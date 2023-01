Arlo geeft camera’s beperkte levensduur en stopt met gratis clouddienst

Arlo is één van de grotere merken op het gebied van slimme camera’s. Het bedrijf heeft een aardig assortiment en biedt een aantal handige features, waaronder gratis cloudopslag. Dat is echter ook de feature die binnenkort komt te vervallen. Hoewel een betaald abonnement altijd tot de mogelijkheden behoorde konden gebruikers van Arlo-camera’s ook zonder dit betaald abonnement, gratis zeven dagen aan beelden terugkijken. Dit werd mogelijk gemaakt door de gratis cloudservice van het bedrijf, waar ook actief mee geadverteerd werd. Vanaf 1 januari 2024 komt dit echter te vervallen en moeten gebruikers betalen om beelden terug te kunnen kijken. Een alternatief is een Arlo Base Station gebruiken om video-opnames lokaal op te slaan.

Daarnaast vermeld Arlo zogenaamde end-of-lifedatums in de nieuwe voorwaarden. Dit is de datum waarop de actieve ondersteuning voor een product gestopt wordt. Opvallend is dat per 1 april twee apparaten en per 1 januari 2024 maar liefst zes apparaten niet meer ondersteund worden en dus ook geen updates meer ontvangen. Naast het stoppen van updates kan ook de functie voor het versturen van notificaties per mail dan niet meer gebruikt worden. Het gaat onder meer om de Arlo Gen 3, Audio Doorbell, Pro, Pro 2 en Baby. Een aantal apparaten is al bijna 10 jaar op de markt en wordt niet meer verkocht, maar bijvoorbeeld de Audio Doorbell kon vorig jaar nog bij verschillende winkels gekocht worden.