Streamingtips #12 – Peaky Blinders, Invincible en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
Invincible (Prime Video)
De animatieserie over superhelden is terug. Invincible vertelt het verhaal over Omni-Man, of eigenlijk over Mark Grayson, de zoon van die superheld. Hij ontdekt wanneer hij zijn vader opvolgt dat dat hele superheldenleven helemaal niet alleen maar over rozen gaat en dat is waar Invincible over gaat: een heel toffe animatieserie voor volwassenen, die nu zijn vierde seizoen ingaat. Gemaakt door de man achter The Walking Dead, met stemmen van onder andere Sandra Oh en J.K. Simmons.
Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure (Netflix)
De immens populaire manga JoJo’s Bizarre Adventure heeft nu ook een serie en die is op Netflix te vinden. Als in het jaar 1890 een Steel Ball Run wordt georganiseerd, met paarden, dan gaat Johnny Joestar, die ooit jockey was maar nu in een rolstoel zit, meedoen. Hij ontmoet onderweg allemaal mensen, waarvan Gyro Zeppeli de meest interessante heeft. Hij heeft stalen ballen en als Johnny ze aanraakt, krijgt hij tijdelijk het gevoel terug in zijn benen.
Peaky Blinders: The Immortal Man (Netflix)
Netflix heeft na de immens succesvolle serie Peaky Blinders de cast weten te strikken voor een film ervan. We zijn blij om Cillian Murphy terug te zien als Tommy Shelby, al heeft die wel weer grote problemen om mee te dealen: de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Al maakt ook zijn familie het hem weer ontzettend moeilijk.
Swanenburg (Videoland)
Alle twee seizoenen van de Nederlandse serie Swanenburg zijn nu te zien op Videoland: het draait om de familie Praal die eigenlijk een heerlijk leventje leeft, maar als er op den duur verraad aan het licht komt, dan worden de goede banden toch iets minder.
BTS: The Comeback Live: Arirang (Netflix)
BTS is de grootste K-Pop-groep ter wereld en veel fans zullen dan ook genieten van Arirang: hun eerste live optreden vanuit Seoul dat als livestream wordt uitgezonden op Netflix (maar dus ook terugkijkbaar is). Arirang is de naam van hun vijfde studioalbum en de Koreaanse groep heeft zichzelf er alleen maar nog groter mee gemaakt.
