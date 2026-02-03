Altijd stroom bij de hand: de nieuwe C2000 Gen 2 accu van Anker Solix

Het grootste struikelblok bij grote accu’s is vaak de laadtijd. Bij dit nieuwe model is dat aangepakt. Door het apparaat tegelijkertijd aan het stopcontact en aan zonnepanelen te leggen, is de accu in minder dan een uur volledig opgeladen. Ook onderweg in de auto of camper kan de batterij worden bijgevuld via de dynamo van de motor, waardoor je niet afhankelijk bent van vaste laadpunten.

Hoewel het apparaat met bijna 19 kilo stevig is, valt het gewicht mee vergeleken met soortgelijke modellen. Dankzij een slim ontwerp is de behuizing compacter geworden, wat handig is voor de beperkte ruimte in een caravan of kofferbak. De accu heeft genoeg vermogen (2.400 watt) om zware apparaten zoals een koffiezetapparaat, koelkast of zelfs een airco te laten draaien. Voor wie meer nodig heeft, is de capaciteit eenvoudig te verdubbelen met een extra batterijmodule.

De C2000 Gen 2 beschikt over een aantal functies die hem meer maken dan alleen een grote batterij:

Back-up voor thuis: Bij een stroomstoring neemt de accu de stroomvoorziening binnen 10 milliseconden over, waardoor computers of routers niet uitvallen.

Zuinige stand: Dankzij een lage standby-modus verliest de accu nauwelijks stroom als er niets is aangesloten.

App-bediening: Via een app op de telefoon kun je precies zien hoeveel stroom er nog in de accu zit en welke apparaten het meeste verbruiken.

De gebruikte batterijtechniek (LFP) is gekozen vanwege de duurzaamheid. Bij dagelijks gebruik zou het apparaat zo’n tien jaar mee moeten gaan voordat de capaciteit merkbaar afneemt. De nieuwe power station is inmiddels verkrijgbaar vanaf € 1.099.