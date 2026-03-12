Monitor Audio Bronze 300 7G

Mijn oordeel

De luidsprekermodellen van Monitor Audio behoren al vele jaren tot graag geziene en gehoorde hifi luidprekers. Niet alleen bij mij, maar eigenlijk is dit zowel in de media als industrie-breed. Met deze Bronze Series had ikzelf alleen nog niet veel tijd doorgebracht. Na een luistersessie die al snel een paar dagen omvat kom ik tot de conclusie dat deze topmodellen in de Bronze Series veel beter presteren dan waar ik initieel op had geanticipeerd. Dit heeft vooral te maken met het voordelige prijssegment waarin deze serie zich bevindt, de sobere presentatie en, niet in de laatste plaats, met de reputatie van brons. Wanneer we in de sportwereld spreken van ‘brons’, dan klinkt dit immers als een kleine overwinning. Deze ‘nummer drie’ op het podium heeft hier zilver en goud voor moeten laten gaan en gaat misschien met een lichte teleurstelling weer huiswaarts. Maar hier is bij deze Bronze 300 geen sprake van. Ondanks dat de Silver en Gold Series hoger zijn gepositioneerd beschikt deze Bronze over uit deze series door gedruppelde technologie en daar zijn de prestaties ook naar. Met de prestaties die de 300’s neerzetten zet deze luidspreker de muziek en de artiest dan prominent in de spotlights, zonder de aandacht naar zichzelf toe te trekken. Deze Bronze 300 gumt zichzelf onder de juiste condities geheel uit het geluidsbeeld en geeft hierbij het goud en zilver weg aan de muziek en de artiest. Hiermee geeft de Monitor Audio Bronze 300 de eer aan diegene die deze eer verdient.

Een vaak terugkerende gedachte is wel dat de luidsprekers de modelnaam Bronze 300 dragen, maar behalve de modelnaam de luidspreker niet over contrasterende bronskleurige details beschikt. Ik vind het jammer dat de fabrikant er niet voor heeft gekozen om hele subtiele bronzen randjes om de woofers, in de voetjes of in het merklogo te gebruiken waarmee deze luidsprekers dat beetje aan extra cachet uitstralen die ze wel verdienen. Maar, terwijl ik mijn persoonlijke visie hierop in woorden vastleg, besef ik me dat lang niet iedereen dit design-technisch even fraai zal vinden en de luidspreker zichzelf hiermee juist wel weer in de spotlights zet.

Wanneer ik het karakter van deze 300 7G aanstip is het ook al zo’n allemansvriend waarvan ik met spijt kijk naar het onvermijdelijke vertrek. Want wat ik ook tijdens de reviewperiode aan muzikale informatie heb ingestuurd, deze luidsprekers maken de vertaalslag richting mijn gevoelige trommelvliezen telkens weer op een zeer aangename manier. Deze luidsprekers laten muziek met een weids geluidsbeeld, licht sprankelend hoog en een mooi doortastend laag horen en hierbij zet deze door de zorgvuldig gekozen scheidingsfrequenties de midrange op een veilige afstand in het hoorbare spectrum. Hiermee is dit een heerlijke, maar ook een goudeerlijke luidspreker om een brede selectie aan muziek af te spelen, zonder dat er cruciale delen in de belangrijke midrange verloren gaan.

Kijk ik naar de door de fabrikant opgegeven specificaties dan zie ik ook hier het meegaande karakter van deze luidsprekers in terug. Met een gevoeligheid van 88 dB/m is dit een luidspreker die zich naast gebruik in een beginnende homecinema setup ook probleemloos door een hoogwaardige klasse A buizenversterker laat leiden en je hiermee in een hele nieuwe muziekdimensie laat plaatsnemen. Hierbij is de Unison

Research Simply Italy Black Series die ik ten tijde van deze review eveneens van de importeur in huis had, een gedroomde kandidaat. Het maakt dus niet uit hoe en in welk segment je de stap neemt naar deze Bronze 300 7G luidsprekers. Maak je door de jaren een stap naar een hoger gepositioneerde surround versterker of hifi versterker, deze luidsprekers groeien gewoon met de set mee. Zelfs in mijn volwassen set leveren deze luidsprekers op een niveau dat niet mogelijk zou moeten zijn in dit betaalbare segment.

Tech Specs

Wat: 2,5-weg vloerstaander

Opbouw: 25 mm C-CAM Gold Dome-tweeter, 2 x 6 inch C-Cam bas-middriver

Frequentiebereik: 34 – 30.000 Hz (+/- 6 dB)

Cross-over: 470, 2.600 Hz

Gevoeligheid: 88 dB (@ 1 m for 2.83 V)

Impedantie: 8 Ohm (minimum 4,4 Ohm bij 38 Hz)

Afmetingen: 100,5 x 26,9 x 39,2 cm

Gewicht: 15,6 kg