POCO lanceert premium F8 Pro en F8 Ultra smartphones

26 november 2025 1 Minuut 0 Reacties
POCO onthult met de POCO F8 Pro en de POCO F8 Ultra smartphones binnen hun premium vlaggenschipsegment.

Het Chinese bedrijf POCO (onderdeel van Xiaomi) kondigt met de POCO F8 Pro en de POCO F8 Ultra twee nieuwe smartphones aan binnen het premium segment. Door samen te werken met het Amerikaanse audiobedrijf Bose (Sound by Bose Technologie)
staat de geluidsbeleving centraal in de F8 serie.

De POCO F8 Series is ontworpen om te voldoen aan de verwachtingen van een meer veeleisend en divers publiek, waarbij de POCO F8 Ultra een nieuwe maatstaf zet voor echte vlaggenschepen, terwijl de POCO F8 Pro trouw blijft aan hun filosofie om krachtige, all-round vlaggenschipervaringen toegankelijk te maken voor meer gebruikers.

POCO F8 Pro


De F8 Pro is het model binnen de F8 serie wat moet zorgen voor een goede prijs/kwaliteit verhouding en een premium beleving.
De specificaties zijn als volgt:

  • CPU: Snapdragon 8 Elite
  • Scherm: 6,59 inch 120Hz AMOLED
  • Accu: 6210 mAh batterij
  • 100W snelladen
  • 50MP triple camera, 20MP selfiecamera
  • Sound by Bose
  • Connectiviteit: Dual SIM, 5G, Bluetooth 5.4,Wi-Fi 7

 

POCO F8 Ultra

De F8 Ultra is het vlaggenschip binnen de F8 serie.

De specificaties zijn als volgt:

  • CPU: Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • Scherm: 6,9 inch 120Hz AMOLED
  • Accu: 6500 mAh batterij
  • 100W snelladen/50W draadloos laden
  • 50MP triple camera systeem, 32MP selfiecamera.
  • Sound by Bose
  • Connectiviteit: Dual SIM, 5G, Bluetooth 6.0,Wi-Fi 7

 

Prijzen en beschikbaarheid

De POCO F8 Pro is beschikbaar op Mi.com in drie kleuren: Titanium Silver, Blue, Black en twee varianten:
12GB+256GB voor €649,99. De early bird-prijs (t/m 10-12-2025) is €519,99.
16GB+512GB voor €699,99. De early bird-prijs t/m 10-12-2025) is €549,99.

De POCO F8 Ultra is beschikbaar op Mi.com in twee kleuren: Denim Blue, Black en twee varianten:
12GB+256GB voor €829,99. De early bird-prijs (t/m 10-12-2025) is €699,99.
16GB+512GB voor €899,99. De early bird-prijs (t/m 10-12-2025) is €749,99.

 

 

