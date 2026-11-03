Sony ULT FIELD 1-speaker verschijnt in nieuwe kleur Smoke Blue

Sony breidt het kleurenaanbod van de ULT FIELD 1 uit met een nieuwe uitvoering in Smoke Blue. De compacte, draadloze Bluetooth-speaker krijgt daarmee een vijfde kleurvariant, naast zwart, off-white, forest gray en oranje. De ULT FIELD 1 maakt deel uit van Sony’s ULT POWER SOUND-serie, die is gericht op muziekliefhebbers die houden van krachtig geluid en een diepe bas. Met de speciale ULT-knop kan de gebruiker de lage tonen met één druk extra versterken. Ook op het gebied van draagbaarheid is de speaker ontworpen voor gebruik onderweg. De ingebouwde accu biedt een speelduur tot 12 uur en dankzij de verstelbare draagriem is de speaker eenvoudig mee te nemen. De ULT FIELD 1 beschikt bovendien over een IP67-certificering, waardoor hij bestand is tegen water en stof. Het schokbestendige ontwerp biedt extra bescherming tijdens dagelijks gebruik. De speaker kan zowel rechtop als liggend worden geplaatst, zodat hij ook op kleinere plekken eenvoudig een plaatsje vindt.

Belangrijkste specificaties

Draadloze, draagbare Bluetooth-speaker.

Extra basversterking via de ULT-knop.

Batterijduur tot 12 uur.

IP67-water- en stofbestendig.

Schokbestendig ontwerp.

Verstelbare draagriem.

Horizontaal en verticaal te plaatsen.

Nieuwe kleur: Smoke Blue.

Prijzen en beschikbaarheid

De Sony ULT FIELD 1 is per vandaag beschikbaar voor een adviesprijs van €69,00.