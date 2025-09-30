Amazon heeft tijdens een evenement in New York verschillende producten aangekondigd die naar Nederland toe komen. Het gaat in totaal om dertien apparaten, die vallen onder de merken Ring (slimme deurbellen en dergelijke), Blink (slimme beveiligingscamera’s en accessoires) en Echo (slimme speakers en smart displays).

Vijf nieuwe producten van Ring

We beginnen met Ring. Die fabrikant lanceert een nieuwe generatie producten die de lat voor beeldkwaliteit een stuk hoger moeten leggen. De nieuwe camera’s filmen in 4k en 2k. Daarnaast wordt het terugzoeken van beelden een stuk makkelijker dankzij een slimme AI-zoekfunctie.

Voor wie de allerbeste beeldkwaliteit wil, is er de nieuwe Pro-serie. Deze apparaten filmen in 4k-resolutie, wat zorgt voor scherpe video. Het voordeel? Je kunt veel verder inzoomen (tot tien keer) zonder dat het beeld direct een blokkenfestijn wordt. Handig om bijvoorbeeld gezichten of nummerplaten op afstand beter te herkennen. Ook presteren deze camera’s beter in het donker, dankzij technieken die bij weinig licht een kleurenbeeld kunnen tonen.

Het gaat om de volgende producten van de Amazon-dochteronderneming:

Wired Doorbell Pro: De meest geavanceerde bedrade deurbel.

De meest geavanceerde bedrade deurbel. Floodlight Cam Pro: Een buitencamera met krachtige ingebouwde lampen (2000 lumen), ideaal voor de oprit of achtertuin.

Een buitencamera met krachtige ingebouwde lampen (2000 lumen), ideaal voor de oprit of achtertuin. Outdoor Cam Pro: Een bedrade buitencamera voor algemene beveiliging.

Niet iedereen heeft de hoge resolutie van 4k nodig. Daarom introduceert Ring ook de Plus-lijn met 2k-resolutie. Dit is nog steeds een flinke upgrade ten opzichte van de oudere 1080p HD-camera’s en biedt een mooi balans tussen scherpte en prijs. Ook deze modellen hebben verbeterd nachtzicht en een zoomfunctie (tot vier keer).

Wired Doorbell Plus: Een nieuwe bedrade deurbel met scherp 2K-beeld.

Een nieuwe bedrade deurbel met scherp 2K-beeld. Indoor Cam Plus: Een camera voor binnenshuis.

Amazon laat je slim zoeken

Een van de grootste frustraties bij beveiligingscamera’s is het terugvinden van een specifieke gebeurtenis. Die frustraties zijn als het goed is verleden tijd met de nieuwe Smart Video Search. In plaats van handmatig te zoeken, kun je in de Ring-app nu gewoon een zoekopdracht typen, bijvoorbeeld “persoon in de tuin” of “auto op de oprit”. De AI van Ring analyseert de beelden en toont direct de relevante videofragmenten. Let op: de functie is onderdeel van een betaald abonnement. Het vereist een Ring Home Premium-abonnement, dat 19,99 euro per maand of 199,99 euro per jaar kost.

Amazon vernieuwt Echo-lijn

Amazon heeft daarnaast vier gloednieuwe Echo-apparaten onthuld: de slimme speakers Echo Dot Max en Echo Studio, en de slimme displays Echo Show 8 en Echo Show 11. De upgrades focussen op beter geluid, een strakker design en vooral nieuwe, krachtige chips die de apparaten voorbereiden op een slimmere toekomst met AI.

Echo Dot Max: Zie dit als de Echo Dot, maar dan op anabolen. Amazon belooft bijna drie keer meer bas dan de vorige generatie, dankzij een compleet nieuw luidsprekersysteem. Het is nog steeds een compacte speaker, maar met een verrassend krachtig en kamervullend geluid.

Zie dit als de Echo Dot, maar dan op anabolen. Amazon belooft bijna drie keer meer bas dan de vorige generatie, dankzij een compleet nieuw luidsprekersysteem. Het is nog steeds een compacte speaker, maar met een verrassend krachtig en kamervullend geluid. Echo Studio: Dit premium audiomodel is 40% kleiner geworden, maar levert volgens Amazon nog steeds indrukwekkend geluid. Het ondersteunt Spatial Audio en Dolby Atmos, wat zorgt voor een surround sound-effect uit één enkele speaker.

Dit premium audiomodel is 40% kleiner geworden, maar levert volgens Amazon nog steeds indrukwekkend geluid. Het ondersteunt Spatial Audio en Dolby Atmos, wat zorgt voor een surround sound-effect uit één enkele speaker. Simpele Home Cinema: Een handige feature is Alexa Home Theater. Hiermee kun je tot vijf van deze nieuwe speakers draadloos koppelen aan een Fire TV-stick en zo in een paar minuten een surround-systeem opzetten, zonder gedoe met kabels en ingewikkelde installaties.

Een handige feature is Alexa Home Theater. Hiermee kun je tot vijf van deze nieuwe speakers draadloos koppelen aan een Fire TV-stick en zo in een paar minuten een surround-systeem opzetten, zonder gedoe met kabels en ingewikkelde installaties. Echo Show 8 & Echo Show 11: Deze slimme schermen hebben een modern design gekregen, waarbij het display lijkt te zweven. De beeldkwaliteit is verbeterd met betere kijkhoeken en helderheid.

Het geluid is ook flink aangepakt: de speakers zijn nu naar voren gericht voor helderder geluid dat direct op jou is gericht. Voor de ideale kijkhoek is er een los verkrijgbare, verstelbare standaard beschikbaar.

De nieuwe chipset

De belangrijkste vernieuwing zit van binnen. Alle nieuwe Amazon Echo’s draaien op door Amazon zelf ontworpen chips (de AZ3 en AZ3 Pro). Alexa verstaat je daardoor veel beter. Daarnaast mag je rekenen op de volgende verbeteringen.

De microfoons zijn verbeterd: Ze filteren achtergrondgeluid effectiever weg, waardoor Alexa je zelfs in een rumoerige kamer beter hoort (tot vijftig procent betere detectie van het wekwoord).

Ze filteren achtergrondgeluid effectiever weg, waardoor Alexa je zelfs in een rumoerige kamer beter hoort (tot vijftig procent betere detectie van het wekwoord). Sneller en slimmer: De chips zijn speciaal ontworpen voor AI. Dit betekent dat de apparaten nu al sneller reageren en in de toekomst klaar zijn voor complexere taken met de nieuwe generatie AI-assistent Alexa+.

De chips zijn speciaal ontworpen voor AI. Dit betekent dat de apparaten nu al sneller reageren en in de toekomst klaar zijn voor complexere taken met de nieuwe generatie AI-assistent Alexa+. Proactieve hulp: Dankzij Omnisense-technologie gebruiken de apparaten al hun sensoren (camera, microfoon, wifi-signalen) om slimmer te reageren op wat er in huis gebeurt.

Kortom, dit is meer dan een kleine update. Amazon rust zijn nieuwe Echo-apparaten uit met krachtige hardware die zorgt voor een betere ervaring vandaag, en ze klaarmaakt voor de slimmere, meer conversationele AI die eraan komt.

Amazon komt met nieuwe Blink-camera’s

Tot slot kijken we naar de Blink-camera’s. Het merk introduceert een scherpere 2k-camera en een nieuwe schijnwerpercamera op batterijen. De grootste verrassing is echter de Blink Arc: een slimme houder die twee camera’s combineert tot één superbreed panoramabeeld. Dit kun je verwachten.

Blink Mini 2K+: Dit is de opvolger van de populaire compacte binnencamera. Zoals de naam al zegt, filmt hij nu in een scherpere 2K-resolutie. Het is een plug-in camera (werkt op netstroom) die je met een speciale weerbestendige adapter ook buiten kunt gebruiken.

Dit is de opvolger van de populaire compacte binnencamera. Zoals de naam al zegt, filmt hij nu in een scherpere 2K-resolutie. Het is een plug-in camera (werkt op netstroom) die je met een speciale weerbestendige adapter ook buiten kunt gebruiken. Blink Outdoor 4 Floodlight Camera: Een volledig draadloze buitencamera met felle, bewegingsgeactiveerde LED-lampen. Ideaal voor plekken zonder stroomaansluiting. Het grote pluspunt is de batterijduur, die tot wel twee jaar meegaat.

De meest opvallende aankondiging is echter de Blink Arc. Dit is geen camera op zich, maar een speciale houder waarin je twee Blink Mini 2K+-camera’s kunt vastklikken. Daar heb je wel een Blink Plus-abonnement voor nodig. In je app zie je daardoor dus geen twee losse beelden, maar één superbrede, doorlopende video.

Dat heeft een groot voordeel: je hebt geen blinde vlekken meer. Dit is perfect om je hele achtertuin, een brede oprit of een grote woonkamer in één keer te overzien, zonder dat je hoeft te wisselen tussen verschillende camerafeeds. Volgens Blink is dit hun antwoord op de vraag van klanten die met traditionele camera’s vaak net een belangrijk moment misten.

De belangrijkste functie van de Blink Arc – het samenvoegen van de beelden tot een panoramaview – werkt alleen als je een betaald Blink Plus abonnement hebt. Zonder dat abonnement werken de camera’s als twee losse apparaten.

Prijs en beschikbaarheid

Alle nieuwe Ring-apparaten kunnen vanaf vandaag worden gereserveerd. De levering start medio oktober.

Floodlight Cam Pro: 279,99 euro

Wired Video Doorbell Pro: 249,99 euro

Outdoor Camera Pro: 199,99 euro

Wired Doorbell Plus: 179,99 euro

Indoor Camera Plus: 59,99 euro

De nieuwe reeks Echo-apparaten is vandaag beschikbaar voor pre-order. De Echo Dot Max en Echo Studio zijn leverbaar vanaf 29 oktober; Echo Show 8 en Echo Show 11 zijn leverbaar vanaf 12 november.

Echo Dot Max: 109,99 euro

Echo Studio: 239,99 euro

Echo Show 8: 199,99 euro

Echo Show 11: 239,99 euro

Echo Show 8 en Echo Show 11 verstelbare standaard: 39,99 euro

Alle nieuwe Blink-producten kunnen vanaf nu worden gereserveerd en worden vanaf half oktober geleverd.