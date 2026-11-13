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Fox ESS toont Avocado S28: modulaire thuisbatterij met vier MPPT-ingangen

13 november 2026 2 Minuten 0 Reacties
Fox ESS Avocado S28-demonstratie

Fox ESS heeft tijdens zijn eigen evenement Unleash the Beast op 12 november in Amsterdam de Avocado S28 gepresenteerd, een nieuwe modulaire plug-in thuisbatterij. Het model komt naast de bestaande S22-serie te staan en mikt op huishoudens die meer opslag en meer vermogen willen dan een instapsysteem biedt.

Fox Ess thuisbatterij thuisaccu

Van 2,64 tot 13,2 kWh

De Avocado S28 begint bij 2,64 kWh en is uit te breiden tot 13,2 kWh, oftewel vijf modules per systeem. Het maximale vermogen ligt op 2.400 watt. Verder noemt Fox ESS een geïntegreerde noodstroomvoorziening, vier MPPT-ingangen voor zonnepanelen en monitoring via FoxCloud.

Die vier MPPT-ingangen zijn het opvallendste punt. Veel plug-in thuisbatterijen worden aan de wisselstroomzijde aangesloten en laten je bestaande omvormer ongemoeid. Bij de S28 kun je panelen dus rechtstreeks op de accu aansluiten, wat vooral interessant is voor wie nog geen installatie heeft of een deel van zijn panelen apart wil houden. Wat dat betekent voor een bestaande opstelling met een eigen omvormer, laat Fox ESS in de aankondiging in het midden.

Dat geldt ook voor het vermogen. De S22 levert 800 watt, de grens die in Nederland geldt voor een apparaat dat je gewoon in het stopcontact steekt. De 2.400 watt van de S28 zit daar ruim boven, dus de vraag is of je daarvoor een vaste aansluiting door een elektricien nodig hebt. Het persbericht zegt daar niets over, terwijl het voor kopers nogal uitmaakt.

Fox AI blijft vaag

Naast de hardware kondigde Fox ESS ook Fox AI aan, software die opwek, opslag en verbruik op elkaar moet afstemmen. Concreter dan die omschrijving wordt het niet: er worden geen functies, geen koppelingen met dynamische energiecontracten en geen besparingspercentages genoemd. Tot er meer bekend is, valt er over de praktische waarde weinig te zeggen.

S22 blijft in het assortiment

De eerdere Avocado-modellen verdwijnen niet. De S22-serie blijft leverbaar met een basiscapaciteit van 2,11 kWh en 800 watt, eveneens modulair uitbreidbaar. Daarmee houdt Fox ESS een instapmodel en een zwaardere variant naast elkaar.

Op hetzelfde evenement toonde het bedrijf verder de Power Beast en de T-MAX Plus, beide bedoeld voor zakelijke en industriële opslag.

Wat er nog ontbreekt

De aankondiging bevat geen prijzen, geen leverdatum en geen informatie over garantie of celtype. Dat is jammer, want de timing is relevant: op 1 januari 2027 verdwijnt de salderingsregeling, en juist in de maanden daarvoor vergelijken veel huishoudens met zonnepanelen hun opties. Zonder prijs valt de S28 nog niet af te zetten tegen de concurrentie in dit segment. We vullen dit bericht aan zodra Fox ESS die gegevens bekendmaakt.

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