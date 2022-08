Philips Hue Lightguide voortijdig gelekt: filamentlamp met een lichtstaaf

Het is tot nu toe een vrij rustig jaar omtrent de slimme verlichting van Philips Hue. Toch lijkt daar binnenkort verandering in te komen. Webwinkelgigant Amazon blijkt de Philips Hue Lightguide al voortijdig online te hebben gezet en dat is opgepakt door website Hueblog.com.

De Philips Hue Lightguide is een variant op de slimme filamentlampen van het bedrijf. Het zijn E27-lampen (grote fitting), waar je net als de traditionele gloeilamp doorheen kunt kijken, maar dan met een lichtstaaf in het midden. En die lichtstaaf kan niet alleen diverse wittinten weergeven, maar ook 16 miljoen kleuren. De nieuwe slimme lampen hebben een helderheid van 500 lumen en zijn verkrijgbaar in drie verschillende varianten. Deze lichtstaaf moet het licht reflecteren, wat een mooi effect aan de lampen moet geven.

Aankondiging volgt waarschijnlijk snel

Waarschijnlijk zal Signify de nieuwe slimme lampen tijdens de IFA in Berlijn officieel aankondigen. De techbeurs begint volgende week. Prijzen zullen dan ook bekendgemaakt worden, maar tijdens de korte periode dat de Philips Hue Lightguide op Amazon hebben gestaan hebben we al wel een klein voorproefje gekregen. Of het klopt weten we natuurlijk nog niet, maar de goedkoopste lamp in de Philips Hue Lightguide-serie ging voor 75 euro over de toonbank. Dat is natuurlijk even slikken, want daarmee is het de duurste E27-lamp in het assortiment van Philips Hue. Laten we dus wachten op de officiële aankondiging voordat we hierover conclusies kunnen trekken.