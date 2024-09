iPhone 16 nu extra voordelig verkrijgbaar bij Odido (ADV)

Dit is de iPhone 16-serie

Het paradepaardje van Apple is dit jaar Apple Intelligence. Kunstmatige intelligentie is helemaal hip en ook de nieuwe iPhone 16-serie profiteert nu van AI-toepassingen. Zo kun je makkelijk teksten maken en vertalen, foto’s vinden en bewerken, helpt Apple Intelligence bij productieve taken en wordt Siri veel slimmer doordat ze de context beter kan begrijpen. Ook leuk: Apple’s Visual Intelligence waarbij je de camera gebruikt om meer te weten te komen over je omgeving. Richt de camera bijvoorbeeld op een restaurant en je krijgt meteen te zien of het restaurant goede recensies heeft gekregen.

De iPhone 16 en iPhone 16 Plus hebben een oled-scherm van respectievelijk 6.1-inch en 6.7-inch. Wat opvalt zijn de extra knoppen op de toestellen. Niet alleen komt de Action Button van de Pro- en Pro Max-toestellen naar de twee reguliere iPhone 16’s, ook is daar de nieuwe Camera Control Button waarmee je door te drukken, sliden of tappen heel veel camerafuncties onder je vingertoppen hebt. De iPhone 16 en iPhone 16 Plus hebben een stevige aluminium behuizing en zijn verkrijgbaar in de kleuren ultramarine, teal, pink, white en black.

Vraag je net iets meer van je nieuwe iPhone? Dan zijn daar de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max. De schermen zijn dit keer nog groter gemaakt met een oled-scherm van 6.3-inch voor de Pro en 6.9-inch voor de Pro Max. Beide toestellen zijn voorzien van een titaniumbehuizing met razendsnelle 120Hz Always On-schermen. De A18 Pro chipset is daarnaast de snelste smartphonechip ooit gemaakt waarmee gamen ook geen enkel probleem is. Drie nieuwe camera’s aan boord maken de nieuwe smartphones helemaal af.