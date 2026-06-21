Review: Sennheiser Momentum 5 Wireless – Beter geluid dat langer blijft duren

Vol focus op vocals

De Momentum 5 Wireless laat zijn Sennheiser-roots zeker niet los. Klankmatig is het een volle klank, met in het bijzonder een mooie middenweergave die goed past in een gebalanceerder geheel. Stemmen zijn heel mooi gevormd, of het nu mannelijke of vrouwelijke zangers zijn. Die lichte voorkeur voor vocals geeft Moby een duidelijk profiel tijdens We Are All Made Of Stars, wel op een bed van strakke beats die best wat gewicht hebben. De Bass Boost-optie in de app hoeft niet bepaald. Als ik er even de Momentum 4 Wireless bij neem, dan vind ik de nieuwe Sennheiser een tikje meer open. Die vocals zijn iets duidelijker. Het is een relatief klein tuningverschil, nu ook niet dag of nacht verschil en niet voldoende om een werkende Momentum 4 Wireless te vervangen door de nieuweling. Moet je echter kiezen, dan zou ik zonder twijfel voor de Momentum 5 Wireless kiezen vanwege de betere holografische eigenschappen.

De frisheid ervaarde ik ook bij het beluisteren van de vioolconcertos van ‘Mendelssohn, Shostakovich’ gespeeld door een jonge Hilary Hahn – het was een van haar eerste albums. De eerste beweging van Mendelssohn: Violin Concerto In E Minor, Op. 64 – 1. Allegro Molto Appassionato trad bijvoorbeeld geslaagd tussen de oren uit. Dat doet het als een echte concertregistratie klinken, veel meer ontspannen dan een tussen je oren-ervaring. De immersieve audio-optie leek op zo’n moment overbodig, maar het inschakelen leverde een nog betere ruimtelijkheid. Bij vioolmuziek kan upmixing naar surround snel hard of artificieel klinken, maar dat is bij deze koptelefoon helemaal niet het geval. Als ik dan de heel geraffineerde Atmos-mix van Roma op Netflix erbij nam, dan leverde de Sennheiser een van de beste surroundervaringen via een koptelefoon op. Tijdens de inleiding kwetterden vogels rondom, hing het geroezemoes van de stad hoog in de lucht en werden de bewegingen van de meid door het huis perfect getrackt.

Noise-cancelling op de Momentum 5 Wireless belooft veel beter te zijn door een upgrade naar een microfoon per kant extra. In de praktijk leverde de voorganger al zeer goede ruisonderdrukking, de nieuwe koptelefoon doet het iets beter. Vergeleken met de WH-1000XM6 doet de Sennheiser het net iets minder goed, maar nog altijd beter dan veel rivalen. Het lijkt vooral sterker op te treden tegen iets hogere middenfrequenties. Bij een gesimuleerde treinrit bleef er nog een stuk (niet-storend) rolgeluid over, terwijl in een luidruchtig café er een sterker gevoel van demping ontstond. Je kunt de Momentum 5 Wireless in alle situaties gebruiken voor meer rust, maar zeker op kantoor of als je thuiswerkt profiteer je van die NC. De microfoons werken ook prima.