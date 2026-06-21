Review: Sennheiser Momentum 5 Wireless – Beter geluid dat langer blijft duren

Met de Momentum Wireless 5 trekt Sennheiser ten strijde in het premiumsegment, de plaats in de markt waar je betere draadloze hoofdtelefoons vindt. Dat wil zeggen: met de beste noise-cancelling die je kunt kopen en waar je doorgaans 300 tot 500 euro kwijt bent. Het is een druk segment, waar Sony en Bose de plak zwaaien en met name Bowers & Wilkins en JBL het eveneens goed doen. Apple is er ook nog natuurlijk, maar de AirPods Max hebben zoals alle Apple-producten hun eigen plekje in de markt.
Sennheiser geldt al langer als een vaste waarde in dat premiumsegment, dankzij de uitstekende prestaties van de Momentum 4 Wireless die in 2022 werd gelanceerd. Het heeft dus wel even geduurd vooraleer deze nieuwe 5-generatie opdook. Zeker als je het vergelijkt met sommige van de merken hierboven vermeld; zij hebben in de tussentijd sneller vernieuwd.
Langs de andere kant bleef de Momentum 4 Wireless gewoon competitief, mede dankzij een tijdloze focus op geluidskwaliteit – wat je verwacht van een hifi-waarde als Sennheiser. Wellicht daarom dat deze nummer vijf niet de grote vernieuwing introduceert. We moeten maar de hoofdtelefoon uitpakken en even proberen om te merken dat hier het concept is aangescherpt, niet omgegooid. Dat hoefde ook helemaal niet, want zoals gezegd zat er al veel goed. Ondanks de gelijkenissen legt de Momentum 5 Wireless wel enkele nieuwe troeven op tafel, met Dolby Atmos-ondersteuning en aptX Lossless voorop. Aan 399 euro adviesprijs is de nieuwe Sennheiser even duur als z’n voorganger, al is de reële winkelprijs bij hoofdtelefoons vaak een stuk lager. De Momentum 5 Wireless is er in het zwart, wit (met grijze kussens) en een knappe blauwe kleur. Ongetwijfeld verschijnen er later nog meer kleuropties, dat doet Sennheiser graag met wat vertraging.
Wat
Draadloze koptelefoon met ruisonderdrukking
Driver
42 mm transducer
Bluetooth-codecs
Bluetooth 5.4 met SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless
Autonomie
57 uur met NC
Extra's
Harde case, jack naar jack-kabel, Spatial Audio
Gewicht
292 gram
Prijs
399,90 euro
Dikke duim voor de batterij
Een ander design kreeg de Momentum 5 Wireless niet mee. Het chassis bleef hetzelfde als bij de Momentum 4 Wireless én de luxe HDB 630. Eerst leek de driverbehuizing iets dikker, maar na controle met een schuifmaat bleek dat niet het geval. Hier en daar zijn wel wat elementen aangepast om de hoofdtelefoon net iets weeldiger te maken. Zoals metaalkleurige roosters voor de drie microfoons aan de buitenkant (er is nog eentje aan de binnenkant) en een metaalachtige afwerking voor de Y-vormige beugel aan elke kant. Het blijft wel van kunststof, maar lijkt wel stevig.
De buitenkant van de hoofdbeugel is uit een ruwer textiel, de binnenkant is een gladdere kunststof die je vlot kunt schoonmaken. Best handig op een zomerse dag waar je onvermijdelijk zweet. De oorkussens zijn heel comfortabel; echt dik zijn ze niet, maar je voelt geen lastige harde randen van de behuizing. Aan 290 gram is de Momentum 5 Wireless iets zwaarder dan sommige rivalen, zoals de Sony WH-1000XM6. Ach, het blijft ver van zwaar.
Sennheiser verdient een schouderklopje om deze koptelefoon herstelbaarder te maken dan de meeste rivalen. De kussens kun je vervangen – dat is niet zo ongewoon – maar ook de accu. Dat kan zelf, als je een beetje handig bent. Positief, hiermee loopt Sennheiser voor op Europese wetgeving die er zit aan te komen. Sony, JBL, Apple… Tijd om hier ook voor te zorgen.
Zonder verlies muziek
Het grote nadeel van Bluetooth is dat je altijd lossy luistert. Er wordt altijd data weggegooid, net zoals bij een MP3. Tot het verschijnen van aptX Lossless tenminste, een codec die cd-kwaliteit over Bluetooth belooft. Zoals altijd bij Bluetooh-codecs moet zowel de ontvanger (hoofdtelefoon) als zender (smartphone) het ondersteunen. In beide categorieën zijn de opties voorlopig beperkt, de Momentum 5 Wireless is er wel klaar voor. Om de aptX Lossless-modus te proberen, grepen we naar de BTD700 USB-adapter van Sennheiser die los te koop is voor 49 euro. Je steekt het in een USB-poort van een smartphone, tablet of laptop om op die manier Bluetooth te streamen met de nieuwe codec (of met een heel lage latentie, voor gaming). Dat lukte prima met de Momentum 5 Wireless, eens ik in de app bij instellingen onder Audio Mode Priority de optie Lossless aanvinkte. Dat je het expliciet moet aanzetten, is an sich niet slecht. Vermoedelijk verbruikt de lossless-modus meer batterij.
Of ik nu bij iets als Dog Days Are Over van Florence+Machine nu echt het verschil kan merken tussen aptX Adaptive of aptX Lossless? Niet meteen bij zo’n poptrack, maar ik vind het toch beter om met een volledige stream te werken, met name voor als er in de equalizer wordt gerommeld. Er is trouwens een USB-C-kabelmodus die je in de allerhoogste kwaliteit laat luisteren, de moeite als je toch achter de computer zit. De microfoon werkt dan ook, kun je nog deelnemen aan een Teams-meeting als de baas belt.
Geluid op je afgestemd
Het instellen en bedienen gebeurt via de Smart Control Plus-app. Het is een heldere app die voor bepaalde functies vereist dat je inlogt. Het gaat dan voornamelijk om de personalisatie van de weergave en Sounds Zones, waarbij je hoofdtelefoon een bepaald profiel inschakelt als je bijvoorbeeld op kantoor arriveert. Er zitten wel wat opties in de app, de presentatie is echter helder en je krijgt ook voldoende uitleg. Sennheiser weet ook goed zaken te visualiseren, zoals Noise Control: met een slider ga je van 100 procent ruisonderdrukking naar 100 procent doorlaten van omgevingsgeluid, met een grafiek die toont wat het doet qua frequenties. Je past via een parametrische equalizer ook meer aan dan gewoonlijk. Uit de doos is de Momentum 5 Wireless zeker niet basarm, voor wie dat wenst is er ook Bass Boost die nog een stap verder gaat. Aanpassingen aan de tuning verdraagt de Momentum 5 Wireless goed, het blijft subtiel en vrij van artefacten.
Het enige minpunt dat we tegenkwamen op onze sample was dat de touchcontrols aan de rechterkant soms niet werkten. Ze even in de app uit en aanzetten, loste dat probleem op. Mogelijk een kwestie met de software op ons vroeg testtoestel. Je doet trouwens bijna alles met touch op deze koptelefoon, incluis met twee vingers tikken en knijpen. Met die laatste versterkt je transparantie, door de vingers te sluiten verklein je het.
Vol focus op vocals
De Momentum 5 Wireless laat zijn Sennheiser-roots zeker niet los. Klankmatig is het een volle klank, met in het bijzonder een mooie middenweergave die goed past in een gebalanceerder geheel. Stemmen zijn heel mooi gevormd, of het nu mannelijke of vrouwelijke zangers zijn. Die lichte voorkeur voor vocals geeft Moby een duidelijk profiel tijdens We Are All Made Of Stars, wel op een bed van strakke beats die best wat gewicht hebben. De Bass Boost-optie in de app hoeft niet bepaald. Als ik er even de Momentum 4 Wireless bij neem, dan vind ik de nieuwe Sennheiser een tikje meer open. Die vocals zijn iets duidelijker. Het is een relatief klein tuningverschil, nu ook niet dag of nacht verschil en niet voldoende om een werkende Momentum 4 Wireless te vervangen door de nieuweling. Moet je echter kiezen, dan zou ik zonder twijfel voor de Momentum 5 Wireless kiezen vanwege de betere holografische eigenschappen.
De frisheid ervaarde ik ook bij het beluisteren van de vioolconcertos van ‘Mendelssohn, Shostakovich’ gespeeld door een jonge Hilary Hahn – het was een van haar eerste albums. De eerste beweging van Mendelssohn: Violin Concerto In E Minor, Op. 64 – 1. Allegro Molto Appassionato trad bijvoorbeeld geslaagd tussen de oren uit. Dat doet het als een echte concertregistratie klinken, veel meer ontspannen dan een tussen je oren-ervaring. De immersieve audio-optie leek op zo’n moment overbodig, maar het inschakelen leverde een nog betere ruimtelijkheid. Bij vioolmuziek kan upmixing naar surround snel hard of artificieel klinken, maar dat is bij deze koptelefoon helemaal niet het geval. Als ik dan de heel geraffineerde Atmos-mix van Roma op Netflix erbij nam, dan leverde de Sennheiser een van de beste surroundervaringen via een koptelefoon op. Tijdens de inleiding kwetterden vogels rondom, hing het geroezemoes van de stad hoog in de lucht en werden de bewegingen van de meid door het huis perfect getrackt.
Noise-cancelling op de Momentum 5 Wireless belooft veel beter te zijn door een upgrade naar een microfoon per kant extra. In de praktijk leverde de voorganger al zeer goede ruisonderdrukking, de nieuwe koptelefoon doet het iets beter. Vergeleken met de WH-1000XM6 doet de Sennheiser het net iets minder goed, maar nog altijd beter dan veel rivalen. Het lijkt vooral sterker op te treden tegen iets hogere middenfrequenties. Bij een gesimuleerde treinrit bleef er nog een stuk (niet-storend) rolgeluid over, terwijl in een luidruchtig café er een sterker gevoel van demping ontstond. Je kunt de Momentum 5 Wireless in alle situaties gebruiken voor meer rust, maar zeker op kantoor of als je thuiswerkt profiteer je van die NC. De microfoons werken ook prima.
Conclusie
Het heeft lang geduurd vooraleer Sennheiser een nieuw premium NC-model uitbracht, maar dat wachten werd beloond. De Momentum 5 Wireless is vooral beter – zowel ten opzichte van z’n voorganger als ten opzichte van andere koptelefoons – op audiovlak. Het klinkt luchtiger en gedetailleerder, terwijl de Dolby Atmos-modus zeer goed werkt. Als je graag je muziek in de beste kwaliteit hoort, dan is dit een uitstekende keuze. En helemaal als je hem kunt voorzien van een aptX Lossless-stream, al is het verschil met een degelijke aptX-stroom nu ook niet enorm.
9.5
Beoordeling Sennheiser Momentum 5 Wireless
Pluspunten
Aangename ruimtelijke audio
Zeer goede autonomie
Licht en comfortabel
Vervangbare batterij
Minpunten
Mist een beetje een premiumgevoel
Pakt lage herrie minder aan
Beoordeling Sennheiser Momentum 5 Wireless
Het heeft lang geduurd vooraleer Sennheiser een nieuw premium NC-model uitbracht, maar dat wachten werd beloond. De Momentum 5 Wireless is vooral beter – zowel ten opzichte van z’n voorganger als ten opzichte van andere koptelefoons – op audiovlak. Het klinkt luchtiger en gedetailleerder, terwijl de Dolby Atmos-modus zeer goed werkt. Als je graag je muziek in de beste kwaliteit hoort, dan is dit een uitstekende keuze. En helemaal als je hem kunt voorzien van een aptX Lossless-stream, al is het verschil met een degelijke aptX-stroom nu ook niet enorm.
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