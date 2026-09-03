Philips Hue laat je automatiseringen in gewone taal beschrijven

Custom AI Behaviors: beschrijven in plaats van klikken

De opvallendste softwarefunctie heet Custom AI Behaviors. Je beschrijft in gewone taal wat je wilt — schakelaars die zich in het weekend anders gedragen, een scène die aangaat zodra het donker wordt in plaats van op een vast tijdstip, licht dat reageert zodra je entertainmentopstelling gaat synchroniseren — en de Hue-assistent vertaalt dat naar triggers, voorwaarden en acties. Wie ooit heeft geprobeerd zoiets handmatig in de app te bouwen, weet waarom dit nuttig is. Wel een belangrijke voorwaarde: de functie is exclusief voor de Hue Bridge Pro. Beschikbaar vanaf begin oktober, in ondersteunde talen.

Back-up & Restore en Sonos-bediening

Eindelijk komt er een back-upfunctie. Lampen, accessoires, kamers, zones, scènes en automatiseringen kunnen veilig in de cloud worden opgeslagen — voor zowel Bridge- als Bridge Pro-gebruikers. Terugzetten kan in eerste instantie alleen op de Bridge Pro, wat de functie voor een deel van de gebruikers halveert. Hue noemt het nu een preview; een datum is er niet. In november volgt een Sonos-integratie waarmee je met Hue-schakelaars als de Tap Dial je muziek bedient: afspelen, pauzeren, volume en nummers doorspoelen, zonder je telefoon te pakken.

Nanoleaf komt in het Hue-ecosysteem

Interessanter dan het klinkt: compatibele Nanoleaf-panelen (zeshoeken, driehoeken en mini-driehoeken) kunnen straks meedraaien in Hue-scènes, automatiseringen en entertainmentervaringen. Daarvoor is wel de nieuwe Philips Hue Wall Light Module nodig, die apart wordt verkocht voor €39,99. Startersets met panelen komen via de Hue-webshop. Voor wie beide systemen in huis heeft, verdwijnt daarmee een irritante scheidslijn.

Tv-synchronisatie wordt goedkoper en simpeler

Twee nieuwe producten verlagen de drempel. De Play Screen Sync (vanaf €119,99) is een cameraatje met fisheye-lens dat je scherm uitleest en de kleuren doorgeeft aan je lampen. Omdat het naar het beeld kijkt en niet naar het signaal, werkt het met alles: smart-tv-apps, gewone televisie en HDMI-apparaten. De Play HDMI sync box 4K (vanaf €149,99) is de slanke, goedkopere sync box met één HDMI-ingang.

Het echte nieuws zit in wat je er níét meer bij nodig hebt: met beide kun je één Play gradient lightstrip aansturen zonder Hue Bridge. Wil je verder uitbreiden — tot tien lampen rondom — dan komt de Bridge alsnog in beeld. De nieuwe generatie Play gradient lightstrips (vanaf €99,99, per 15 september) is bovendien op maat te knippen, met voor het eerst een versie voor tv’s tot 100 inch.

Design: mooi, maar prijzig

De Liane 360° lichtlijn geeft rondom licht via nieuwe optiek en is flexibel langs muren en meubels te leggen — vanaf €399,99. De Signe-collectie krijgt een hanglamp, een vloer-tot-plafondlamp en een vloerlamp (vanaf €299,99), en het buitenassortiment Festavia breidt uit met lichtgordijnen, netverlichting en ijspegelslingers (vanaf €229,99). Aan de onderkant komen er toegankelijkere buitenwandlampen en spots vanaf €79,99.