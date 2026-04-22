Achtergrond

Er zijn tal van kunstmatig intelligente programma’s en apps verkrijgbaar waarmee je via het intypen van tekst realistisch fraaie beelden en videoclips kunt genereren. Men spreekt in deze van generatieve prompt AI. Natuurlijk is het allemaal niet echt zelf gemaakt of geschoten maar je kunt er wel hele leuke dingen voor video en foto mee creëren. En wij passen bij de videomontage toch ook al tal van effecten, Luts, titels, creatieve filters en animaties toe. En die zijn steeds meer gestuurd door generatieve AI.

Het gebruik van eenvoudige tekstcommando’s versnelt het creatieve proces en maakt dit ook toegankelijker voor een breder publiek. Dat eenvoudig is in de praktijk echter wat minder simpel dan de makers van generatieve AI de gebruikers willen doen geloven. Uiteraard denkt deze software slim mee met de wensen van de gebruiker. Doch als je niet de juiste of best omschrijvende tekstopdrachten invoert wordt het een allegaartje of rotzooitje. Denk daarom eerst goed na over hetgeen je wilt creëren en wat daarvan de beste beknopte omschrijving is.

Deze grafische software werkt doorgaans via een abonnement of een vaste betaling. Daarna krijg je een (maandelijks) aantal credits om afbeeldingen en video mee te laten creëren. Hoe meer de gebruiker er aanschaft des te meer en/of grotere creaties deze kan maken. Daarnaast zijn er tevens gratis versies. Die zijn meestal beperkt in het aantal promptopdrachten of tonen een watermerk in het geproduceerde materiaal.

De vraag rijst wellicht waarom je voor creatieve AI moet betalen? De moderne computer voor NLE en digitale fotobewerking heeft inmiddels met de geavanceerde grafische processorkernen toch al de benodigde rekenkracht aan boord? Het gaat echter om de vele miljoenen templates en voorbeelden die de server van de aanbieder beschikbaar heeft. Met veel zorg verzameld, geschikt gemaakt voor generatieve AI en doorgaans van een zeer hoge foto/video-realistische kwaliteit. Die content/bestanden en bijbehorende algoritmen staan niet op de computer van de gebruiker.