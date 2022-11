Nieuwe uitgave: Home Emotion 5 2022

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

Op de cover: Winkelbezoek Van Deynen Smart Solutions – Gepassioneerde vernieuwingsdrang

Het klinkt misschien vreemd, wanneer ik zeg dat je voor een hifispeciaalzaak doorgaans vaker in het midden en zuiden van Nederland terecht komt dan in de noordelijke regio’s, maar het is echt zo. Natuurlijk zijn ook in het noorden op verschillende plaatsen verrassend mooie kleinschalige winkels te vinden, maar dik gezaaid zijn ze niet. Om daar verandering in te brengen is er een nieuwe ster binnen het audiofirmament in het Friese Sint Nicolaasga te vinden. Eigenlijk is ‘nieuwe ster’ niet helemaal goed gekozen omdat deze winkel inmiddels al bijna twintig jaar in dit 3.300 inwoners tellende dorp is gesitueerd. Maar door het neerzetten van een gloednieuw, hypermodern en in eigen beheer gebouwd pand met meer en betere demonstratiemogelijkheden en het verenigen van een aantal activiteiten, is er sprake van een nieuw en krachtig concept.

HOMEAUTOMATION

Een slimme tuin in huis – De voordelen & nadelen

Ze zien er geweldig uit, ze nemen een heleboel zorgen weg en ze geven je ook nog eens eten. De slimme tuin voor binnen is een goede oplossing, al zijn er ook nadelen.

Mogelijkheden & trends – Het duurzame slimme huis

Nu de energieprijzen de pan uit rijzen, de planeet letterlijk in brand staat, de droogte toeslaat (ook met verzakkende huizen), we stikken in de stikstof en de biodiversiteit achteruit holt… Wordt het duurzame slimme huis een heet aandachtspunt. Het sustainable smarthome valt relatief eenvoudig te realiseren en draagt in belangrijke mate bij in het beheersen van de klimaatcrisis en huishoudbudget. Dit artikel beschrijft de belangrijkste mogelijkheden en trends.

BACKGROUND

Alles over Matter – De verbindende factor voor je smarthome

Matter is een protocol voor je smarthome dat fungeert als een verbindende factor tussen apparaten die normaliter niet samenwerken.

FWD Smart Living Project (deel 9) – Installatie slimme autolader voor elektrische auto

Binnen het FWD Smart Living Project blijven we ons smarthome verbeteren, vernieuwen en aanvullen. In de komende twee artikelen gaan we in op de slimme autolader, waarmee we onze nieuwe elektrische auto kunnen opladen én optimaal gebruikmaken van de beschikbare zonne-energie. In dit artikel kijken we naar de keuze en de installatie.

TESTED

Panasonic TX-55LZW2004 (NL) / TX-55LZ2000 (BE) – Beeld én geluid op

referentieniveau

Televisies die extra aandacht besteden aan het geluid, dat zien we graag. De Panasonic TX-55LZW2004 / TX-55LZ2000 belooft niet alleen top OLED-prestaties, maar ook nog eens top geluid met een unieke array-speaker van Technics. Kan Panasonic de prestaties van andere topmodellen nog verbeteren?

REPORT

Belevingsverhaal GoldenEar inbouwluidsprekers – Beter geluid door visie

Doordat mijn specialisatie normaliter high-end stereoproducten betreft, keek ik best vreemd op toen hoofdredacteur Ivo van den Broek mij onlangs vroeg of ik een keer een verhaal over inbouwluidsprekers zou willen schrijven. Nu heb ik heel toevallig recent een aantal luidsprekers van dit type gehoord, waardoor ik weet dat er vandaag de dag verrassend goede resultaten mee te behalen zijn. Toen hij vervolgens ook nog de naam GoldenEar liet vallen – en ik weet dat dit merk tegenwoordig (sinds 2019) onder de gedegen paraplu van AudioQuest valt – was ik om. Want als de buitengewoon kritische en perfectionistisch aangelegde AudioQuest eigenaar Bill Low potentie ziet in een merk en deze toevoegt aan zijn portfolio, bezit het bijzondere eigenschappen. Een afspraak met GoldenEar brandmanager Erik-Jan Embregts was vervolgens snel gemaakt, dus op naar Roosendaal.

PRODUCTNEWS

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus

