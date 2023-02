Nuki verbetert Auto Unlock-functie slim deurslot

Het automatisch openen van deuren is volgens Nuki de populairste functie onder gebruikers van het Smart Lock. Met de nieuwe update van de iOS-app kan de reactie van het slot nu zo worden ingesteld dat de deur met een kleine of grote vertraging opengaat. Klanten stellen de Auto Unlock-functie zo in dat de deur op het gewenste moment opengaat.

Zodat de voordeur als bij toverslag opengaat als je nadert, maakt Nuki gebruik van zowel geopositie als Bluetooth. Nuki trekt een virtuele cirkel met een straal van 100 meter, de zogenaamde geofence, rond de locatie van het Smart Lock – het huis dus. Als deze onzichtbare grens van buitenaf wordt overschreden, begint de Nuki-app actief te zoeken naar het Bluetooth-signaal van het slot. Aangezien Bluetooth een relatief kort praktisch bereik heeft van enkele meters, moeten de smartphone en het slot vrij dichtbij komen. Als er een stabiele verbinding tussen de mobiele telefoon en het slot tot stand komt, wordt de deur geopend. Idealiter gebeurt dit precies wanneer de eigenaars vlak voor de deur staan.

Het kan gebeuren dat de Bluetooth-verbinding heel vroeg tot stand komt en Nuki de voordeur te vroeg opent. Bijvoorbeeld wanneer je voorbeeldig de trap neemt en je het slot al hoort zoemen, hoewel er nog een verdieping te beklimmen is. De situatie is vergelijkbaar met parkeerplaatsen bij de voordeur, waar de al deur opengaat terwijl je nog in de wagen zit. Dergelijke en soortgelijke situaties behoren nu tot het verleden. Gebruikers vinden het nieuwe item “Auto Unlock Speed” in de Auto Unlock instellingen. Naast de standaardinstelling kan een lichte of zelfs sterke vertraging worden geselecteerd.

De Nuki app is gratis te downloaden in de Apple App Store en de Google Play Store.