Nieuws Smarthome Energie

Altijd stroom bij de hand: de nieuwe C2000 Gen 2 accu van Anker Solix

03 februari 2026 1 Minuut 0 Reacties
Anker Solix 1

Of je nu met de camper op pad gaat of thuis een reserveplan wilt hebben voor als de stroom uitvalt: de vraag naar draagbare energie groeit. Anker Solix speelt hierop in met de C2000 Gen 2, een compacte krachtcentrale die bedoeld is om apparaten overal van stroom te voorzien.

thuisbatterij thuisaccu

Het grootste struikelblok bij grote accu’s is vaak de laadtijd. Bij dit nieuwe model is dat aangepakt. Door het apparaat tegelijkertijd aan het stopcontact en aan zonnepanelen te leggen, is de accu in minder dan een uur volledig opgeladen. Ook onderweg in de auto of camper kan de batterij worden bijgevuld via de dynamo van de motor, waardoor je niet afhankelijk bent van vaste laadpunten.

Hoewel het apparaat met bijna 19 kilo stevig is, valt het gewicht mee vergeleken met soortgelijke modellen. Dankzij een slim ontwerp is de behuizing compacter geworden, wat handig is voor de beperkte ruimte in een caravan of kofferbak. De accu heeft genoeg vermogen (2.400 watt) om zware apparaten zoals een koffiezetapparaat, koelkast of zelfs een airco te laten draaien. Voor wie meer nodig heeft, is de capaciteit eenvoudig te verdubbelen met een extra batterijmodule.

De C2000 Gen 2 beschikt over een aantal functies die hem meer maken dan alleen een grote batterij:

  • Back-up voor thuis: Bij een stroomstoring neemt de accu de stroomvoorziening binnen 10 milliseconden over, waardoor computers of routers niet uitvallen.
  • Zuinige stand: Dankzij een lage standby-modus verliest de accu nauwelijks stroom als er niets is aangesloten.
  • App-bediening: Via een app op de telefoon kun je precies zien hoeveel stroom er nog in de accu zit en welke apparaten het meeste verbruiken.

De gebruikte batterijtechniek (LFP) is gekozen vanwege de duurzaamheid. Bij dagelijks gebruik zou het apparaat zo’n tien jaar mee moeten gaan voordat de capaciteit merkbaar afneemt. De nieuwe power station is inmiddels verkrijgbaar vanaf € 1.099.

Reacties (0)

Lees meer

UNITRA Audio
Nieuws Audio Algemeen 21 september 2025

De revival van UNITRA: Poolse fabrikant terug van weggeweest

21 september 2025
Google Pixel 10 Pro Mobile
Reviews Mobile Android Smartphones 28 augustus 2025

Review: Google Pixel 10 Pro – Heeft de beste telefooncamera

28 augustus 2025
AVNUE_Eiland_2 Audio
Music Emotion Audio Algemeen 21 december 2025

The Dealer: AVNUE Eindhoven – Ook voor het Zwarte Goud

21 december 2025
SHOKZ_OpenFiit Pro_BKWT_Studio_6 Audio
Nieuws Audio Hoofdtelefoons 06 januari 2026

Shokz introduceert OpenFit Pro met noise reduction-technologie

06 januari 2026
SwitchBot Smart Video Doorbell
ADV
Gesponsord Smarthome Veiligheid en beveiliging 23 september 2025

SwitchBot Smart Video Doorbell geeft nieuwe dimensie aan de videodeurbel (ADV)

23 september 2025
KEF Q Concerto Audio
Achtergrond Tips en advies Audio Algemeen 23 december 2025

De best gelezen reviews, artikelen en tips van 2025 (audio)

23 december 2025
UK Hi-FI Live Show Ascot 2025 Audio
Achtergrond Verslag Audio Algemeen 08 oktober 2025

Verslag: UK Hi-Fi Live Show 2025

08 oktober 2025
Hue Spatial Aware Smarthome
Nieuws Smarthome Verlichting 07 januari 2026

Philips Hue introduceert ruimtelijke lichtanalyse en Bridge-upgrade

07 januari 2026