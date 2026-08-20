Uitrusting en specificaties

Bij Soulnote geloven ze niet in Super-Integrated versterkers. Ze hanteren een puristische benadering waarbij elk apparaat feitelijk maar één functie hoeft uit te voeren. Volgens hen zorgen ingebouwde phonotrappen en vooral digitale functies (streamers, converters en room-correction) voor onzuiverheden in het muzieksignaal. Daarom leveren ze voor de 1- en 2-serie losse da-converters en phonotrappen, en in de 3-serie ook een Netwerk Transport en een sacd-speler. De instaplijn (0-Serie) bestaat uit één enkele geïntegreerde versterker, die overigens wél kan dubbelen als voorversterker. De A-1 ver.2 (die op het front overigens nog gewoon A-1 heet, de aanvulling ‘ver.2’ vinden we op een klein stickertje op de achterzijde) leent technologie van het vlaggenschip A-3 om de weergave te verbeteren.

De belangrijkste verbetering die uit de A-3 komt is de nieuwe bias-regeling, die een veel betere signaal/ruis verhouding heeft als de LED-gebaseerde basregeling in de oorspronkelijke A-1. Daarnaast wordt een andere voedingstrafo gebruikt. De versie in de A-1 ver. 2 is niet geïmpregneerd en werkt met een verlaagde secundaire uitgangsspanning. Daardoor neemt het vermogen om stroom te leveren toe, wat beter werkt met lastig aanstuurbare luidsprekers. In dat opzicht lijkt het gespecificeerde uitgangsvermogen van 40 watt bij 8 ohm een stevige achteruitgang ten opzichte van de vorige A-1 (die daar 80 watt levert), maar kenners weten dat de voeding bepaalt hoe krachtig een versterker klinkt, en niet het uitgangsvermogen. Waar de oude A-1 aan 4 ohm 120 watt leverde (+50%) verdubbelt de A-1 ver.2 het uitgangsvermogen bij 4 ohm naar 80 watt. In 95% van alle luistersituaties heb je die 40 watt niet eens nodig, maar levert de verdubbeling bij 4 ohm wel degelijk een krachtigere en stabielere weergave, óók wanneer het wél even hard moet.

Als we aan de buitenkant eerst naar de achterzijde van de A-1 ver.2 kijken vinden we daar de geaarde net-entree, één paar luidsprekerklemmen (minimaal 4 ohm staat daar bij, maar dat mag als ‘nominaal’ worden beschouwd) en ‘slechts’ vier analoge input, twee single ended, twee gebalanceerd. Spartaans? Ik zou zeggen: voldoende en dan uiteraard wel van topkwaliteit. Aan de voorkant zitten de aan/uit knop, de draaiknoppen van de bronkeuzeschakelaar en de volumeregeling (die heerlijk solide aanvoelen en zeer ‘smooth’ bedienen) met daar tussenin het van rode 7-segments LEDs voorziene display dat de gekozen input en de volumestand weergeeft. In tegenstelling tot het front van de vorige A-1 heeft de A-1 ver.2 niet meer de kenmerkende sleuven die horizontaal over het front liepen. Dat was weliswaar een zeer herkenbaar design, maar het nieuwe front (waarbij het display in een iets verdiept vlak in het midden zit) biedt een veel rustigere aanblik. Het volume wordt in de A-1 ver.2, net als bij de A-3, bediend via een relais-gestuurd netwerk van extreem hoogwaardige MELF weerstanden, die zeer stabiel opereren, en een voorbeeldig temperatuurgedrag (voor een constante impedantie) en zeer nauwe toleranties hebben.