Videoprestaties

Veeleisende puristen zullen aanvoeren dat de ZR geen open gate en 8K aan boord heeft. Ons antwoord daarop is waar de gebruiker deze specificaties dan in de praktijk wel voor nodig heeft? Bij de beoogde doelgroep komt dat zelden voor. Die krijgen op 4-6K een verrassende cinematografische topkwaliteit voor een heel aantrekkelijke prijs in handen.

De Nikon ZR beschikt over Dual Base ISO (800/6400). Ideaal voor de meest uiteenlopende lichtsituaties. De opgenomen scenes zijn in hoge mate contrastrijk en gedetailleerd. De REDWideGamutRGB en Log3G10 zorgen voor betrouwbare kleurweergave. Zoals bekend maakt de Red Color Science de droom van vele videografen waar. En dat valt bij onze proefopnamen zeker te zien!

De belichtingsruimte (8 stops) blijkt in de praktijk wat beperkt, doch is meer dan voldoende voor dit marktsegment. Een prima gebruiksmodus om mee te starten is Filmisch. Die stelt de sluitertijd in op 180° en de beeldsnelheid op 24 bps: Pas vervolgens de RED-kleurvoorinstellingen toe om de toon van de beelden op de eigen smaak af te stemmen. De RED Picture Controls voorzien in negen eigen recepten voor beeldbewerking. En verder zijn er nog drie andere aardige creatieve standen: Slow motion, Portret en Sterrenhemel.

Bij de bestanden onder andere keuze uit h.264, h.265, ProRes HQ enProRes tot maximaal 12 bits. Opnemen in RAW- of Log-formaat? Dan gebruik je N-RAW of de nieuwe R3D (NE). Je kunt tot tien 3D-LUT’s laden, waaronder 65-punts LUT’s, om ze op de ZR-monitor te bekijken. De videofilmer ziet het effect van belichting of lichtkeuzes op de kleuren die hij of zij wil gebruiken, terwijl het beeldmateriaal zelf helder blijft voor maximale flexibiliteit bij de nabewerking. De video/cinematograaf kan hierbij opnemen in 6K en DCI 4K tot 60p, en UHD 4K tot 120p. De R3D NE-shots ontwikkel je met behulp van RED Cine X Pro, met name de helderheid en kleur, voor export naar NLE.

De ZR heeft op basis van RED-technologie een andere benadering van beeldversterking. Deze gain koppelt aan één van de dual base ISO-instellingen, low ISO 800 of high ISO 6400. Dit komt overeen met de Cine Exposure Index (EI) van Sony. Beiden bieden de mogelijkheid om bij de postproduction de lightness (ISO) achteraf te veranderen. Bij gebruik van N-RAW kan je met variabele ISO-waarden opnemen doch dit achteraf niet meer veranderen. Verder is er ook Apple ProRes RAW aan boord.

Behalve horizontaal wordt ook verticale video ondersteund. Het beeldscherm draait dan automatisch mee. Welkom zijn de overlays focuspeaking, histogrammen en zebra’s. De uitvoer is in de standaard beeldverhouding van 16:9 die door de bioscoopindustrie wordt gebruikt. De sensor heeft echter een native resolutie van 3:2, waardoor pixels aan de boven- en onderkant van het scherm verloren gaan. Professioneel is de aanwezige mogelijkheid shutter angle (sluiterhoek). Die koppelt automatisch de framerate aan de juiste belichtingstijd. Geen omkijken naar als je wisselt tussen 60, 50, 30, 25 of 24P. Ondanks het ontbreken van actieve koeling valt de warmteontwikkeling behoorlijk mee. Je kunt lekker lang doorfilmen.