Installeren en gebruiken

Het installeren van de Hama “Smart” luchtreiniger is zo gepiept. Je sluit het apparaat aan op het stroomnetwerk en drukt op het aanraakgevoelige oppervlak op de aan-knop. Download vervolgens de Hama Smart Home-app, maak een account aan en druk op de knop voor het toevoegen van een apparaat. Je volgt gewoon de stappen op en hebt verder geen hub nodig. Hama legt gelukkig in de handleiding keurig uit hoe je dit allemaal voor elkaar krijgt. Na het installeren kun je de luchtreiniger vanuit de app bedienen, zodat je er niet naartoe hoeft te lopen wanneer je hem wil inschakelen.

Binnen de app kun je net zoveel dingen doen als op het aanraakgevoelige oppervlak. Je schakelt de Hama “Smart” luchtreiniger in en uit, verandert de blaassnelheid en stelt een timer in. Daarnaast zet je de blauwe led-cirkel aan en uit en reset je het filter wanneer nodig. Dat was het wel. Bij het openen van de app zie je direct de kwaliteit van de lucht in huis staan, inclusief het lokale weerbericht en je huidige locatie. Ook staat er met een woord beschreven hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in je directe omgeving. Verder is de app ontdaan van functies of informatievoorziening.

De app van de Hama “Smart” luchtreiniger laat niet exact zien welke schadelijke stoffen er in huis aanwezig zijn en vertelt ook niet of de hoeveelheid ervan afneemt of toeneemt. Je moet het doen met de melding in beeld. Bij ondergetekende staat die vanaf het begin af aan op ‘Is goed’. Dat is geruststellende, maar ook zeer karige informatie. Zonder externe luchtkwaliteitsmeter weet je dus nog steeds niet in hoeverre bepaalde deeltjes ronddollen in de kamer. Vind je dat niet zo belangrijk, dan is de luchtreiniger een prima alternatief op het aanbod van bijvoorbeeld het dure Dyson.