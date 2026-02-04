Blink Buitencamera 2K+ is echt heel compact en vierkant

De Blink Buitencamera 2K+ is vandaag aangekondigd. De naam zegt het al, maar dit model heeft een 2K-videoresolutie met 4x digitale zoom. De resolutie bedraagt 2.560 bij 1.440 pixels. Ook moet deze versie minder problemen hebben bij weinig licht. Nachtzicht is dan ook in kleur. Is het echt heel donker? Dan schakelt dit model over naar infrarood nachtzicht. De camera is uitgerust met tweerichtingsspraak inclusief ruisonderdrukking en slimme detectie voor personen- en voertuigmeldingen. Voor dat laatste heb je wel een Blink-abonnement nodig.

De vormfactor is echt uniek. Een klein en plat vierkantje. De camera heeft een weerbestendig ontwerp met IP65-classificatie. Regen, stof en extreme weersomstandigheden zijn geen enkel probleem. Wie dat wil kan de Blink Buitencamera 2K+ overigens ook prima binnenshuis gebruiken. Naast de vormfactor is ook de batterij uniek. Dankzij de speciale chip in deze beveiligingscamera kan men het energieverbruik echt heel laag houden. Bij gemiddeld gebruik (en een 1080p-resolutie) gaat de batterij namelijk tot wel twee jaar mee zonder opladen.

Prijs en beschikbaarheid

De Blink Buitencamera 2K+ is per direct verkrijgbaar vanaf 99,99 euro. Je kunt kiezen uit een witte of een zwarte variant. Hiervoor krijg je één camera en een SyncModule. Hierdoor is ook lokale opslag (in combinatie met een USB-stick) beschikbaar. Een Blink-abonnement (vanaf 3 euro per maand) biedt daarnaast onbeperkte cloudopslag tot 30 dagen.