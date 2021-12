Nieuwe smarthomestandaard Matter komt met universeel casten

Er wordt door de grote techbedrijven van de wereld nog altijd gewerkt aan Matter, een nieuwe smarthomestandaard waardoor het makkelijker moet worden om verschillende smarthomemerken door elkaar te gebruiken. De nieuwe troef is casten: ook dat zou universeel mogelijk moeten worden.

Apple, Amazon, Google en meer bedrijven werken aan Matter, waarbij in het algemeen wordt gezocht naar een standaard voor smarthome. Nu blijkt dat het specifiek voor televisies wil mogelijk maken om te streamen, ongeacht welk merk je gebruikt. TV-functies als aan en uit en het volume moet je dan sowieso kunnen gebruiken.

Matter

Matter is in 2019 aangekondigd en wordt geleid door onder andere IKEA, Samsung, Amazon, Google en Apple. Het moet het makkelijker maken voor verschillende ecosystemen om samen te werken. Zo moet het dus ook makkelijker worden om vanaf je tablet of je smartphone te streamen, ongeacht welk merk televisie je gebruikt, zo schrijft The Verge.

Advertentie

Je kunt met Matter straks de standaard televisiefuncties gebruiken vanaf allerlei apparaten, maar waarschijnlijk is vooral het casten erg handig. Nu kun je bijvoorbeeld met een LG-smarttv niet te rekenen op casten vanaf een Android-telefoon, maar met een iPhone kan wel. Straks moet dat dus worden gladgetrokken.

Smarthomestandaard

TV-makers zijn niet verplicht om mee te doen aan de Matter standaard, maar als ze het wel doen, dan moeten ze volledig meegaan. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. De Google Assistent wordt bijvoorbeeld in ieder geval voorzien van de mogelijkheden van de nieuwe smarthomestandaard. Het blijft natuurlijk wel reclame maken voor Chromecast en deze streamingmethode aanraden.

Matter werkt via Ethernet, WiFi en Thread. Het moet verschijnen in 2022. Er wordt gebruikgemaakt van app naar app-communicatie, zeker zolang televisies nog niet Matter-enabled zijn. Je kunt dan dus casten van een client van de smarthomestandaard (dus een slimme speaker of een app op je telefoon) naar de app van de standaard die op een televisie staat. Je zou zelfs via een URL kunnen casten, mocht je televisie geen Matter-app hebben.