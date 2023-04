Apple HomePod als Thread Border Router

De HomePod heeft twee chips en ondersteunt verschillende netwerkprotocollen, waardoor hij als hub kan fungeren, maar vooral ook zo makkelijk contact maakt met een ander Apple-apparaat. De U1-chip communiceert met andere apparaten die een U1-chip aan boord hebben (zoals de iPhone) via Ultrawideband. Dit is een stuk nauwkeuriger in locatiebepaling dan bluetooth. Als je op Apple Muziek (en alleen dan) luistert op je iPhone, je iPhone vlakbij de HomePod houdt, neemt deze de muziek over. Hetzelfde werkt ook andersom als je iets moois op een radiostation van Apple hoort en je iPhone bij de HomePod houdt, wordt alle info op je iPhone beschikbaar en kun je deze bijvoorbeeld in een playlist opslaan. Wil je vanaf je telefoon iets streamen naar de HomePod, verloopt dit via AirPlay 2 en wil je rechtstreeks iets beluisteren op de HomePod, dan kan dit alleen via Wifi (er is geen netwerkaansluiting aanwezig). Bluetooth 5.0 is wel aanwezig, maar wordt eigenlijk alleen maar gebruikt tijdens het installatieproces als er nog geen verbinding met een wifi-netwerk is gemaakt.

De techniek die van HomePod ook een smart hub maakt, is Thread. Dit is een soortgelijke technologie als Zigbee. Het is een meshnetwerkprotocol dat weinig stroom verbruikt en dus in veel soorten apparaten terecht kan komen. Een ander belangrijk elementen is het feit dat er ondersteuning is voor standaarden als IPv6 en 6LoWPAN. Dit houdt in dat alle apparaten met elkaar kunnen communiceren, ongeacht de fabrikant. Het mooie is dat ook de HomePod mini Thread ondersteunt en dat ze tezamen een Mesh-network vormen. Hoe meer verspreid door je huis, hoe sterker het netwerk en ideaal dus om andere smarthome apparaten die je in Apple Woning hebt verbonden, aan te sturen. Ik merkte het vooral bij het aanzetten van lichten op plekken in mijn huis waar wifi niet sterk is. Een HomePod mini als wekker, dient dan gelijk ook als een Thread-versterker. Thread is onderdeel van Matter, de nieuwe smarthomestandaard.