maximaal vijftien units te laten samenwerken via SAMDUO’s PowerMesh.

Het laadvermogen bedraagt tot 2.600 watt, waarmee een volledige lading afhankelijk van de omstandigheden zo’n 2 tot 5 uur duurt. Belangrijk om te weten: standaard staat de netlevering op 800 watt, de gecertificeerde waarde die je zonder meer in een stopcontact mag gebruiken, net als bij de meeste plug-in-accu’s. In de app kun je die maximale ontlaadsnelheid richting het net echter omzetten naar 2.600 watt, zodat de accu ook naar het net zijn volle vermogen levert. Dat doe je wel onder je eigen verantwoordelijkheid en onder de nalevingsvoorwaarden die de app je laat bevestigen, dus zorg dan voor een passende installatie en laat je zo nodig door een elektricien adviseren. Het laden en de off-grid-uitgang gaan sowieso tot 2.600 watt. Qua levensduur zit het goed: 10 jaar garantie, een verwachte levensduur van 15 jaar en cellen die volgens SAMDUO na meer dan 10.000 cycli nog 70 procent capaciteit behouden. De behuizing is IP65 (geschikt voor binnen en buiten), werkt tussen −20 en 55 graden en heeft celverwarming voor de koude maanden. De veiligheid is ondergebracht in het DuoShield-systeem, met realtime bewaking van stroom, spanning en temperatuur.

De adviesprijs bedraagt 1.999 euro, inclusief de meegeleverde P1-meter. Op het moment van schrijven, tijdens de Black Friday-periode, liggen de laagste winkelprijzen rond de 1.599 euro: bij Amazon staat hij op 1.899 euro met een couponkorting van 300 euro, en de officiële SAMDUO-store biedt hem met Black Friday-korting plus een gratis P1-meter aan. Rond die 1.600 euro is de prijs-kwaliteitverhouding voor een 6 kWh-systeem met dit ontwerp en deze garantie prima in orde.