In The Picture: Zendure transformeert de Nederlandse energiemarkt met AI-gedreven thuisaccu’s (ADV)

16 maart 2026
De energietransitie in Nederland bereikt een kookpunt. Met de naderende afschaffing van de salderingsregeling per 1 januari 2027 en de aanhoudende onzekerheid op de Europese gasmarkt, is maximale eigen consumptie van zonne-energie belangrijker dan ooit. Tijdens Solar Solutions Amsterdam 2026 presenteerde Zendure dé oplossing: de nieuwe, AI-gestuurde SolarFlow-serie.

De toekomst van slim opslaan: SolarFlow 2400 Pro

Het paradepaardje van de nieuwe lijn is de SolarFlow 2400 Pro. Waar traditionele systemen vaak beperkt zijn, is dit een “all-in-one” krachtpatser die speciaal is ontworpen voor huishoudens met een hoog verbruik. Of het nu gaat om het opladen van een EV, het draaien van een warmtepomp of het gebruik van zware keukenapparatuur: de 2400 Pro kan het aan.

Waarom de SolarFlow 2400 Pro uniek is:

  • Ongekende kracht: Een bi-directionele AC-output tot 2400W, waarmee vrijwel alle huishoudelijke apparaten direct vanuit de accu gevoed kunnen worden.
  • Maximale zonopbrengst: Dankzij 4 MPPT-trackers en een input tot 3000W (uitbreidbaar tot 4800W via DC+AC koppeling) haal je zelfs bij schaduw of lastige dakoriëntaties het maximale uit je panelen.
  • Modulair en Schaalbaar: Begin met 2,4 kWh en breid eenvoudig uit tot maar liefst 16,8 kWh.
  • Off-grid zekerheid: Bij stroomuitval biedt het systeem een stabiele 2400VA back-up voor je belangrijkste apparaten.

Slimmer besparen met ZENKI AI en HEMS 2.0

Hardware is slechts de helft van het verhaal. De echte revolutie zit in het brein: de ZENKI™ AI-engine. In combinatie met het vernieuwde Home Energy Management System (HEMS 2.0) optimaliseert Zendure je energiestromen volledig automatisch.

Het systeem kijkt naar weersvoorspellingen, jouw verbruikspatronen en — cruciaal voor de Nederlandse markt — dynamische energietarieven. Door energie op te slaan wanneer de prijs laag is en te gebruiken wanneer deze hoog is, kunnen gebruikers tot wel 73% besparen op hun energiekosten.

“De afschaffing van de salderingsregeling is geen bedreiging, maar het begin van een nieuw tijdperk van echte energiezelfstandigheid,” aldus Bryan Liu, CEO van Zendure.

Voor elke situatie een oplossing: 2400 AC+ en 1600 AC+

Naast het Pro-model introduceert Zendure de SolarFlow 2400 AC+ en de SolarFlow 1600 AC+. Deze modellen zijn perfect voor gebruikers die hun bestaande balkon- of daksysteem willen upgraden met intelligente opslag.

De line-up in vogelvlucht:

Model Focus Belangrijkste kenmerk
SolarFlow 2400 Pro Nieuwe installaties & High-power 2400W output & 4 MPPT
SolarFlow 2400 AC+ Flexibele upgrade Optimale prijs-kwaliteitverhouding
SolarFlow 1600 AC+ Compact & Toegankelijk Ideaal voor kleinere systemen

Veiligheid en compatibiliteit

Zendure laat niets aan het toeval over. Met de ZenGuard technologie zijn de accu’s beveiligd met een dubbel BMS-systeem en een uniek ingebouwd aerosol-brandblussysteem.

Bovendien is het ecosysteem volledig open. Het werkt samen met meer dan 840 Europese energieleveranciers (waaronder Tibber, Frank Energie en NextEnergy) en integreert naadloos met smart home platforms zoals Home Assistant en Homey via MQTT. Ook populaire meetapparaten zoals Shelly en de HomeWizard P1-meter worden ondersteund.

