FWD thuistest: zoek jij mee naar de echte waarde van een thuisaccu?

Thuisaccus zijn hot. De energieprijzen blijven onvoorspelbaar, steeds meer mensen leggen zonnepanelen op het dak, en fabrikanten als Zendure spelen daar slim op in met compacte, betaalbare batterijsystemen die je gewoon zelf installeert. Maar hoe zo’n systeem zich gedraagt in een echt huishouden — met kinderen, een droger op de verkeerde tijd en een wasmachine die altijd draait als de zon al weg is — dat kun je niet testen in een redactielokaal.

Daarom gaan we het anders aanpakken: een FWD thuistest, bij drie gezinnen thuis.

Wat is de Zendure SolarFlow 2400 AC+?

We hebben de SolarFlow-lijn eerder al uitgebreid getest en beoordeeld. In onze review van de Zendure SolarFlow 1600 AC+ en 2400 AC+ lieten we zien hoe het systeem werkt, wat de app doet, en waar de sterke en zwakkere punten zitten. De 2400 AC+ is het grotere model: 2,4 kWh capaciteit, geschikt voor gebruik mét of zónder zonnepanelen, en eenvoudig te installeren via een gewoon stopcontact.

Nu willen we weten hoe dit systeem presteert in drie heel verschillende thuissituaties — over een langere periode, met echte gebruikers.

Wat zoeken we?

We zijn op zoek naar drie gezinnen die bereid zijn de Zendure SolarFlow 2400 AC+ een aantal weken thuis te gebruiken en daar eerlijk over te rapporteren. We zoeken bewust naar verschillende profielen:

Een gezin dat al zonnepanelen heeft en wil weten of een thuisaccu de volgende logische stap is

Een huishouden dat meer grip wil op het stroomverbruik, ook zonder eigen opwek

Een gezin dat wat minder technisch onderlegd is en wil ervaren hoe toegankelijk zo’n systeem in de praktijk is

Er is geen ‘goed’ of ‘fout’ profiel — juist de diversiteit maakt de thuistest waardevol.

Wat verwachten we van jou?

Niet veel, maar wel eerlijk. We vragen je om:

De SolarFlow 2400 AC+ te installeren en dagelijks te gebruiken gedurende de testperiode

Een aantal vragen bij te houden over je ervaring (via een kort formulier dat we meesturen)

Aan het einde mee te werken aan een terugkoppeling die we publiceren op FWD.nl.

Technische kennis is geen vereiste. Wél belangrijk: echte betrokkenheid en de bereidheid om ook kritisch te zijn als iets tegenvalt.

Hoe meld je je aan?

Vul het aanmeldformulier hieronder in. We lezen alle inzendingen persoonlijk door en nemen contact op met de drie gezinnen die we selecteren. Deelname is kosteloos.

De selectie vindt plaats op basis van profielverscheidenheid — niet op volgorde van aanmelding.