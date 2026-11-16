De laatste Black Friday vóór het einde van de saldering: AlphaESS VitaPower 3600 AC vanaf €1.199 (ADV)

AlphaESS verlaagt van 16 november tot en met 6 december de prijzen van de VitaPower 3600 AC, de modulaire plug-in thuisbatterij waarvan de eerste exemplaren inmiddels bij Nederlandse gebruikers staan.

De Black Friday-prijzen

4 kWh , VitaPower 3600 AC: €1.199

, VitaPower 3600 AC: €1.199 8 kWh , VitaPower 3600 AC met 1x VitaMate 4000: €1.998

, VitaPower 3600 AC met 1x VitaMate 4000: €1.998 12 kWh , VitaPower 3600 AC met 2x VitaMate 4000: €2.797

, VitaPower 3600 AC met 2x VitaMate 4000: €2.797 16 kWh , VitaPower 3600 AC met 3x VitaMate 4000: €3.596

, VitaPower 3600 AC met 3x VitaMate 4000: €3.596 Losse uitbreiding, 1x VitaMate 4000: €799

Bij een hoofdunit of een set met hoofdunit krijg je de AlphaESS P1 Dongle en een AlphaESS-powerbank cadeau. Die P1 is geen bijzaak: via je slimme meter leest hij uit hoeveel stroom je woning op dat moment afneemt of teruglevert, en op basis daarvan beslist de batterij of hij laadt of ontlaadt. De actie start op 16 november om 08.00 uur en loopt tot en met 6 december, 24.00 uur.

Hoeveel opslag heb je nodig?

De verleiding is groot om op gevoel te kiezen, maar het antwoord staat in je eigen meetgegevens. Kijk in je energie-app hoeveel je overdag teruglevert en hoeveel je ’s avonds en ’s nachts weer afneemt, en vergelijk een paar dagen met verschillend weer. Dat verschil is wat een batterij voor je kan opvangen.

Volgens AlphaESS is 8 kWh sinds de introductie de meestgekozen uitvoering. Dat is een logisch vertrekpunt: bij een rijtjeshuis of hoekwoning met zonnepanelen dekt die capaciteit doorgaans een groot deel van het avondverbruik. Heb je meer dan tien panelen, dan kom je al snel bij 8 kWh of meer uit. Twijfel je, dan kun je met 4 kWh beginnen en later VitaMate 4000-modules toevoegen, tot 16 kWh per toren. Voor grotere opstellingen werken meerdere torens samen via een draadloze cloudkoppeling, en in een driefasige woning kan er op elke fase een toren staan.

Ook na installatie blijft de app bruikbaar voor die afweging. Is de accu in de middag al vol terwijl je daarna nog teruglevert, en ’s avonds leeg terwijl je weer inkoopt? Dan is uitbreiden zinvol. Zit er de volgende ochtend nog regelmatig een flinke lading in, dan levert extra capaciteit voor jouw patroon weinig op.

Let op het verschil tussen capaciteit en vermogen

Dit is het punt waar thuisbatterijen in de praktijk vaak tegenvallen, en het verdient dus aandacht. Capaciteit in kWh bepaalt hoeveel energie je opslaat, vermogen in W bepaalt hoe snel je die eruit haalt. De VitaPower staat standaard ingesteld op 800 watt en gaat met de meegeleverde kabel van 3 meter in een geaard stopcontact. Gebruikt je woning op dat moment 1.500 watt, dan komt de resterende 700 watt gewoon uit het net. Die grens verandert niet als je meer opslag bijplaatst.

Wil je het volledige bidirectionele vermogen van 3.680 watt gebruiken, dan moet aan drie voorwaarden zijn voldaan: minimaal 8 kWh opslag, een vaste aansluiting op een eigen groep door een bevoegde elektricien, en daarna een aanvraag voor vermogensverhoging in de Energy Life-app. Die softwarematige ontgrendeling is gratis, het werk van de elektricien uiteraard niet. Reken dat dus mee in je budget als je op dit vermogen mikt.

Wat het systeem dagelijks doet

In Self-Consumption laadt de batterij bij een overschot en ontlaadt hij zodra je woning stroom uit het net vraagt. Heb je een dynamisch contract, dan kun je ook laden op gunstige prijsmomenten. AI Mode (Beta) maakt daar een dagplan van op basis van stroomprijzen, weersverwachting en je eigen verbruikspatroon, en stelt dat gedurende de dag bij.

Daarnaast is er een back-upuitgang voor stroomuitval. Belangrijk detail: die voedt alleen apparaten die je er vooraf rechtstreeks op aansluit, niet je hele huis. Denk aan de router of een koelkast met een passend aanloopvermogen. Via de reserve-instelling houd je daar lading voor achter de hand.

Tot slot kan de VitaPower meedoen in programma’s voor VPP en netcongestiesturing, waarbij veel kleine batterijen samen worden ingezet om het net te ontlasten. Frank Energie biedt zo’n programma aan voor geïntegreerde AlphaESS-batterijen in geselecteerde gebieden.

Technisch gaat het om LFP-cellen met een batterijbeheersysteem dat temperatuur, spanning en stroom bewaakt, een ventilatorloos ontwerp en IP65, zodat plaatsing in een geschikte garage of schuur mogelijk is. Op de hoofdunit en de uitbreidingsmodules zit 10 jaar garantie volgens de garantievoorwaarden.

Alle uitvoeringen, voorwaarden en actieprijzen staan op de Black Friday-pagina van AlphaESS.