In The Picture: Zendure transformeert de Nederlandse energiemarkt met AI-gedreven thuisaccu’s (ADV)

De toekomst van slim opslaan: SolarFlow 2400 Pro

Het paradepaardje van de nieuwe lijn is de SolarFlow 2400 Pro. Waar traditionele systemen vaak beperkt zijn, is dit een “all-in-one” krachtpatser die speciaal is ontworpen voor huishoudens met een hoog verbruik. Of het nu gaat om het opladen van een EV, het draaien van een warmtepomp of het gebruik van zware keukenapparatuur: de 2400 Pro kan het aan.

Waarom de SolarFlow 2400 Pro uniek is:

Maximale zonopbrengst: Dankzij 4 MPPT-trackers en een input tot 3000W (uitbreidbaar tot 4800W via DC+AC koppeling) haal je zelfs bij schaduw of lastige dakoriëntaties het maximale uit je panelen.

Modulair en Schaalbaar: Begin met 2,4 kWh en breid eenvoudig uit tot maar liefst 16,8 kWh.

Off-grid zekerheid: Bij stroomuitval biedt het systeem een stabiele 2400VA back-up voor je belangrijkste apparaten.

Slimmer besparen met ZENKI AI en HEMS 2.0

Hardware is slechts de helft van het verhaal. De echte revolutie zit in het brein: de ZENKI™ AI-engine. In combinatie met het vernieuwde Home Energy Management System (HEMS 2.0) optimaliseert Zendure je energiestromen volledig automatisch.

Het systeem kijkt naar weersvoorspellingen, jouw verbruikspatronen en — cruciaal voor de Nederlandse markt — dynamische energietarieven. Door energie op te slaan wanneer de prijs laag is en te gebruiken wanneer deze hoog is, kunnen gebruikers tot wel 73% besparen op hun energiekosten.