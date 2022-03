‘Nieuwe Google Nest Hub krijgt afneembaar scherm’

In Nederland en België kun je naar de winkel voor de tweede generatie Google Nest Hub, die een prijskaartje van ongeveer 70 euro heeft. In de Verenigde Staten heeft Google ook de Nest Hub Max op de markt gebracht, wat een grotere variant is van de normale Nest Hub. Beide apparaten zijn de afgelopen tijd voorzien van diverse updates waardoor ze meer functies krijgen die de apparaten steeds meer op een volwaardige tablet laten lijken.

Dat lijkt een logische stap aangezien Google volgens 9to5google zou werken aan een nieuwe generatie Nest Hub met afneembaar scherm. Het scherm kan gebruikt worden als volwaardige tablet, inclusief browser. Hoe Google het apparaat precies vorm gaat geven, welk besturingssysteem gebruikt gaat worden en of het mogelijk wordt Android-apps op de Nest Hub te draaien is vooralsnog onduidelijk. Waarschijnlijk horen we daar binnen enkele maanden meer over.