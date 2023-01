Ook Xiaomi stopt met gratis cloudopslag voor beveiligingscamera’s

Na Arlo stopt ook Xiaomi met de gratis cloudopslag voor de eigen beveiligingscamera’s. De Mi Home Securitycamera’s bieden verschillende opties om beelden op te slaan. Naast een micro-sd-kaart of NAS-opslag had je als gebruiker ook toegang tot zeven dagen gratis cloudopslag. De beelden werden daarbij versleuteld op Europese servers opgeslagen en kon je dus tot zeven dagen gratis terugkijken. Xiaomi stopt met deze functie per 31 maart 2023, zo weet AndroidAuthority.

Heb je dus één of meerdere Mi Home-beveiligingscamera’s, dan moet je dus wellicht op zoek naar een andere manier om de beelden op te slaan. Xiaomi gaat ook niet verder met betaalde cloudopslag. Het bedrijf stopt volledig met het opslaan van beelden in de cloud. Je moet dus een micro-sd-kaart of NAS-opslag gaan gebruiken, anders zijn de camera’s alleen een doorgeefluik van live-beelden. De stap is opvallend te noemen, want de zeven dagen gratis cloudopslag was één van de verkoopargumenten om een Mi Home-beveiligingscamera aan te schaffen. Als reden wordt een ‘shift of business’ gegeven. Daar heb je als gebruiker natuurlijk vrij weinig aan.

Ook Arlo stopt met gratis cloudopslag

Xiaomi is hiermee niet het eerste bedrijf dat stopt met de cloudopslag. Begin deze maand maakte ook Arlo bekend om te stoppen met de gratis cloudopslag. Arlo stopt echter niet helemaal met cloudopslag, daar is nog een betaalde optie.

Advertentie

In beide gevallen zijn het geen praktijken die we graag zien. Je koopt een beveiligingscamera met de opties die dat model op dat moment heeft. En nadat je de camera in gebruik hebt worden er opties weggehaald. Laten we hopen dat dit geen trend is onder aanbieders van beveiligingscamera’s.