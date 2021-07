Foscam introduceert de Foscam VD1 Video Deurbel met 2k-resolutie

Foscam is bekend van het brede aanbod aan beveiligingscamera’s, NVR-systemen en surveillance-oplossingen voor thuis en in het MKB, maar had eigenlijk nog geen echte videodeurbel in het assortiment. De hoogste tijd dus om daar verandering in te brengen en dat doet de fabrikant met de Foscam VD1 Video Deurbel.

De Foscam VD1 is voorzien van een 4-megapixel camera wat zorgt voor een 2k-beeldresolutie (2.688 bij 1.520 pixels). De kijkhoek is diagonaal 170 graden. De videodeurbel is uitgerust met bewegings-, persoon- én gezichtsherkenning dankzij kunstmatige intelligentie. De IR LED moet zorgen voor een uitstekend beeld in de nachtelijke uurtjes tot 5 meter.

Via de app kun je de privacy- en bewegingszones instellen en de VD1 stuurt automatisch een notificatie naar je smartphone bij calamiteiten. Via je smartphone kun je opgeslagen filmclips bekijken en downloaden. De videodeurbel ondersteunt tevens tweewegcommunicatie, zodat je in gesprek kunt met je bezoekers. De videodeurbel biedt tevens ondersteuning voor Google Home en Amazon Alexa.

De videodeurbel is voorzien van dual-band wifi (ondersteunt 2.4GHz en 5GHz) en een vaste netwerkaansluiting, zodat je het overal kunt implementeren. Je kunt simpelweg je bestaande deurbel vervangen voor de Foscam VD1. Dit model kan overweg met een wisselspanning van 8 tot 24 Volt en met gelijkspanning van 5 tot 30 Volt. Je kunt ook je bestaande gong blijven gebruiken. Later dit jaar moet er een eigen draadloze gong voor deze videodeurbel op de markt gebracht worden. Volgens het bedrijf moet vrijwel iedereen deze videodeurbel gemakkelijk zelf kunnen installeren.

Bij aanschaf krijg je 7 dagen gratis toegang tot het Foscam Cloud Plan om beelden in de cloud op te slaan. Je hebt het echter niet nodig, want je kunt ook kiezen om beelden op te slaan op een Foscam NVR, micro-sd-kaart of op een NAS. Je kunt de videodeurbel ook toevoegen aan de Foscam VMS surveillance-software.

Prijs en beschikbaarheid

De Foscam VD1 moet eerdaags verschijnen, alhoewel een exacte datum niet werd gegeven. De verkoopadviesprijs via de website van Foscam is 169,94 euro.