Nieuws Smarthome Verlichting

Philips Hue laat je automatiseringen in gewone taal beschrijven

03 september 2026 2 Minuten 0 Reacties
Philips Hue Liane 360 rope light 2

Signify kondigt een flinke stapel Hue-nieuws aan: een AI-assistent die automatiseringen voor je bouwt, twee nieuwe manieren om lampen met je tv te synchroniseren, een samenwerking met concurrent Nanoleaf en een reeks designlampen. De prijzen zijn bekend, en die liegen er op onderdelen niet om.

IFA 2026 IFA philips hue Hue

Custom AI Behaviors: beschrijven in plaats van klikken

De opvallendste softwarefunctie heet Custom AI Behaviors. Je beschrijft in gewone taal wat je wilt — schakelaars die zich in het weekend anders gedragen, een scène die aangaat zodra het donker wordt in plaats van op een vast tijdstip, licht dat reageert zodra je entertainmentopstelling gaat synchroniseren — en de Hue-assistent vertaalt dat naar triggers, voorwaarden en acties. Wie ooit heeft geprobeerd zoiets handmatig in de app te bouwen, weet waarom dit nuttig is. Wel een belangrijke voorwaarde: de functie is exclusief voor de Hue Bridge Pro. Beschikbaar vanaf begin oktober, in ondersteunde talen.

Back-up & Restore en Sonos-bediening

Eindelijk komt er een back-upfunctie. Lampen, accessoires, kamers, zones, scènes en automatiseringen kunnen veilig in de cloud worden opgeslagen — voor zowel Bridge- als Bridge Pro-gebruikers. Terugzetten kan in eerste instantie alleen op de Bridge Pro, wat de functie voor een deel van de gebruikers halveert. Hue noemt het nu een preview; een datum is er niet. In november volgt een Sonos-integratie waarmee je met Hue-schakelaars als de Tap Dial je muziek bedient: afspelen, pauzeren, volume en nummers doorspoelen, zonder je telefoon te pakken.

Nanoleaf komt in het Hue-ecosysteem

Interessanter dan het klinkt: compatibele Nanoleaf-panelen (zeshoeken, driehoeken en mini-driehoeken) kunnen straks meedraaien in Hue-scènes, automatiseringen en entertainmentervaringen. Daarvoor is wel de nieuwe Philips Hue Wall Light Module nodig, die apart wordt verkocht voor €39,99. Startersets met panelen komen via de Hue-webshop. Voor wie beide systemen in huis heeft, verdwijnt daarmee een irritante scheidslijn.

Tv-synchronisatie wordt goedkoper en simpeler

Twee nieuwe producten verlagen de drempel. De Play Screen Sync (vanaf €119,99) is een cameraatje met fisheye-lens dat je scherm uitleest en de kleuren doorgeeft aan je lampen. Omdat het naar het beeld kijkt en niet naar het signaal, werkt het met alles: smart-tv-apps, gewone televisie en HDMI-apparaten. De Play HDMI sync box 4K (vanaf €149,99) is de slanke, goedkopere sync box met één HDMI-ingang.

Het echte nieuws zit in wat je er níét meer bij nodig hebt: met beide kun je één Play gradient lightstrip aansturen zonder Hue Bridge. Wil je verder uitbreiden — tot tien lampen rondom — dan komt de Bridge alsnog in beeld. De nieuwe generatie Play gradient lightstrips (vanaf €99,99, per 15 september) is bovendien op maat te knippen, met voor het eerst een versie voor tv’s tot 100 inch.

Design: mooi, maar prijzig

De Liane 360° lichtlijn geeft rondom licht via nieuwe optiek en is flexibel langs muren en meubels te leggen — vanaf €399,99. De Signe-collectie krijgt een hanglamp, een vloer-tot-plafondlamp en een vloerlamp (vanaf €299,99), en het buitenassortiment Festavia breidt uit met lichtgordijnen, netverlichting en ijspegelslingers (vanaf €229,99). Aan de onderkant komen er toegankelijkere buitenwandlampen en spots vanaf €79,99.

Reacties (0)

Lees meer

Bowers 800 2 Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 04 juni 2026

Bowers & Wilkins introduceert 800 Series Diamond D5-luidsprekers

04 juni 2026
eufy hydrojet Smarthome
Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten 06 mei 2026

Stofzuigen, dweilen en een fris huis: de nieuwe HydroJet S2 van eufy

06 mei 2026
Jackery 1
ADV
Gesponsord Smarthome Energie 25 maart 2026

Jackery opent pre-orders voor SolarVault 3 Series in Nederland en helpt huishoudens zich voorbereiden op het einde van de salderingsregeling in 2027 (ADV)

25 maart 2026
dae26_bm_3 Audio
Evenement Audio 31 augustus 2026

Gratis Dutch Audio Event Magazine 2026 nu aan te vragen

31 augustus 2026
Focal-2 Audio
Nieuws Audio Algemeen 10 maart 2026

Barco neemt VerVent Audio over: Focal en Naim krijgen nieuwe eigenaar

10 maart 2026
Samsung Galaxy S26 Ultra
ADV
Gesponsord Mobile Smartphones 06 maart 2026

Samsung Galaxy S26-serie met extra inruilvoordeel verkrijgbaar bij Odido (ADV)

06 maart 2026
Anker Smarthome
Gesponsord Smarthome Energie 27 mei 2026

Anker SOLIX: Hoe plug-and-play en veiligheid de thuisbatterij toegankelijk maken (ADV)

27 mei 2026
Fezz Audio Luna Audio
Reviews Audio Receivers en versterkers 18 april 2026

Review: Fezz Audio Luna – Niet je opa’s buizenversterker

18 april 2026