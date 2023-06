Nanoleaf 4D brengt Ambilight naar alle televisies

Ambilight is natuurlijk echt iets van Philips, waarbij de kleuren op het scherm via de ingebouwde ledjes ook op de wand achter de televisie worden geprojecteerd voor een meeslepende entertainment-ervaring. Maar wat nu als je geen tv van Philips hebt? Er zijn alternatieven op de markt, maar deze zijn vaak erg duur. Nanoleaf komt daarom met een goedkopere oplossing. Voor 99 euro ben je klaar.

De Nanoleaf 4D Screen Mirror & Lightstrip Kit, zoals de set officieel heet, komt met een camera die je voor de televisie moet plaatsen of vlak boven je tv kunt hangen. Deze kijkt naar het scherm en brengt de opgenomen kleuren over naar de lightstrip die je achter je televisie plakt. De synchronisatie moet volgens de fabrikant in realtime gebeuren. Je kunt kiezen uit vier verschillende Mirror Modes (van 1D tot 4D), wat waarschijnlijk het aantal kleuren is dat op de wand getoverd gaat worden. Via Sync+ Technology, dat later deze zomer als update moet verschijnen, kun je ook je andere lampen van Nanoleaf met het scherm mee laten kleuren, zoals de led-lichtpanelen of de Nanoleaf Essentials. Synchroniseren met muziek behoort ook tot de mogelijkheden.

De installatie is volgens Nanoleaf heel eenvoudig. Je kunt de lightstrip zelf aanpassen aan je tv. Er is een versie tot 65-inch en een versie tot 85-inch. Via de app kun je de camera kalibreren en aanpassen, zodat het scherm precies gevolgd wordt. Het bedrijf vindt het belangrijk om te benadrukken dat het enkel de kleuren van het scherm gebruikt. Het bedrijf slaat geen beelden op van de camera. Geeft het je meer rust, dan kun je ook de privacy cover gebruiken over de camera wanneer je de Nanoleaf 4D niet gebruikt. Leuk detail. Je kunt de Nanoleaf 4D ook gebruiken als Thread Border Router.

Prijs en beschikbaarheid

Preorders starten vanaf vandaag. Je kunt kiezen uit twee varianten. De Nanoleaf 4D 65-inch heeft een adviesprijs van 99,99 euro. De Nanoleaf 4D 85-inch gaat 129,99 euro kosten. Je kunt ook een losse camera kopen voor 79,99 euro om te gebruiken met je Nanoleaf RGB lighting, mocht je die al in huis hebben.