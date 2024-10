Review: Rega Planar 3 50th Anniversary Edition draaitafel

Klank en imaging

Wanneer Bad Guy van het album ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ van Billie Eilish de ruimte in schalt ervaar ik een heerlijk ruimtelijke presentatie. Zang wordt netjes vanuit het centrum van het geluidsbeeld weergegeven en wordt aangevuld met machtige, soundstage-oprekkende stem- en geluidseffecten inclusief neurotische sequenties van gesampelde vingerknipjes. Billie komt op een hoger volume beter tot haar recht en wanneer het volume een tandje verder wordt opgedraaid ervaar ik een massief, zeer strak weergegeven laag dat zich met een flinke punch de ruimte in dwingt.

Bij Wish You Were Gay reikt het geluidsbeeld van wand tot wand en hierbij wordt zoveel aan laag geproduceerd dat ik verwacht dat het kleine naaldje panisch uit de groef zal springen. Maar niets is minder waar. De gehele presentatie blijft strak, clean en uiterst goed gecontroleerd. Hetzelfde ervaar ik bij de synthbas-variaties in het nummer Bury a Friend en Ilomilo. De kracht en de gelaagdheid waarmee dit element het laag, laag voor laag tot ver in de allerdiepste octaven weergeeft, zonder dat de neutraliteit van zang of de ruimtelijkheid van de vele effecten wordt beïnvloed is opmerkelijk. Ten slotte pink ik stiekem een traan weg bij Listen Before I Go, gevolgd door I Love You. De soundstage, geluidsdiepte en emotionele betrokkenheid van de luisteraar worden bij deze nummers tot het maximale opgerekt. Dit is een must-have album dat niet eerder zo goed tot zijn recht kwam dan met deze jubilerende Planar 3.

Vervolgens trek ik het eerste studioalbum ‘Opus Eponymous’ van de Zweedse band Ghost uit de kast. Een album dat misschien niet zo heel indrukwekkend is geproduceerd, maar desondanks muzikaal en lekker detailrijk wordt gepresenteerd. Al snel zit mijn oudste dochter naast me op de bank om mee te genieten. Gitaar komt indringend en ruimtevullend op ons af, zonder fel of intimiderend te worden. De dikke snaren van de basgitaar produceren soms vreemde melodieuze lijntjes met vooral hele droge geplukte noten. De duidelijk gearticuleerde zang staat op gepaste afstand van de luisterpositie terwijl het koperwerk van het slagwerk zich frivool vanuit de achtergrond laat horen. Wanneer we de eerste klanken van het heerlijke nummer Ritual horen kan ik mijn rechtervoet niet meer stilhouden en voor ik er erg in heb tap ik driftig op de maat mee en is mijn dochter geneigd het aanstekelijke refrein op dit late uur uit volle borst mee te zingen. Nee, misschien is dit geluidstechnisch niet het meest perfecte album in de collectie, maar pakt ons met deze Rega telkens weer.