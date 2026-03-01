Review: eufy C28 – Betaalbare robotstofzuiger heeft moeite met navigeren

Schoonmaken

Gelukkig zegt navigatie niet alles en gaat het uiteindelijk ook om de schoonmaakprestaties. De eufy C28 heeft hetzelfde HydroJet Mopping System met de brede dweilrol, een druk van 1 kilogram en dezelfde schoonmaakborstel als de duurdere E25. De zuigkracht is met 15.000 Pa wel net iets minder dan de 20.000 Pa van de E25 en de E28 en ook hebben deze duurdere modellen een uitschuifbare zijborstel om plinten beter schoon te maken. Aangezien de E25 en de E28 identiek zijn (behalve de extra dieptereiniger op de E28) pakken we dit model er ook even bij. We legen een stofzuigzak voor een deel en laten de eufy E28 dit opzuigen. Stof, zand, stukken brood van de peuter in huis en andere viezigheid. We doen hetzelfde met de eufy C28. We kiezen dezelfde instellingen per robotstofzuiger (stofzuigen en dweilen, diepe intensiteit, gemiddeld waterniveau en turbo zuigkracht) en laten beide modellen los op een door ons gecreëerde zone.

De eufy E28 pakte het grondig aan. Eerst de buitenzijde van de zone in strakke lijnen en vervolgens heen en weer rijdend aan de binnenkant. Binnen een minuut was dit model klaar. De eufy C28 echter maakte zelfs van een vierkant op open terrein zonder obstakels een uitdaging. Geen strakke lijnen, maar allemaal denkbeeldige bochten waarvan de C28 het idee had dat deze gemaakt moesten worden. Toen de buitenzijde eenmaal gedaan was ging de eufy C28 overigens wel in keurige lijnen de binnenkant schoonmaken.

Het eindresultaat van het schoonmaken is in het voordeel van de eufy E28, zij het dat het verschil niet heel groot was. De E28 heeft de neiging om het stof soms wat weg te schuiven, maar er was net wat meer opgezogen dan bij de eufy C28. Een dergelijke bult stof zal nooit door een robotstofzuiger in één keer volledig opgeruimd worden. High-end modellen doen het werk beter dan goedkopere modellen, maar de kracht van een robotstofzuiger zit altijd in de herhaling. Drie keer in de week een ronde rijden en je huis blijft schoon. Beide modellen komen voldoende tot goed uit deze test met de E28 als nipte winnaar.

Dat schoonmaakgedrag van de eufy C28 zien we ook verder door het huis. De navigatie langs randen is gewoon een rommeltje. Is de buitenzijde eenmaal gedaan dan gaat de rest in keurige banen, maar het zogenaamde edge cleaning is gewoon niet helemaal op orde. Het lijkt een software-dingetje te zijn dat eufy hopelijk op weet te lossen, maar ook obstakels blijven een probleem. Qua dweilprestaties zien we eigenlijk geen verschil. Dat is bij beide modellen goed op orde. Geen strepen, geen plasjes water, maar over het algemeen een goed resultaat. Echt hardnekkige vlekken zal een robotstofzuiger niet weghalen en dat is ook bij dit model aan de orde. Dat is echter geen specifiek nadeel van de eufy C28, maar bij robotstofzuigers in het algemeen. Voordeel van de eufy E28 is dat schoonmaakmiddel meegeleverd wordt en de kamer echt heel fris laat ruiken. Bij de eufy C28 moet je het schoonmaakmiddel er nog optioneel bijkopen. Dat raden we overigens wel aan. Opvallend is dat de eufy C28 veel water verbruikt. De watertank van 2,5 liter moet ik na iedere schoonmaakbeurt weer bijvullen. Qua geluid valt het heel erg mee. Robotstofzuigers van eufy zijn behoorlijk stil. Alleen het leegzuigen op het basisstation kan even vervelend qua geluidsniveau zijn.