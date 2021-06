Nest Hub ontvangt eindelijk een digitaal toetsenbord

Smart displays zoals de Nest Hub hebben altijd een interne browser. Maar die browser was slechts gedeeltelijk bruikbaar, vanwege het gebrek aan een digitaal toetsenbord. Daar is nu verandering in gekomen. Dit staat overigens los van de Fuchsia OS-update.

Google Nest Hub met on-screen toetsenbord

Toegang krijgen tot het toetsenbord vergt wel wat werk. Eerst moet je namelijk een zoekopdracht uitvoeren. Je kunt bijvoorbeeld vragen wie een bepaald persoon is. Mocht het resultaat een link naar Wikipedia opleveren op het scherm (in de vorm van een knopje), dan kun je daarop tappen. Dan open je de webbrowser.

De webbrowser biedt allerlei handige functies, zoals je die in andere browsers ziet. Je kunt een pagina terug en vooruit, ziet de paginanaam en de url en kunt de tekstgrootte aanpassen. Daarnaast is er een menuknop (rechts bovenin), waarmee je toegang krijgt tot andere handige functies. Zo kun je onder meer een pagina naar je mobiele telefoon sturen).

Wanneer je dan op een tekstveld tapt, zoals de zoekbalk op de Wikipediawebsite, dan komt het digitale toetsenbord omhoog. Het toetsenbord heeft wat weg van Gboard, maar het is ook duidelijk dat er inspiratie uit het keyboard van Chrome OS gehaald is.

Het toetsenbord is beschikbaar op een Nest Hub die draait op versie 1.54, maar die is vooralsnog niet breed beschikbaar. Zo’n smart display is geen ideaal apparaat om het web mee op te gaan, maar het is fijn om te weten dat het wel kan indien nodig. Het nieuws verscheen eerst op 9to5Google.