Anker SOLIX: Hoe plug-and-play en veiligheid de thuisbatterij toegankelijk maken (ADV)

Vanuit deze vraag ontstond de missie van Anker SOLIX. Het merk, dat wereldwijd groot werd met mobiele laadtechnologie, zag dat de overstap naar thuisopslag voor veel mensen te complex en te duur was. Traditionele systemen vereisen vaak ingrijpende verbouwingen en hoge installatiekosten. Anker SOLIX gelooft dat de energietransitie pas slaagt als de technologie voor iedereen toegankelijk is. Met die gedachte ontwikkelde het engineeringteam de Solarbank Max AC: een plug-in thuisbatterij die prestaties combineert met eenvoud, zonder concessies te doen aan de veiligheid binnenshuis.

De filosofie van doordacht vermogen

De kern van de Anker SOLIX filosofie is dat een gebruiker zelf de controle moet hebben, vanaf de dag van aanschaf. Waar standaard plug-in batterijen vaak beperkt zijn in hun capaciteit om pieken op te vangen, is de Solarbank Max AC ontworpen met een AC-laadinput van 3.500W. Hiermee kan het systeem tot 99% van de stroompieken rond het middaguur direct opslaan, zodat er vrijwel geen zonne-energie verloren gaat aan het net.

Om zo’n krachtig vermogen op een verantwoorde manier te integreren in een bestaand huishouden, heeft het merk bewust gekozen voor een specifieke aansluitmethode (PluginPower™). In plaats van ingewikkelde aanpassingen in de meterkast, wordt het systeem simpelweg aangesloten op een eigen, toegewijde stroomgroep (een B16- of C16-circuit). Deze gerichte keuze zorgt ervoor dat de elektriciteitskabels in huis nooit overbelast kunnen raken, zelfs niet wanneer de batterij op vol vermogen oplaadt terwijl andere apparaten aanstaan. Zo blijft de installatie overzichtelijk, maar voldoet deze wel aan de geldende technische standaarden.

Veiligheid als onzichtbaar fundament

Wanneer een batterijsysteem een centrale plek krijgt in of rondom de woning, is absolute betrouwbaarheid een vereiste. Voor Anker SOLIX is veiligheid dan ook geen optie achteraf, maar het fundament van het productontwerp. De Solarbank Max AC maakt gebruik van lithium-ijzerfosfaatcellen (LFP). Deze cellen staan bekend om hun stabiele chemische structuur en lange levensduur van 10.000 laadcycli, wat in de praktijk gelijkstaat aan ongeveer 15 jaar dagelijks gebruik.

Om de cellen optimaal te beschermen, is een hardware-matige architectuur met zeven beschermingslagen ontwikkeld. Zo is de binnenzijde voorzien van keramisch gecoate separatoren die een fysieke barrière vormen tegen interne kortsluiting. Daarnaast voorkomt de constructie een zogeheten thermal runaway: mocht er in een cel een temperatuurafwijking ontstaan, dan zorgt de isolatie ervoor dat de hitte niet kan overslaan naar de omliggende cellen. Dit wordt ondersteund door een geïntegreerd brandonderdrukkingssysteem. Dankzij deze gelaagde opbouw kan de aanwezige capaciteit van 7 kWh elke dag voor de volle 100% worden aangesproken (Depth of Discharge), zonder dat de stabiliteit van het systeem in gevaar komt.

Ontworpen voor de praktijk

Een merkverhaal is pas compleet als het aansluit bij de dagelijkse realiteit van de gebruiker. Omdat de energiebehoefte van een gezin kan groeien — bijvoorbeeld door de aanschaf van een warmtepomp of elektrische auto — is de Solarbank Max AC modulair opgebouwd. De opslagcapaciteit kan stapsgewijs worden uitgebreid tot maximaal 42 kWh door losse BP7000-batterijmodules te stapelen. Dit modulaire systeem is zo ontworpen dat er geen gereedschap of technische expertise voor nodig is.

Daarnaast is rekening gehouden met de wisselende weersomstandigheden in de Benelux. De behuizing heeft een IP66-classificatie tegen stof en water en is voorzien van een C5-M corrosiebescherming. Deze bescherming van maritieme kwaliteit zorgt ervoor dat het systeem ook in de buurt van de kustregio’s, waar zoute lucht metalen kan aantasten, langdurig buiten of in een schuur geplaatst kan worden.

Met de introductie van deze generatie thuisbatterijen wil Anker SOLIX laten zien dat het opslaan van eigen zonne-energie niet ingewikkeld hoeft te zijn. Het is een uitnodiging aan huishoudens om zelf weer de regie te voeren over hun stroomverbruik. De Solarbank Max AC is verkrijgbaar met een adviesprijs van €2.499. Tijdelijk biedt het merk via de officiële website vroegboekkortingen aan op zowel de hoofdunit als de uitbreidingsbatterijen, om de overstap naar zelfvoorziening nog laagdrempeliger te maken.