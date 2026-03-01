Review: eufy C28 – Betaalbare robotstofzuiger heeft moeite met navigeren

Niet iedereen heeft het geld er voor over om meer dan 1.000 euro aan een robotstofzuiger te betalen. Wat heb je vandaag de dag voor betaalbare modellen op de markt? Anker heeft onlangs de eufy C28 gelanceerd. Deze robotstofzuiger neemt veel eigenschappen van de high-end modellen van het merk over, maar dan voor een betaalbare prijs. De eufy C28 heeft een adviesprijs van 599 euro, maar hebben we online al voor 479 euro gespot. Wat kan je verwachten voor deze prijs?
Na al het geweld van de high-end robotstofzuigers die we de laatste tijd getest hebben is het goed om te weten dat er ook nog altijd betaalbare modellen op de markt verschenen.
Dit is de eufy C28
Op papier maakt deze robotstofzuiger echt indruk. Het heeft dezelfde brede dweilrol van high-end modellen als de eufy S1 Pro en de eufy E25/E28 en heeft een 5-in-1 basisstation dat de stofbak automatisch zal legen, de dweil reinigt en droogt, het water voor het dweilen zan bijvullen in de robot en het gebruikte water weer af zal voeren. Het enige wat je eigenlijk hoeft te doen is de waterreservoirs op het thuisstation te vullen en te legen.
De eufy C28 heeft een zuigkracht van 15.000 Pascal, beschikt over een klitvrije DuoSpiral-borstel om verstoppingen en haarophopingen te verminderen en navigatie komt door iPath 2.0, een AI aangedreven obstakeldetectie met lasernavigatie. Bediening kan met de eufy-app waar je het huis mee in kaart kan brengen, schema’s in kunt stellen en kamers kunt toewijzen.
Design
Het is een tijdje geleden dat we zo’n compacte doos binnen hebben gekregen met een robotstofzuiger. De eufy C28 is echt een stukje compacter dan veel andere modellen van het merk. Bij het uitpakken valt op dat de robotstofzuiger zelf erg lijkt op de eufy E25/E28. Dit keer alleen niet glanzend, maar matzwart. Het uiterlijk is verder wat traditioneler met de koepel bovenop. Het is geen ultralaag model, maar wel stevig en zwaar. De eufy C28 kan dan ook wel tegen een stootje en dat moet ook wel, zo kun je verderop lezen in de review. Het thuisstation heeft ook de matzware kleur en is niet veel breder dan de robotstofzuiger. Je hebt de waterreservoirs bovenop die je makkelijk bij kunt vullen. 2,5 liter gaat er in. Onder de reservoirs vind je de stofzuigerzak. Je krijgt verder geen extra zakken of reserveaccessoires meegeleverd en ook het schoonmaakmiddel moet je optioneel nog bijkopen. Het design is misschien niet heel spannend, maar wel functioneel.
Installatie en app
Het doet ons altijd goed dat de installatie van een eufy-robotstofzuiger zo ontzettend makkelijk is. Je hebt het thuisstation, de oprijplank van het thuisstation en de robotstofzuiger. Stekker in het stopcontact, de app downloaden, twee seconden de aan/uit-knop indrukken en je kunt aan de slag. Je bent echt in een paar minuten klaar en qua gebruiksvriendelijkheid heeft eufy dit echt helemaal goed op orde.
Ook de eufy-app is een voorbeeld van hoe het moet. Het merk had altijd de eufy Security-app voor de beveiligingscamera’s en videodeurbellen en de eufy Clean-app voor de robotstofzuigers. Alles zit nu in de eufy Security-app die voor het gemak tegenwoordig gewoon de eufy-app heet. Bovenaan vind je een tabblad voor Clean waar je de robotstofzuigers van het merk kunt vinden.
En de bediening via de app is echt een fluitje van een cent. Klik op je robotstofzuiger en je ziet (na mapping) de kaart van het huis en kunt via het snelmenu eronder de instellingen kiezen voor zuigkracht, hoeveelheid water, schoonmaakintensiteit en meer. Voor de instellingen klik je gewoon op het tandwieltje. Hier kies je de basisinstellingen van het thuisstation, maak je een schema aan en geef je de reinigingsvoorkeuren aan. Handig is het kinderslot en de niet storen-modus. Deze laatste gebruik je in de nacht. De robotstofzuiger maakt schoon, maar zal niet leeggezogen worden op het basisstation. Zo kun je zelf rustig slapen.
Navigatie
In gebruik merk je echt dat we de RGB-camera en LED missen van modellen als de eufy E28 en de X10 Pro Omni, laat staan de nog geavanceerdere navigatie van de S1 Pro. De lasernavigatie van de eufy C28 met iPath 2.0 obstakeldetectie is gewoon niet zo slim in vergelijking met de andere modellen. eufy geeft het zelf ook al aan op de website in een disclaimer: ‘C28 cannot avoid obstacles like wires, socks, pet waste, body fat scales or other small objects. Please clear floors of these objects before cleaning’. Het in kaart brengen van het huis ging nog relatief soepel, maar na de eerste schoonmaakbeurt zonk de moed me wel even in de schoenen. Dit is niet wat ik van het merk gewend ben. Continue de poten van mijn bureau oprijdend, onlogische routes, edge cleaning gaat niet strak genoeg langs randen en plinten en een botsauto bleek er niets bij.
Gelukkig was dit grote drama eenmalig en bleek het ook voor de robotstofzuiger en de bijbehorende kunstmatige intelligentie een leerproces. Mijn kantoor werd de tweede schoonmaakronde ineens sneller én effectiever schoongemaakt. Van 16 minuten in ronde 1 naar 11 minuten in ronde 2. Dit model kan nog steeds niet helemaal mee met duurdere modellen qua navigatie. Edge cleaning en het ontwijken van obstakels blijft een probleem. Ter vergelijking. De eufy E28 doet er 10 minuten over en de SwitchBot S20 deed het zelfs in 9 minuten. Grootste ergernis blijft de edge cleaning. Zelfs strak langs een kast gaat de eufy C28 kleine bochtjes maken. Dat lijkt me niet nodig. Ook worden sommige objecten gewoon echt niet gezien.
Schoonmaken
Gelukkig zegt navigatie niet alles en gaat het uiteindelijk ook om de schoonmaakprestaties. De eufy C28 heeft hetzelfde HydroJet Mopping System met de brede dweilrol, een druk van 1 kilogram en dezelfde schoonmaakborstel als de duurdere E25. De zuigkracht is met 15.000 Pa wel net iets minder dan de 20.000 Pa van de E25 en de E28 en ook hebben deze duurdere modellen een uitschuifbare zijborstel om plinten beter schoon te maken. Aangezien de E25 en de E28 identiek zijn (behalve de extra dieptereiniger op de E28) pakken we dit model er ook even bij. We legen een stofzuigzak voor een deel en laten de eufy E28 dit opzuigen. Stof, zand, stukken brood van de peuter in huis en andere viezigheid. We doen hetzelfde met de eufy C28. We kiezen dezelfde instellingen per robotstofzuiger (stofzuigen en dweilen, diepe intensiteit, gemiddeld waterniveau en turbo zuigkracht) en laten beide modellen los op een door ons gecreëerde zone.
De eufy E28 pakte het grondig aan. Eerst de buitenzijde van de zone in strakke lijnen en vervolgens heen en weer rijdend aan de binnenkant. Binnen een minuut was dit model klaar. De eufy C28 echter maakte zelfs van een vierkant op open terrein zonder obstakels een uitdaging. Geen strakke lijnen, maar allemaal denkbeeldige bochten waarvan de C28 het idee had dat deze gemaakt moesten worden. Toen de buitenzijde eenmaal gedaan was ging de eufy C28 overigens wel in keurige lijnen de binnenkant schoonmaken.
Het eindresultaat van het schoonmaken is in het voordeel van de eufy E28, zij het dat het verschil niet heel groot was. De E28 heeft de neiging om het stof soms wat weg te schuiven, maar er was net wat meer opgezogen dan bij de eufy C28. Een dergelijke bult stof zal nooit door een robotstofzuiger in één keer volledig opgeruimd worden. High-end modellen doen het werk beter dan goedkopere modellen, maar de kracht van een robotstofzuiger zit altijd in de herhaling. Drie keer in de week een ronde rijden en je huis blijft schoon. Beide modellen komen voldoende tot goed uit deze test met de E28 als nipte winnaar.
Dat schoonmaakgedrag van de eufy C28 zien we ook verder door het huis. De navigatie langs randen is gewoon een rommeltje. Is de buitenzijde eenmaal gedaan dan gaat de rest in keurige banen, maar het zogenaamde edge cleaning is gewoon niet helemaal op orde. Het lijkt een software-dingetje te zijn dat eufy hopelijk op weet te lossen, maar ook obstakels blijven een probleem. Qua dweilprestaties zien we eigenlijk geen verschil. Dat is bij beide modellen goed op orde. Geen strepen, geen plasjes water, maar over het algemeen een goed resultaat. Echt hardnekkige vlekken zal een robotstofzuiger niet weghalen en dat is ook bij dit model aan de orde. Dat is echter geen specifiek nadeel van de eufy C28, maar bij robotstofzuigers in het algemeen. Voordeel van de eufy E28 is dat schoonmaakmiddel meegeleverd wordt en de kamer echt heel fris laat ruiken. Bij de eufy C28 moet je het schoonmaakmiddel er nog optioneel bijkopen. Dat raden we overigens wel aan. Opvallend is dat de eufy C28 veel water verbruikt. De watertank van 2,5 liter moet ik na iedere schoonmaakbeurt weer bijvullen. Qua geluid valt het heel erg mee. Robotstofzuigers van eufy zijn behoorlijk stil. Alleen het leegzuigen op het basisstation kan even vervelend qua geluidsniveau zijn.
Voor wie is dit model?
De eufy C28 heeft in de basis echt wel kwaliteiten, maar de vraag blijft voor wie dit model nu eigenlijk precies is? De adviesprijs bedraagt 599 euro en dat is ook precies de huidige prijs van de eufy E25. En dat is gewoon een veel betere schoonmaakrobot met een hogere zuigkracht, (veel) betere navigatie en heel eerlijk, ook net iets betere schoonmaakprestaties waarbij fijne stofdeeltjes beter opgezogen worden. Nu is de eufy C28 op dit moment voor 479 euro verkrijgbaar, maar dan nog krijg je voor net iets meer dan 100 euro extra een veel betere schoonmaakrobot. De eufy C28 zal toch echt in prijs moeten zakken om onderscheidend te zijn. Het prijsverschil met de betere schoonmaakrobot is nu gewoon te klein.
Conclusie
De eufy C28 is een beetje een vreemde eend in de bijt. Qua schoonmaakprestaties en het thuisstation neemt dit model vrijwel alles over van de high-end modellen en het moet gezegd worden dat de schoonmaakprestaties ook bijna op hetzelfde niveau liggen. Het stofzuigen is voldoende tot goed en de dweilprestaties zijn goed te noemen. Het thuisstation is erg geavanceerd en neemt je daarnaast veel werk uit handen. Aangezien dit een goedkopere robotstofzuiger is moet er ergens op bezuinigd worden en dat blijkt de navigatie te zijn. Iets vaker botsen of een onlogische route valt mee te leven, maar de navigatie bij de eufy C28 is op dit moment gewoon niet goed genoeg. Edge cleaning (langs de randen en plinten) kost heel veel moeite en dit model rijdt absoluut niet in rechte lijnen langs een plint of kast. Ook obstakels zijn een probleem en vrijwel alles op de vloer wordt meegenomen of tegenaan gebotst. Zijn de randen eenmaal gedaan dan blijkt deze robotstofzuiger wel in staat om efficiënte banen te rijden. Het lijkt me niet onoverkomelijk om het navigeren middels een update te verbeteren, dus laten we hopen dat eufy hier aan blijft werken om de robot te verbeteren. Het prijsverschil is nu echter te klein ten opzichte van de eufy E25 en de E28 om te kiezen voor de eufy C28. Voor wie is dit model dan eigenlijk bedoeld?
Beoordeling
eufy C28
- Geavanceerd thuisstation doet veel zelf
- Matzwarte kleur minder gevoelig voor stof of vingerafdrukken
- High-end specificaties voor een lagere prijs
- Schoonmaakprestaties zijn goed op orde
- eufy-app werkt perfect
- Edge cleaning is niet goed
- Botst veel
- Verbruikt veel water
- Prijsverschil te klein met betere modellen
Beoordeling eufy C28
