Streamingtips #27 – X-Men ‘97, Ready or Not 2 en Community

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.
X-Men ‘97 (Disney+)
Vroeger was deze heerlijke zaterdagochtendcartoon met zijn epische introductieliedje al een hit, maar het eerste seizoen van zijn comeback heeft het ook goed gedaan. Reden van Marvel om met een tweede seizoen te komen, waarin de X-Men zichzelf verspreid zien in verschillende tijdlijnen. Het is maar de vraag of ze ooit weer bij elkaar terug zullen komen.
https://www.youtube.com/watch?v=Mg0ARiuU3uM
Community (Netflix)
Op latere leeftijd terug naar de collegebanken? In Community volgen we een aantal mensen die daar wel voor kiest. Het is een bijzondere groep mensen bij elkaar, gespeeld door onder andere Donald Glover, Joel McHale en Gillian Jacobs. De serie heeft van 2009 tot 2025 6 seizoenen gelopen en je kunt het nu herbeleven op Netflix.
The Mummy: A Lee Cronin Film (HBO Max)
Als je deze film gaat kijken moet je The Mummy met Tom Cruise even loslaten. Deze versie is namelijk echt duister. Het is dan ook een Lee Cronin-film, de man achter Ghost Train en Evil Dead Rise. De prent draait om een meisje dat vermist raakt en acht jaar later terugkomt in het gezin. Het meisje is echter niet helemaal meer zichzelf en daar heeft haar familie flink mee te stellen. Met Jack Reynor, Laia Costa en May Calamawy.
Morfeusz (SkyShowtime)
De Poolse misdaadserie Morfeusz gaat om een advocaat die ineens een criminele bende runt. In eerste instantie is het een ver-van-zijn-bed-show, maar al gauw raakt hij toch wel gewend aan zijn nieuwe rol in de criminaliteit. Naar de buitenwereld toe speelt hij nog steeds de vriendelijke huisvader, maar zelfs dat begint op den duur te veranderen. Met onder andere Magdalena Wieczorek en Andrzej Konopka.
https://www.youtube.com/watch?v=DrnApJhY2FE
Elsbeth (Videoland)
Heb je genoten van het eerste seizoen van Elsbeth, waarin een advocaat met de NYPD gaat samenwerken omdat ze een gave heeft waarmee criminele activiteiten een stuk sneller kunnen worden gezien? Het tweede seizoen is nu op Videoland te zien, Met Carrie Preston, Wendell Pierce en Carra Patterson.
https://www.youtube.com/watch?v=SQ2WX99QXXY
Ready or Not 2: Here I Come (Disney+)
Nog een griezelfilm deze week, namelijk Ready or Not 2, waarin Grace, gespeeld door Samara Weaving, blij is dat ze het gedoe met de familie Le Domas uit de eerste film heeft overleefd. Ze krijgt echter weinig rust, want ze zit in een nog veel gevaarlijkere fase van dit verstoppertje-achtige spel. Nu moet ze haar zus beschermen, want die is weer terug in haar leven. Voor hoe lang, dat is echter aan Grace. Met onder andere Kathryn Newton en Elijah Wood.
https://www.youtube.com/watch?v=WpYFwBkKsao
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