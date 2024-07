Busch-free@home krijgt ondersteuning voor Matter

Busch-Jaeger laat deze week officieel weten dat zijn software gecertificeerd is voor Matter, de universele standaard voor het slimme huis. Na een aantal maanden van testen wordt de update momenteel als add-on uitgerold naar alle gebruikers van Busch-free@home.

Na de update wordt het Busch-free@home-systeem omgetoverd tot een Matter Bridge. Dat wil zeggen dat alle aan Busch-free@home gekoppelde producten doorgestuurd kunnen worden aan platformen die Matter ondersteunen, waaronder Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Homey en Home Assistant. Vanuit daar kunnen deze producten bediend en uitgelezen worden.

Toch is het gebruik niet onbeperkt. Momenteel ondersteunt de Matter Bridge de volgende taken; schakelen, dimmen, bediening van raamdecoratie en bediening van de temperatuur. Ook is het aantal producten dat nar een Matter-platform doorgestuurd kan worden nog beperkt tot 64. Later worden er volgens Busch-Jaeger meer mogelijkheden toegevoegd. Ook geeft het bedrijf aan dat het in een later stadium mogelijk moet worden om producten van andere merken die Matter ondersteuning in het Busch-free@home-systeem te integreren.