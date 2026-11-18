Atlas 6000 AC: 6 kWh in een kast die je kunt laten staan

Het vlaggenschip van de actie is de Atlas 6000 AC, een thuisbatterij van 6.028 Wh met een bidirectionele AC-omvormer van 3.000 watt. Het systeem is AC-gekoppeld, wat betekent dat je bestaande zonnepaneelinstallatie en omvormer gewoon blijven staan. Er hoeft niets vervangen of opnieuw doorgerekend te worden.

Opvallend aan de Atlas is dat Conow er werk van heeft gemaakt hoe het ding eruitziet. Dat leverde een Platinum Winner-onderscheiding op bij de French Design Awards 2026 en erkenning van de European Product Design Award. Voor een apparaat dat jarenlang zichtbaar in je bijkeuken of garage staat, is dat geen overbodige luxe.

Op prestaties scoorde het systeem eveneens. In de round-trip efficiency-test van EnergieNerds kwam de Atlas 6000 AC als beste uit de bus binnen de categorie 314 Ah plug-in opslagsystemen, en op de tweede plaats over alle door dat medium geteste producten heen. Vakmedium P1meter gaf het systeem een 8,5.

LFP-cellen, gescheiden warmte en een eigen blusvoorziening

Een thuisbatterij staat jarenlang in je huis, dus hoe zo’n systeem met risico’s omgaat telt zwaarder dan welke specificatie dan ook. Conow gebruikt LFP-cellen, het celtype dat als het stabielste in deze categorie geldt, met een meerlaags batterijbeheersysteem dat elke cel afzonderlijk bewaakt. De omvormer en de cellen zijn thermisch van elkaar gescheiden, zodat de warmte van de elektronica niet bij de accu komt, en bij de eerste tekenen van verbranding treedt een ingebouwde micro-blusser in werking.

De behuizing is IP65 en het systeem werkt tussen -20 en 55 graden, met verwarmingsfolie voor de koude maanden. Conow rekent op 10.000 cycli bij 25 graden en geeft 10 jaar garantie.

De Black Friday-prijzen

Lyra AC (2,56 kWh) : €699 (was €845)

Beschikbaar via Emarqt, Bol.com en Elektramat

: €699 (was €845) Beschikbaar via Emarqt, Bol.com en Elektramat Atlas 6000 AC (6,03 kWh) : €1.399 (was €1.699)

Beschikbaar via Emarqt, Bol.com en Elektramat

: €1.399 (was €1.699) Beschikbaar via Emarqt, Bol.com en Elektramat CBE 2000 12 kWh Bundle: €2.499 (was €2.850)

De actieprijzen zijn de hele periode gelijk. Je hoeft dus niet te wachten tot Black Friday zelf of te gokken op het juiste moment: wie op 10 november bestelt, betaalt hetzelfde als wie dat begin december doet.

De software bepaalt wat je bespaart

Bij een thuisbatterij zit de winst steeds minder in de accu zelf en steeds meer in de aansturing. Conow gebruikt daarvoor AIX, de energie-engine die het merk samen met Tuya ontwikkelde. Die weegt dynamische stroomtarieven, de verwachte zonneopbrengst en het verbruik in huis tegen elkaar af, en bepaalt op basis daarvan wanneer er geladen en ontladen wordt.

Alle Conow-systemen lezen de Nederlandse P1-poort uit, zodat de batterij weet hoeveel je woning op dat moment afneemt of teruglevert. Daarnaast werkt het platform samen met aggregators en virtuele energiecentrales, waarmee je batterij op termijn kan meedoen aan het balanceren van het net.

Wie zijn huis zelf automatiseert, hoeft niet in de app van het merk te blijven. De Atlas heeft een eigen Home Assistant-integratie en ondersteunt daarnaast Modbus TCP en een open API, zodat je de batterij binnen je eigen netwerk kunt uitlezen en aansturen. Dat is in deze categorie geen vanzelfsprekendheid, want veel fabrikanten houden hun systeem het liefst achter de eigen app.

Hoeveel je uiteindelijk bespaart, hangt af van je eigen verbruik, je opwek en je energiecontract. Conow heeft daarvoor een rekentool op de productpagina staan, zodat je met je eigen cijfers kunt kijken wat een systeem in jouw situatie doet.

De actie loopt tot en met 5 december. Alle modellen en voorwaarden vind je bij Conow. Benieuwd hoe het AI-energiebeheer in de praktijk werkt? Bekijk dan de conceptfilm over Conow AIX.