Tijdens het ingaan van de wintertijd ontvang ik twee fijne vloerstaanders van Monitor Audio ter review. Dit zijn de Monitor Audio Bronze 300 7G, waarbij de ë7Gí staat voor zevende generatie van de Bronze Series. De 300 is het hoogst gepositioneerde model in deze serie. In deze zevende generatie wordt gebruik gemaakt van technologie ontwikkeld voor de hoogst gepositioneerde Gold en Silver Series. Hiermee worden diverse verbeteringen in het ontwerp en de techniek in de gunstig geprijsde Bronze Serie doorgevoerd. Hoe presteert dit betaalbare topmodel in de praktijk?
Optisch vind ik de Monitor Audio Bronze 300 7G, zoals deze volmondig door het leven gaan, een fraaie luidspreker om te zien. Ze zijn niet te breed, te hoog of te aanwezig. De matzwarte lak op de door mij ontvangen exemplaren schreeuwt ook niet ‘hier ben ik’ en dit vind ik persoonlijk een belangrijke eigenschap. Naast de zwarte kleurstelling zijn deze luidsprekers ook in het wit en in een walnoot finish verkrijgbaar. De bouwwijze is redelijk conventioneel en hierbij hebben ze met een hoogte van 100,5 centimeter, breedte van 26,9 centimeter en en diepte van 39,2 centimeter een bescheiden grootte. Om kastkleuring te voorkomen, is de kast intern verstevigd. De 15,6 kilogram wegende luidspreker is voorzien van vier in hoogte verstelbare voetjes waarmee de luidsprekers niet alleen stabiel op het vloeroppervlak worden geplaatst, deze hebben bovendien een resonantie dempende en ontkoppelende functie. Deze uit kunststof vervaardigde ‘outriggers’ hebben enig gewicht en voelen verrassend stevig aan. Na het indraaien van twee inbusboutjes (sleuteltjes worden meegeleverd) zitten deze muurvast aan de behuizing bevestigd en kunnen met de rubberen voet direct op de vloer worden geplaatst. Wil je de luidsprekers ontkoppelen van het vloeroppervlak, dan draai je eenvoudig de meegeleverde spikes in de schroefdraad van deze rubberen voet. Keurig, keurig.
Een heerlijke punch
Ook de drivers van deze nieuwe Bronze serie zijn flink aangepakt. De twee vernieuwde 6-inch C-CAM midbas drivers zijn opgebouwd uit een vederlichte legering van aluminium en magnesium. Vervolgens is deze nog voorzien van een keramische coating. Deze technologie is oorspronkelijk ontwikkeld voor de lucht- en ruimtevaartindustrie en biedt een ongeëvenaarde verhouding tussen stijfheid en bewegende massa. Deze vederlichte parabolisch gevormde conussen tillen het break-up effect van het conusmateriaal tot boven het werkingsgebied. Hiermee leveren deze luidsprekers een ongekleurde en heerlijk snelle muziekweergave. De luidspreker is ontworpen met een dubbele HiVe II reflexpoort waarbij het laag is afgestemd op 38 hertz. Dankzij dit dubbele poortontwerp kan de lucht zich vrij verplaatsen en wordt het typische poortzuchten voorkomen. Hiermee levert deze luidspreker een gebalanceerde laagweergave met een heerlijke punch in het midlaag. Plaats je de luidsprekers dichter op de wand, maak dan gebruik van de meegeleverde poortdempers om de coherentie in het laag niet verloren te laten gaan.
De 25 mm Gold Dome tweeter beschikt over een UD-Waveguide II. Dit is een verbeterde Uniform Dispersion Waveguide, waarmee niet enkel de uit C-CAM materiaal vervaardigde dome van de tweeter wordt beschermd, maar bovenal een betere spreiding van de hoge tonen en meer ruimtelijkheid wordt gerealiseerd. Ook het scheidingsfilter is verder verfijnd voor een nog zuiverdere signaaloverdracht en betere balans tussen midden en hoog. De 2,5-weg configuratie heeft scheidingsfrequenties op 470 hertz van laag naar midden en 2,6 kilohertz van midden naar hoog waarmee er vanaf een respectabele 34 hertz tot 30 kilohertz een naadloze overgang wordt gerealiseerd. Met een gevoeligheid van 88 dB op een meter en een maximale SPL van 118 dB maakt dit een luidspreker die, ondanks zijn minimale impedantie van 4,4 ohm, niet bijzonder lastig is om aan te sturen en bovendien voldoende geluidsdruk levert voor grotere ruimtes. Hierbij zal een stabiele klasse AB of klasse D versterker met een uitgangsvermogen van 40 tot 150 watt al meer dan voldoende zijn. Hiermee is deze luidspreker prima geschikt voor gebruik met zowel high-end buizenversterkers én surround receivers uit het instapsegment.
Luistersessie
Nadat ik de luidsprekers een paar dagen de tijd heb gegeven om aan het leiderschap van de Bryston BP26 en de twee Bryston 7B3 mono’s te wennen, is het genieten geblazen. Het openingsnummer The Package van het album Thirteenth Step van A Perfect Circle laat al direct een magische indruk bij me achter. De moddervet opgenomen basgitaar legt een rotsvast fundament in de ruimte. De hiermee samengaande klappen van de basdrum worden met een voelbare push weergegeven. Wanneer ik dit nummer op een live volume weergeef, voel ik de klappen zelfs met kracht tegen mijn borst slaan. De klank van de toms in het slagwerk klinken vol, warm en met een natuurlijk timbre. Ook het elektrisch gitaargeweld wordt niet gecomprimeerd vanuit het diepste laag weergegeven en creëert een dikke muur van geluid, een muur die ik steen voor steen en voeg na voeg van elkaar kan onderscheiden. Wat wordt dit stukje rock met een finesse, nuance en evenwichtige klank weergegeven. Is dit echt mogelijk met een set luidsprekers in dit prijssegment?
Wanneer ik My future van het album Happier Than Ever van Billie Eilish beluister, word ik direct gegrepen door haar zang die met veel ruimtelijkheid wordt weergegeven. De begeleidende synthesizer voegt hier een diep en uiterst krachtig laag aan toe. De soundstage die deze Bronze 300 7G’s neerzetten is indrukwekkend. Hoezeer ik er ook moeite voor doe, ik hoor de luidsprekers dankzij het goede fasegedrag en de goede dispersie niet meer in de weergave terug. Zang wordt mooi vanuit een centrale positie weergegeven waarachter de leadgitaar nog eens een paar meter extra diepte aan dit geluidsbeeld toevoegt. Hierbij hoef ik zelfs niet precies in het midden van de ideale luisterdriehoek plaats te nemen om dit te ervaren. Bij Halley’s Comet ervaar ik wederom een heerlijk ruimtelijk weergegeven, licht depressieve zang en heerlijk ontspannen klanken van elektrisch piano die later wordt aangevuld met diep en krachtig synth-laag. Ook hier voegt lead-gitaar weer heel fraai een extra laag in de diepte toe. Dit album heb ik de afgelopen jaren al meerdere malen gepoogd uit te luisteren, maar deze Bryston Monitor Audio combinatie lift dit album naar zo’n hoogte dat nummer na nummer me uitnodigt om juist méér van dit album te ontdekken. Wat een pareltje.
Hierna selecteer ik het prachtige Entr’acte van het album In Motion 1 van The Cinematic Orchestra. Dit twintig minuten durende nummer combineert klassieke instrumenten en genre met de elektrische instrumenten en het populaire genre. Deze sleept me na de 12e minuut mee in een opwindend melodieus avontuur waarbij ik me met gesloten ogen laat meevoeren door het diepe, ruimtelijke muzieklandschap van deze cinematische band. Het strijkorkest zet ditmaal een heg van geluid in dit landschap neer, ritmisch heel subtiel begeleid door conventioneel slagwerk aangevuld met een diep, door synthesizer gegenereerd laag waarbij ik minuut na minuut blijf genieten van dit betoverende landschap. Ook dit album heeft me niet vaak kunnen boeien, maar ditmaal luister ik ook weer het gehele muziek-album uit. Hierbij laat de set bovendien heel precies het verschil horen tussen een conventioneel instrument met alle transiënten die hierbij essentieel zijn en de elektronische tegenhanger die op zijn beurt de laagste registers veelvuldig aantikt. Wat leveren deze luidsprekers een snelheid, dynamiek en bovenal een meeslepende muziekbeleving.
Mijn oordeel
De luidsprekermodellen van Monitor Audio behoren al vele jaren tot graag geziene en gehoorde hifi luidprekers. Niet alleen bij mij, maar eigenlijk is dit zowel in de media als industrie-breed. Met deze Bronze Series had ikzelf alleen nog niet veel tijd doorgebracht. Na een luistersessie die al snel een paar dagen omvat kom ik tot de conclusie dat deze topmodellen in de Bronze Series veel beter presteren dan waar ik initieel op had geanticipeerd. Dit heeft vooral te maken met het voordelige prijssegment waarin deze serie zich bevindt, de sobere presentatie en, niet in de laatste plaats, met de reputatie van brons. Wanneer we in de sportwereld spreken van ‘brons’, dan klinkt dit immers als een kleine overwinning. Deze ‘nummer drie’ op het podium heeft hier zilver en goud voor moeten laten gaan en gaat misschien met een lichte teleurstelling weer huiswaarts. Maar hier is bij deze Bronze 300 geen sprake van. Ondanks dat de Silver en Gold Series hoger zijn gepositioneerd beschikt deze Bronze over uit deze series door gedruppelde technologie en daar zijn de prestaties ook naar. Met de prestaties die de 300’s neerzetten zet deze luidspreker de muziek en de artiest dan prominent in de spotlights, zonder de aandacht naar zichzelf toe te trekken. Deze Bronze 300 gumt zichzelf onder de juiste condities geheel uit het geluidsbeeld en geeft hierbij het goud en zilver weg aan de muziek en de artiest. Hiermee geeft de Monitor Audio Bronze 300 de eer aan diegene die deze eer verdient.
Een vaak terugkerende gedachte is wel dat de luidsprekers de modelnaam Bronze 300 dragen, maar behalve de modelnaam de luidspreker niet over contrasterende bronskleurige details beschikt. Ik vind het jammer dat de fabrikant er niet voor heeft gekozen om hele subtiele bronzen randjes om de woofers, in de voetjes of in het merklogo te gebruiken waarmee deze luidsprekers dat beetje aan extra cachet uitstralen die ze wel verdienen. Maar, terwijl ik mijn persoonlijke visie hierop in woorden vastleg, besef ik me dat lang niet iedereen dit design-technisch even fraai zal vinden en de luidspreker zichzelf hiermee juist wel weer in de spotlights zet.
Wanneer ik het karakter van deze 300 7G aanstip is het ook al zo’n allemansvriend waarvan ik met spijt kijk naar het onvermijdelijke vertrek. Want wat ik ook tijdens de reviewperiode aan muzikale informatie heb ingestuurd, deze luidsprekers maken de vertaalslag richting mijn gevoelige trommelvliezen telkens weer op een zeer aangename manier. Deze luidsprekers laten muziek met een weids geluidsbeeld, licht sprankelend hoog en een mooi doortastend laag horen en hierbij zet deze door de zorgvuldig gekozen scheidingsfrequenties de midrange op een veilige afstand in het hoorbare spectrum. Hiermee is dit een heerlijke, maar ook een goudeerlijke luidspreker om een brede selectie aan muziek af te spelen, zonder dat er cruciale delen in de belangrijke midrange verloren gaan.
Kijk ik naar de door de fabrikant opgegeven specificaties dan zie ik ook hier het meegaande karakter van deze luidsprekers in terug. Met een gevoeligheid van 88 dB/m is dit een luidspreker die zich naast gebruik in een beginnende homecinema setup ook probleemloos door een hoogwaardige klasse A buizenversterker laat leiden en je hiermee in een hele nieuwe muziekdimensie laat plaatsnemen. Hierbij is de Unison
Research Simply Italy Black Series die ik ten tijde van deze review eveneens van de importeur in huis had, een gedroomde kandidaat. Het maakt dus niet uit hoe en in welk segment je de stap neemt naar deze Bronze 300 7G luidsprekers. Maak je door de jaren een stap naar een hoger gepositioneerde surround versterker of hifi versterker, deze luidsprekers groeien gewoon met de set mee. Zelfs in mijn volwassen set leveren deze luidsprekers op een niveau dat niet mogelijk zou moeten zijn in dit betaalbare segment.
Tech Specs
Wat: 2,5-weg vloerstaander
Opbouw: 25 mm C-CAM Gold Dome-tweeter, 2 x 6 inch C-Cam bas-middriver
Frequentiebereik: 34 – 30.000 Hz (+/- 6 dB)
Cross-over: 470, 2.600 Hz
Gevoeligheid: 88 dB (@ 1 m for 2.83 V)
Impedantie: 8 Ohm (minimum 4,4 Ohm bij 38 Hz)
Afmetingen: 100,5 x 26,9 x 39,2 cm
Gewicht: 15,6 kg
Prijs
Monitor Audio Bronze 300 7G € 1.250 per paar
Distributie Nederland: Monitor Audio Nederland, www.monitoraudionederland.nl
Distributie België: Transtel, www.transtel.be
Beoordeling
Monitor Audio Bronze 300 7G
- • Verrassende prijs-performance verhouding • Krachtige en mooi gelaagde laagweergave • uimtelijke presentatie met brede sweetspot
- • Door de lage prijs worden deze te snel over het hoofd gezien • De vrij sobere uitstraling laat ze ook al niet opvallen
Beoordeling Monitor Audio Bronze 300 7G
Na een vlekkeloos gelopen race is de Monitor Audio Bronze 300 7G weer met een mooie prijs huiswaarts gekeerd. Tijdens deze review ontplooit deze ‘sleeper’ zich niet enkel tot een uitzonderlijk goede performer, hierbij doel ik ook op het gunstige prijskaartje dat aan deze luidsprekers kleeft. De Bronze 300 beperkt zich niet enkel tot gebruik bij hifi, maar met aanvulling van subwoofer, center en surround luidsprekers uit de Bronze serie levert deze ook magisch homecinema prestaties. Telkens weer. Wanneer ik alle punten tot een enkele conclusie kneed kan ik niet anders oordelen dat deze Bronze Series zuiver goud verdient.
Reacties (0)