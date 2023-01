Nanoleaf lanceert 4D TV Smarter kit en nieuwe lichtschakelaars

Nanoleaf, bekend van de slimme lichtpanelen in diverse soorten en maten, komt met nieuw producten tijdens de CES in Las Vegas. De Nanoleaf 4D TV Smarter kit komt met een camera die je op je tv-scherm richt en die ook werkt met de panelen van het bedrijf. Zo krijg je hetzelfde effect als bij Ambilight van Philips. De lampen kleuren mee met de actie op het scherm.

De Nanoleaf 4D TV Smarter kit is verkrijgbaar in twee varianten. Zo is er een versie voor televisies van 55-inch en 65-inch en een versie voor grotere televisies van 70- en 80-inch. De kleine camera kun je voor je televisie zetten, maar ook boven over de rand hangen. Er is een kleine hub aanwezig die de verbinding met de lichtpanelen legt. De set komt met een lichtstrip die je achter je televisie kunt plakken, maar de camera is later ook los te koop. Na een software-update moet de camera ook met de andere lichtpanelen van het merk werken.

Slimme schakelaars

Daarnaast lanceert het bedrijf ook nieuwe lichtschakelaars. Nanoleaf wil de Sense Plus Smart Light Switch en de Sense Plus Smart Wireless Light Switch slimmer maken dan de schakelaars van de concurrentie. Deze beide modellen moeten je gewoonten leren kennen en daar op anticiperen. Vergelijkbaar met een slimme thermostaat. Ze werken samen met de Nala Learning Bridge van Nanoleaf. Deze bridge gaat je gewoonten leren kennen en daar op anticiperen. De voorgestelde instellingen krijg je vervolgens eerst voorgeschoteld in de app, waarna je deze kunt accepteren of aanpassen. Zo weet je zeker dat je niet in het donker komt te zitten wanneer je dit eigenlijk niet wil, of heel fel licht krijgt terwijl je een minder felle nachtstand nodig hebt. Uiteindelijk zal het licht op ieder tijdstip van de dag precies aan je wensen voldoen.

Prijs en beschikbaarheid

De Nanoleaf 4D TV Smarter kit met camera en lichtstrip kost 99,99 dollar. Een prijs voor een losse camera is nog niet bekend. De prijs van de schakelaars worden later bekendgemaakt. Deze verschijnen ook pas in het derde kwartaal van 2023.

