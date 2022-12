Philips lanceert Air Performer voor reinigen, ventileren en verwarmen

De Philips Air Performer biedt luchtreiniging, ventilatorkoeling en verwarming in één huishoudapparaat. Het apparaatheeft een drielaags NanoProtect HEPA-filtersysteem dat 99,97% van alle onzichtbare deeltjes1 die door het filter gaan uit de lucht verwijdert. De luchtreiniger maakt gebruik van AI om de lucht automatisch te reinigen en zich aan te passen aan het comfort van de gebruiker door middel van slimme detectie en ‘machine learning’. De AI-functie kan naar wens worden in- of uitgeschakeld. De Philips Air Performer kan gekoppeld worden met de Philips Air+ app.

Met de Philips Air Performer kan een kamer volgens de fabrikant zelf tot 30 keer sneller ​en efficiënter worden opgewarmd dan met een traditionele gasradiator, waarmee je dus energie bespaart. Een ander voordeel van deze luchtreiniger is dat gebruiker tegelijk het hele jaar door kan genieten van schonere binnenlucht. Tenslotte reinigt, koelt en verwarmt de nieuwe Philips Air Performer, dankzij de AI-aangestuurde technologie, enkel wanneer dat nodig is en vermijdt op die manier onnodig energieverbruik.

De Philips Air Performer kan via wifiverbinding gekoppeld worden met de bijhorende Air+ app. Deze meet verontreinigende stoffen binnens- en buitenshuis en geeft de gebruiker (thuis of elders) via afstandsbediening en meldingen controle over de luchtkwaliteit. Slimme sensoren detecteren en melden in realtime de waarden van PM2.5 (fijnstof), allergenen, schadelijke gassen en vochtigheid.

De Philips Air Performer 3-in-1 luchtreiniger, ventilator en verwarming is verkrijgbaar vanaf januari voor de adviesprijs van 629,99 euro.