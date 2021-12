Nederlandstalige Siri op Apple HomePod Mini lijkt eraan te komen

Wie heeft er een Apple HomePod? In Nederland waarschijnlijk niet veel mensen. De originele (grotere) HomePod werd niet in ons land verkocht en ook voor de huidige Mini-versie moet je naar onze Oosterburen toe. Waarom dan toch ondersteuning toevoegen voor de Nederlandstalige Siri op deze slimme speaker van Apple?

De mogelijkheid bestaat dat Apple de HomePod Mini ook in Nederland gaat uitbrengen. Via grijze import kun je de slimme speaker wel aanschaffen, net als over de grens, maar officieel is dit model niet in ons land verkrijgbaar. De officiële website van Apple doet ook nog geen melding over een eventuele release in Nederland, dus het is afwachten of dit model daadwerkelijk in Nederland uitgebracht gaat worden.

De Nederlandstalige versie werd opgemerkt door website iCulture. In de bètaversie van de HomePod 15.2-update werd de Nederlandstalige stem van Siri toegevoegd. Dit is de bètaversie vlak voor de publieke versie die binnenkort moet gaan verschijnen.

Apple HomePod Mini binnenkort in Nederland te koop?

Of de HomePod Mini daadwerkelijk in Nederland gaat verschijnen is nog niet duidelijk. Aan de andere kant, waarom een Nederlandstalige Siri toevoegen als de slimme speaker hier toch niet te koop is? Alleen een release in ons land zou daarmee een logische keuze zijn. We hebben goede hoop dat, naast de slimme speakers van Google, je straks ook de HomePod in Nederland kunt aanschaffen. Nu een Nederlandstalige Alexa nog graag.