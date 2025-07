Tweede generatie Blink Video Doorbell te koop vanaf 54,99 euro

Drie jaar geleden maakten we kennis met de Blink Video Doorbell, een betaalbare videodeurbel zonder toeters en bellen. Alhoewel de videodeurbel beschikte over een prima beeld- en geluidskwaliteit, een overzichtelijke app en betrouwbare meldingen, waren er deurbellen die wat sneller reageerden bij het aanbellen. Ook had je een extra Sync Module (en USB-drive) nodig voor lokale opslag. Ook miste het wat geavanceerde functies die het leven net even wat makkelijker maakten. Nu is daar de Blink Video Doorbell 2.

De nieuwe Blink Video Doorbell (2e generatie) beschikt over een liveview van ‘top tot teen’. Je krijgt een volledig overzicht van 150 graden van je bezoeker. Je hebt een HD-resolutie, IP-65 weerbestendig ontwerp en Blink belooft een eenvoudige installatie. Volgens Blink is de videodeurbel in slechts enkele minuten draadloos geïnstalleerd. Je kunt koppelen met een Blink Mini 2-camera (en deze als gong gebruiken) of met een Alexa-speaker of Echo Show. Zo kun je ook via spraak de deur beantwoorden. Deze tweede generatie Blink Video Doorbell werkt op drie AA-batterijen die twee jaar mee zullen gaan. Voor geavanceerde functies als persoonsdetectie is een Blink Plus-abonnement nodig (vanaf 3 euro per maand voor een enkel apparaat).

Prijs en beschikbaarheid

De Sync Module heb je ook dit keer weer nodig voor het opslaan en delen van video’s, uitgebreid livebeeld en in- en uitschakelen van het systeem. Voor 64,99 euro koop je de videodeurbel én de Sync-basismodule via Amazon. Heb je die laatste al? Dan koop je voor 54,99 euro enkel de videodeurbel. De videodeurbel wordt vanaf midden augustus geleverd.