Nieuwe uitgave: Home Emotion 6 2022

OP DE COVER: Sennheiser Ambeo Soundbar Plus – Een indrukwekkende surroundervaring

De Sennheiser Ambeo Soundbar Plus is een 7.1.4-kanaals soundbar, bedoeld als aanvulling bij de geprezen maar peperdure originele Ambeo, die vanaf nu de Ambeo Soundbar Max heet. De soundbar kost 1.499 euro en kan uitgebreid worden met maar liefst vier draadloze subwoofers.

Nuki Keypad 2.0 – Deuren openen met je vingerafdruk

Nuki komt met een nieuwe accessoires voor zijn slimme deursloten. Het nieuwe product is de Nuki Keypad 2.0, logischerwijs de opvolger van de eerste generatie. De belangrijkste vernieuwing is de vingerafdrukscanner.

iRobot Roomba Combo j7+ – Stofzuigen en dweilen tegelijk

In deze review gaan we aan de slag met de iRobot Roomba Combo j7+. Dit model kan stofzuigen én dweilen. En dat tegelijkertijd.

Polk MagniFi Max AX SR – De beste soundbar van Polk

De afgelopen weken hebben we de nieuwste soundbar van Polk het geluid laten verzorgen bij onze televisie. Hoe presteert de Polk MagniFi Max AX SR tijdens het kijken van films en series en het beluisteren van muziek? We vertellen je het in deze review van de Polk MagniFi Max AX SR.

Panasonic TX-55LZW984 – Voor uitstekende beeldkwaliteit zit je goed…

Beeldkwaliteit staat centraal bij deze Panasonic OLED-tv die heel wat eigenschappen deelt met het topmodel. Het lijkt een goede keuze voor gamers, filmliefhebbers en sportfans, maar op welk vlak lever je wat prestaties in? En is hij goed geprijsd om de strijd met de concurrenten aan te kunnen?

TRENDS: Smarthome – Terugblik op 2022 en vooruitblik op 2023

In dit artikel kijken we terug op het jaar 2022. Wat heeft het slimme huis ons het afgelopen jaar allemaal gebracht? En wat kunnen we in 2023 verwachten op het gebied van smarthome?

Vijf dingen die een slimme luchtreiniger voor je kan doen

Een slimme luchtreiniger is zeker niet alleen voor mensen met allergieën: er zijn veel meer redenen om te kiezen voor zo’n joekel in de woonkamer.

Een robot in het slimme huis – Het onvermoeibare Manusje van alles?

Robots zijn echte harde werkers en dat doen ze ook in het smart home of kantoorgebouw. Een slimme robot voor thuis is al langer geen sciencefiction meer. Ze zijn gewoon te koop. De variëteit in het aanbod is groot. Hetzelfde geldt ook voor de geboden mogelijkheden. Robots en domotica integreren tot efficiënte, heel nuttige en leuke samenwerkingsvormen. Dit artikel kijkt naar de huidige stand van zaken en opkomende trends.

