Met Firefly kunnen gebruikers verbluffende visuele beelden voor foto en video genereren met behulp van eenvoudige tekstcommando’s. Firefly stijgt uit boven het maar wat experimenteren met creatieve AI. Dit Adobe gereedschap kenmerkt zich door zijn professionele kwaliteit en integratie met vertrouwde Adobe-apps zoals Photoshop, Illustrator en Express. Een welkom veelzijdig stuk creatief gereedschap voor de foto/videograaf.
Generatieve kunstmatige intelligentie (AI) is momenteel sterk in ontwikkeling. De apps en softwaremodules worden steeds beter en er ontstaan complete ontwikkelplatforms voor creatieve tekstopdrachten. Firefly van Adobe is daar één van die een goede kijk geeft in de toekomst van de generatieve AI. Sinds 2023 is FireFly al actief. En de ondersteuning plus integratie in de Creative Cloud van Adobe waaronder Photoshop, Premiere Pro en andere ontwerpsoftware maken dit AI programma tot een hoogwaardig creatief pakket.
Achtergrond
Er zijn tal van kunstmatig intelligente programma’s en apps verkrijgbaar waarmee je via het intypen van tekst realistisch fraaie beelden en videoclips kunt genereren. Men spreekt in deze van generatieve prompt AI. Natuurlijk is het allemaal niet echt zelf gemaakt of geschoten maar je kunt er wel hele leuke dingen voor video en foto mee creëren. En wij passen bij de videomontage toch ook al tal van effecten, Luts, titels, creatieve filters en animaties toe. En die zijn steeds meer gestuurd door generatieve AI.
Het gebruik van eenvoudige tekstcommando’s versnelt het creatieve proces en maakt dit ook toegankelijker voor een breder publiek. Dat eenvoudig is in de praktijk echter wat minder simpel dan de makers van generatieve AI de gebruikers willen doen geloven. Uiteraard denkt deze software slim mee met de wensen van de gebruiker. Doch als je niet de juiste of best omschrijvende tekstopdrachten invoert wordt het een allegaartje of rotzooitje. Denk daarom eerst goed na over hetgeen je wilt creëren en wat daarvan de beste beknopte omschrijving is.
Deze grafische software werkt doorgaans via een abonnement of een vaste betaling. Daarna krijg je een (maandelijks) aantal credits om afbeeldingen en video mee te laten creëren. Hoe meer de gebruiker er aanschaft des te meer en/of grotere creaties deze kan maken. Daarnaast zijn er tevens gratis versies. Die zijn meestal beperkt in het aantal promptopdrachten of tonen een watermerk in het geproduceerde materiaal.
De vraag rijst wellicht waarom je voor creatieve AI moet betalen? De moderne computer voor NLE en digitale fotobewerking heeft inmiddels met de geavanceerde grafische processorkernen toch al de benodigde rekenkracht aan boord? Het gaat echter om de vele miljoenen templates en voorbeelden die de server van de aanbieder beschikbaar heeft. Met veel zorg verzameld, geschikt gemaakt voor generatieve AI en doorgaans van een zeer hoge foto/video-realistische kwaliteit. Die content/bestanden en bijbehorende algoritmen staan niet op de computer van de gebruiker.
Specificaties in een notendop
Firefly integreert naadloos in de Adobe fotobewerking- en videmontage-omgeving. Maar je kunt deze generatieve AI promptmodule ook los en/of met andere grafische pakketten combineren. De belangrijkste specificaties zijn: Geavanceerde tekst-naar-beeld (promptinvoer). Gebruikers voeren een korte treffende beschrijving in. En FireFly genereert binnen enkele seconden meerdere unieke afbeeldingen conform de ingegeven opdracht. Met de stijltransformaties converteert Firefly bestaande afbeeldingen in uiteenlopende stijlen, van realistisch tot abstract, klassiek of modern.
Dan de generatieve invulling: Met deze functie voor slimme bijwerking zijn gaten in afbeeldingen of ongewenste objecten eenvoudig op te vullen of te verwijderen. Met de Vector- en teksteffecten maakt Firefly indrukwekkende vectorafbeeldingen en teksteffecten die direct bruikbaar zijn in grafisch ontwerp, foto of video. Zoals te verwachten integreert Firefly naadloos in andere grafisch creatieve software van Adobe. Te weten Adobe-Photoshop, Illustrator, Adobe Express en aanvullend op Adobe Premiere. Dat zorgt voor een vloeiende workflow. Firefly maakt zowel grafische afbeeldingen als korte videoclips.
Wie Firefly commercieel wil gebruiken wordt op diens wenken bediend. Commerciële licenties: De kwaliteit van de door Firefly gegenereerde beelden, videoclips en geluidsfragmenten staan op het gewenste niveau. Er zijn geen zorgen over auteursrechten van trainingsmateriaal.
Adobe heeft bij de ontwikkeling van Firefly veel aandacht besteed aan ethische AI. Zo wordt Firefly uitsluitend getraind op content waarvoor licenties zijn verleend of die rechtenvrij is, om zo copyrightschending te voorkomen. Ook zijn er filters ingebouwd om het genereren van ongepaste of schadelijke content te voorkomen.
Meertalige ondersteuning: Naast Engels ondersteunt Firefly inmiddels ook input in verschillende andere talen, waaronder Nederlands. Je kunt Firefly uitproberen met een gratis versie. Er is wel een account vereist. Een betaald abonnement geeft echter aanzienlijk meer mogelijkheden.
Voor wie is Firefly bedoeld?
De toepassingen zijn legio. Zowel voor de hobbyist als een professionele grafische vormomgeving en onderwijs in generatieve AI. Voorop staat het grafische ontwerp. Designers creëren snel variaties van logo’s, posters, flyers en digitale advertenties door Firefly unieke ontwerpen te laten genereren.
De volgende belangrijke gebruikerscategorie betreft de fotografie. Firefly retoucheert foto’s, verwijdert ongewenste objecten en creëert geheel nieuwe achtergronden. Bij AV achtergronden, tekst, titelschermen, animaties en ook audiofragmenten. Als generator voor social media ontwerpt Firefly opvallende visuele posts en story’s. Dat gaat een stuk eenvoudiger en sneller, waardoor socialmedia-managers meer tijd overhouden voor strategie en interactie. En bij het onderwijs maken docenten en studenten verrijkende presentaties en lesmateriaal met op maat gemaakte illustraties en infographics. Verder biedt Firefly tijdbesparing. Creatieve content is verrassend snel gemaakt. Er is relatief weinig kennis en ervaring nodig om prachtige grafische ontwerpen, videoclips en audiofragmenten te maken. Het niet veel van het zelfde maar behoorlijk tot echt origineel. Unieke creaties gewoon onder de AI-prompt.
Hoe werkt Firefly?
In principe is Firefly een creatieve AI promptgenerator voor het maken van (foto)grafische afbeeldingen, videoclipjes en geluid. Zodra de gebruiker de tekstopdrachten heeft ingevoerd en bevestigd gaan de slimme intelligente algoritmen aan de slag. Het gaat om geavanceerde machine learning-algoritmes en is getraind op een grote dataset van rechtenvrije, gelicentieerde en door Adobe geselecteerde beelden. Hierdoor kan het platform hoogwaardige resultaten leveren zonder inbreuk te maken op copyright van kunstenaars of foto/videografen. Adobe is transparant over het gebruik van AI binnen hun producten en biedt gebruikers duidelijke richtlijnen en opties voor privacy en eigendom van gegenereerde content. Firefly genereert op basis van 1 opdrachtprompt meerdere variaties om uit te kiezen. De gebruikers verfijnen desgewenst de resultaten door aanvullende beschrijvingen, stijlsuggesties of kleurenschema’s toe te voegen. In geval van een korte videoclip heb je de keuze uit een prompt of twee stilstaande beelden. Twee stilstaande beelden ziet Firefly als keyframes en genereert de daartussen bewegende beelden tot een videoclipje.
Met methode 2 zet de contentmaker als het ware zijn of haar idee met een tekstopdracht in beweging. Er zijn diverse opties beschikbaar zoals genereer b-roll, creëer visuele effecten en verfijn opnamen door camerahoeken, beweging en stijl te kiezen. Firefly biedt tal van hulpmiddelen om fraaie beelden te creëren. Bijvoorbeeld de grafische AI borden. Zo maak je een post, (info-)graphic, titelscherm, grafisch kunstwerk of een storyboard. Tot op zekere hoogte kan Firefly storytelling bedrijven. Verder zit er het Google Gemini 2.5 Flash Image-model in Firefly.
Belangrijke specificaties zijn de kwaliteit (resolutie) van het beeld, beeldverhouding/ratio, staand of liggend en type (bijvoorbeeld foto, kunst of automatisch). Verder de compositie, stijl, referentie, effect, intensiteit, kleur/toon, belichting, camerahoek en desgewenst een nog te downloaden bestand. Ook bij het geluid zijn er tal van mogelijkheden. Spraak en commentaren in native speech. Variatie in stem, toon cadans en in verschillende talen. Tevens het zelf maken van prima geluidseffecten. Je kunt het gewenste geluid in de promptvoeren, als voorbeeld/referentie inladen en met een microfoon inspreken. Ten behoeve van verdere bewerking.
Partnermodellen
Adobe Firefly werkt samen met een aantal generatieve AI-partners. Bijvoorbeeld de GPT-modellen. Flux 1.1. Pika, Ideogram, Luma, Runway en Vieo. Zij functioneren als de al eerder genoemde borden na het kiezen uit het browservenster voor tekst naar beeld. Elk partnermodel heeft zo zijn kwaliteiten om foto- of videografische beelden te genereren en/of verder te verbeteren. Recent is daar ook Gemini 2.5 Flash Image van Google bij gekomen. Deze AI-module voorziet onder andere in het samensmelten van meerdere beelden in één beeld. Het consistent houden van een karakter of object in een story of presentatie en doelgerichte transformaties. Dit alles gebaseerd op natuurlijke AI-taal, wereldwijde kennis over het genereren en editen van images. Ook hier visuele beeldvorming vanuit de prompt en de beschikking over een groot aantal templates.
Praktijk en conclusie
Adobe Firefly werkt relatief eenvoudig en geeft snel goede resultaten. Introductie en wat leersessies zijn eigenlijk niet nodig. Na het openen maak je een keuze uit de geboden opties en gaat meteen aan de creatieve slag, Doorgaans verschijnt er met enkele klikken en doelgerichte teksten als een goed resultaat op het monitorscherm. Het werkt verrassend soepel. Alles wat je nodig hebt staat al in de AI-browser. Kies de gewenste optie uit de toolset. Bijvoorbeeld tekst naar beeld, teksteffecten of generatieve vulling en video of audio. Je zet met de AI-tool een afbeelding naar video statische schetsen, afbeeldingen en foto’s met nauwkeurige creatieve controle om in (geanimeerde) video’s. De daarmee ontworpen AI-videoclips op basis van afbeeldingen ogen van professionele kwaliteit.
Er zijn enkele kanttekeningen: Je hebt een betaald account nodig (anders slechts eenvoudig of een watermerk in het beeld), video op 1080P is beperkt tot 5 seconden, soms treedt er enige vervorming op en er is geen opdracht om ongewenste objecten te verwijderen (negatieve prompt).
Firefly draait onder ChromeOS, macOS 12 of hoger en Windows 10/11. Het vereist geen speciale hardware-versnelling of high-end grafische kaarten. De Browser en Adobe-servers doen het werk. Al met al een leuke generatieve AI-module om eens mee te experimenteren. Hoewel deels nog volop in ontwikkeling inderdaad een veelbelovende blik op de (nabije) toekomst van AI. Voor serieus gebruik is een abonnement nodig. Dat kan je na gebruik echter altijd weer opzeggen. Tip: lees het Adobe-tekstbestand over het schrijven van goede scripts voor de tekstprompt.
Prijzen & Info
Afhankelijk van het gekozen abonnement
Adobe, www.adobe.com
Informatief filmpje: www.youtube.com/watch?v=x4LFfIksGpg
Reacties (0)