Nieuwe versie Bose QuietComfort Earbuds aangekondigd

De nieuwe Bose QuietComfort Earbuds beschikken per oordop over drie microfoons voor de actieve ruisonderdrukking. De in totaal zes mics kun je ook gebruiken voor telefoongesprekken en stemcommando’s aan een stemassistent. De oordopjes hebben bovendien een ipx4-certificaat gekregen, waardoor ze in elk geval een regenbui overleven. In de doos zitten drie paar oortips, waardoor de kans groot is dat de oordopjes zelf goed in je oren zitten.

Bose QuietComfort Earbuds

Na een enkele oplaadbeurt kunnen de Bose QuietComfort Earbuds-oordoppen tot 8,5 uur meegaan. De draadloos oplaadbare oplaadcase kan het setje tweeëneenhalve keer van energie voorzien. Met anderhalf uur is het pakketje volledig opgeladen. Maar als je haast hebt, dan is twintig minuten voldoende voor een batterijduur van pakweg drie uur. Verder ondersteunen de oordoppen bluetooth 5.3 en al zijn eigenschappen en kun je middels touchcontrols de doppen zonder app bedienen. Die gebruik je voor mediabediening, volume, het aan- en uitzetten van de ruisonderdrukking en meer.

Vanzelfsprekend zijn de Bose QuietComfort Earbuds ook mét app te bedienen, en wel met de Bose QC Earbuds-app. Met de app stel je de bediening in van de touchcontrols. Je kunt iets regelen door, één, twee of drie keer te tappen. Ook kun je de dopjes kort ingedrukt houden om iets te bewerkstelligen. Daarin doen de nieuwe Bose’s niet onder voor de concurrentie. Bovendien is er een equalizer aanwezig waarmee je op basis van vijf punten de muziek naar eigen smaak kunt personaliseren.

De Bose QuietComfort Earbuds zijn per direct beschikbaar voor 199,95 euro. Ze zijn verkrijgbaar in de kleuren Black, White Smoke en Chilled Lilac.