Miele ondersteunt Google Home en Google Assistant

Samen met Google Home helpen de toestellen van Miele je in het huishouden, aldus het bedrijf zelf. Met Google bestuur en automatiseer je toestellen uit alle productcategorieën, van een robotstofzuiger tot wasmachine of inbouwoven. Je kunt zien hoelang een programma nog duurt en ontvangt meldingen wanneer een machine klaar is. Daarnaast kun je programma’s opstarten of stoppen door “Hey Google” te zeggen tegen een apparaat dat Google Assistant ondersteunt. Google Assistant werd in zeventien landen tegelijkertijd beschikbaar gemaakt, waaronder Australië en Europese en Aziatische landen.

Je zou het volgende commando kunnen geven: “Hey Google, ik vertrek.” Dat kan bijvoorbeeld instructies bevatten waardoor de robotstofzuiger Scout RX3 van Miele aan de slag gaat, de vaatwasser opstart en het alarmsysteem ingeschakeld wordt. De app van Google Home bevat kant-en-klare routines waaraan je Miele-toestellen en functies kunt toevoegen om ze af te stemmen op jouw specifieke behoeften. Miele blijft zijn aanbod van toepassingen verder uitbreiden met bijvoorbeeld een optie om je favoriete wasprogramma’s op commando te starten. De nieuwe functies zullen regelmatig binnenkomen via updates. De komende maanden zullen daar bijvoorbeeld functies bij zitten die koken nog gemakkelijker maken: er is niets zo praktisch als een oven die zichzelf voorverwarmt of een commando dat de ovendeur opent wanneer je je handen vol hebt.